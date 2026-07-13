Andoni Iraola confirma que o Liverpool está “trabalhando duro” para contratar mais jogadores na janela de transferências de verão, após as contratações antecipadas de Victor Muñoz e Jeremy Jacquet

Iraola reuniu-se no Centro de Treinamento da AXA na segunda-feira para apresentar sua visão para o Liverpool após sua nomeação. Com os treinos de pré-temporada começando oficialmente na terça-feira, o ex-técnico do Bournemouth não hesitou em enfocar a dinâmica do elenco e a necessidade de novos reforços, apesar das contratações já realizadas pela equipe de recrutamento.

O espanhol reconheceu que, embora Munoz e Jacquet tenham reforçado o elenco, o trabalho está longe de estar concluído. “Já contratamos dois jogadores, mas precisamos de mais, sabemos disso. Estamos trabalhando nisso. Como técnico, eu gostaria que os jogadores estivessem aqui desde o primeiro dia, por egoísmo meu, mas sabemos que não funciona assim; estamos trabalhando duro para concretizar essas contratações”, disse Iraola aos repórteres.







