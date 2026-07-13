Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-IRAOLAAFP
Donny Afroni

Traduzido por

Andoni Iraola confirma que o Liverpool está “trabalhando duro” para contratar mais jogadores na janela de transferências de verão, após as contratações antecipadas de Victor Muñoz e Jeremy Jacquet

Mercado da bola
A. Iraola
Liverpool
Premier League
J. Jacquet
V. Munoz

O novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, falou com a imprensa pela primeira vez desde que assumiu o comando em Anfield, trazendo novidades importantes sobre a estratégia de contratações do clube. Após as primeiras contratações de Victor Muñoz e Jeremy Jacquet, o espanhol deixou claro que os Reds ainda estão “trabalhando duro” no mercado, com o objetivo de montar um elenco capaz de competir em todas as frentes.

  • Iraola pede mais contratações para o Anfield

    Iraola reuniu-se no Centro de Treinamento da AXA na segunda-feira para apresentar sua visão para o Liverpool após sua nomeação. Com os treinos de pré-temporada começando oficialmente na terça-feira, o ex-técnico do Bournemouth não hesitou em enfocar a dinâmica do elenco e a necessidade de novos reforços, apesar das contratações já realizadas pela equipe de recrutamento.

    O espanhol reconheceu que, embora Munoz e Jacquet tenham reforçado o elenco, o trabalho está longe de estar concluído. “Já contratamos dois jogadores, mas precisamos de mais, sabemos disso. Estamos trabalhando nisso. Como técnico, eu gostaria que os jogadores estivessem aqui desde o primeiro dia, por egoísmo meu, mas sabemos que não funciona assim; estamos trabalhando duro para concretizar essas contratações”, disse Iraola aos repórteres.



    • Publicidade
  • Bournemouth v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Participação ativa na estratégia de recrutamento

    Iraola não está apenas esperando que o diretor esportivo traga novos reforços; ele está participando ativamente do processo para garantir que os perfis certos sejam buscados. O técnico expressou seu desejo de integrar os novos contratados o mais rápido possível, mesmo que as complexidades da janela de transferências de verão e os grandes torneios internacionais muitas vezes atrasem as contratações secundárias.

    Confirmando sua abordagem proativa em relação às negociações de verão do clube, ele acrescentou: “Obviamente, estou tentando ajudar também [com as contratações].”

  • Construir relacionamentos com o elenco atual

    Além do mercado de transferências, Iraola tem se empenhado em estabelecer as bases internas no Kirby. Ele revelou que já manteve conversas com membros-chave de seu elenco, incluindo aqueles que representaram suas seleções na Copa do Mundo de 2026. Seu foco continua sendo promover um ambiente positivo que permita que os talentos de ponta se destaquem dentro de seu sistema tático.

    “Conversei com os jogadores durante a Copa do Mundo, especialmente com aqueles que foram eliminados e estavam aproveitando as férias. Não quis incomodá-los enquanto o torneio estava em andamento, mas tivemos boas conversas”, explicou Iraola. “Aproveitei essas semanas antes do início dos treinos para conversar com muitas pessoas que trabalham aqui todos os dias. Elas criam um bom ambiente para que nossos jogadores possam dar o máximo de si.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-IRAOLAAFP

    Os preparativos para a pré-temporada ganham ritmo

    Com o início oficial dos treinos de pré-temporada marcado para terça-feira, vários astros do time principal já se apresentaram para o trabalho. Jogadores como Dominik Szoboszlai, Joe Gomez e Jeremie Frimpong devem liderar os primeiros treinos. Esses treinos iniciais serão fundamentais para que Iraola implemente suas ideias táticas antes que todo o elenco se reúna no final do mês, após os períodos de descanso pós-torneio. Enquanto o Liverpool se prepara para embarcar em sua turnê pelos Estados Unidos, a pressão recairá sobre a equipe de contratações para trazer os novos reforços que Iraola está buscando.

Amistosos de clubes
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN