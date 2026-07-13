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Andoni Iraola confirma que o Liverpool está “trabalhando duro” para contratar mais jogadores na janela de transferências de verão, após as contratações antecipadas de Victor Muñoz e Jeremy Jacquet
Iraola pede mais contratações para o Anfield
Iraola reuniu-se no Centro de Treinamento da AXA na segunda-feira para apresentar sua visão para o Liverpool após sua nomeação. Com os treinos de pré-temporada começando oficialmente na terça-feira, o ex-técnico do Bournemouth não hesitou em enfocar a dinâmica do elenco e a necessidade de novos reforços, apesar das contratações já realizadas pela equipe de recrutamento.
O espanhol reconheceu que, embora Munoz e Jacquet tenham reforçado o elenco, o trabalho está longe de estar concluído. “Já contratamos dois jogadores, mas precisamos de mais, sabemos disso. Estamos trabalhando nisso. Como técnico, eu gostaria que os jogadores estivessem aqui desde o primeiro dia, por egoísmo meu, mas sabemos que não funciona assim; estamos trabalhando duro para concretizar essas contratações”, disse Iraola aos repórteres.
- Getty Images Sport
Participação ativa na estratégia de recrutamento
Iraola não está apenas esperando que o diretor esportivo traga novos reforços; ele está participando ativamente do processo para garantir que os perfis certos sejam buscados. O técnico expressou seu desejo de integrar os novos contratados o mais rápido possível, mesmo que as complexidades da janela de transferências de verão e os grandes torneios internacionais muitas vezes atrasem as contratações secundárias.
Confirmando sua abordagem proativa em relação às negociações de verão do clube, ele acrescentou: “Obviamente, estou tentando ajudar também [com as contratações].”
Construir relacionamentos com o elenco atual
Além do mercado de transferências, Iraola tem se empenhado em estabelecer as bases internas no Kirby. Ele revelou que já manteve conversas com membros-chave de seu elenco, incluindo aqueles que representaram suas seleções na Copa do Mundo de 2026. Seu foco continua sendo promover um ambiente positivo que permita que os talentos de ponta se destaquem dentro de seu sistema tático.
“Conversei com os jogadores durante a Copa do Mundo, especialmente com aqueles que foram eliminados e estavam aproveitando as férias. Não quis incomodá-los enquanto o torneio estava em andamento, mas tivemos boas conversas”, explicou Iraola. “Aproveitei essas semanas antes do início dos treinos para conversar com muitas pessoas que trabalham aqui todos os dias. Elas criam um bom ambiente para que nossos jogadores possam dar o máximo de si.”
- AFP
Os preparativos para a pré-temporada ganham ritmo
Com o início oficial dos treinos de pré-temporada marcado para terça-feira, vários astros do time principal já se apresentaram para o trabalho. Jogadores como Dominik Szoboszlai, Joe Gomez e Jeremie Frimpong devem liderar os primeiros treinos. Esses treinos iniciais serão fundamentais para que Iraola implemente suas ideias táticas antes que todo o elenco se reúna no final do mês, após os períodos de descanso pós-torneio. Enquanto o Liverpool se prepara para embarcar em sua turnê pelos Estados Unidos, a pressão recairá sobre a equipe de contratações para trazer os novos reforços que Iraola está buscando.
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