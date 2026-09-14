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Donny Afroni

Traduzido por

Andoni Iraola confirma que Giorgi Mamardashvili enfrentará o Tottenham, enquanto técnico do Liverpool dá importantes atualizações sobre Joe Gomez e Conor Bradley

G. Mamardashvili
A. Iraola
Liverpool
Tottenham
Carabao Cup

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, confirmou uma mudança importante no gol para o próximo confronto da Copa da Liga contra o Tottenham Hotspur, com Giorgi Mamardashvili pronto para fazer sua estreia competitiva. O espanhol também deu atualizações cruciais sobre a condição física de seu setor defensivo, enquanto o Liverpool se prepara para um duelo doméstico de copa de alta importância em Anfield.

  • Mamardashvili cresce para duelo com o Tottenham

    Iraola confirmou oficialmente que Mamardashvili será titular contra o Tottenham na Copa da Liga, marcando uma mudança significativa no gol do Liverpool. Embora Alisson Becker tenha sido o dono absoluto da posição, o brasileiro terá descanso na noite de terça-feira. Iraola, que já havia acompanhado o goleiro georgiano durante seu período em La Liga, demonstrou enorme confiança nas qualidades do jogador de 25 anos, apesar da falta de minutos até agora nesta temporada.

    A decisão de fazer o rodízio vem após uma sequência exaustiva que fez o Liverpool disputar dois jogos em apenas quatro dias. "Acho que há poucas dúvidas sobre Ali; ele já provou seu valor e está jogando muito bem", explicou Iraola. "Também tenho Giorgi em altíssima conta, conheço ele dos anos em que jogou na Espanha. Eu disse a ele que tentamos contratá-lo para o Bournemouth antes de eu vir para cá e, para mim, ele é um goleiro muito bom. Ele vai começar jogando amanhã."

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  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Gomez recebe sinal verde para voltar a Anfield

    Em um grande reforço para a profundidade defensiva do Liverpool, Joe Gomez está prestes a voltar à ação após um longo período no departamento médico. O versátil defensor está fora desde o fim de julho, depois de sofrer uma lesão muscular durante um amistoso de pré-temporada contra o Sunderland. Iraola confirmou que Gomez está treinando com o elenco principal há uma semana e agora tem chances de atuar contra a equipe de Roberto De Zerbi, embora ainda não esteja definido exatamente qual será sua participação.

    "Ele está treinando com o time. Acho que vai estar disponível para amanhã e agora é uma questão de decidir quanto ele pode jogar e qual é a melhor coisa a fazer", revelou Iraola.

  • Bradley ainda enfrenta uma longa recuperação

    Embora as notícias sobre Gomez sejam positivas, a situação segue mais complicada para o jovem lateral Conor Bradley. O internacional da Irlanda do Norte, que teve uma campanha de afirmação na última temporada, lida atualmente com um problema físico significativo que o mantém fora do grupo principal há várias semanas. Iraola admitiu que Bradley ainda não está no estágio de se juntar aos companheiros em sessões táticas, embora tenha alcançado um novo marco em sua recuperação.

    "Acho que ele não está perto de treinar com o time. Ele está treinando sozinho, mas começou a tocar na bola. Com certeza quero tê-lo pronto o mais rápido possível, mas é uma lesão de longo prazo. Acho que [Giovanni] Leoni está um pouco à frente dele e, mesmo assim, ainda vai levar algum tempo para Conor, sim", afirmou o técnico.

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    Estratégia de rotação do elenco

    Iraola também deu uma forte pista de que os torcedores em Anfield verão vários jogadores ainda "inéditos" contra o Spurs. Depois de usar apenas 18 jogadores diferentes nos cinco primeiros jogos da temporada, o espanhol quer testar a profundidade do elenco.

    "Acho que amanhã veremos jogadores que ainda não vimos", provocou o técnico do Liverpool. "Estou realmente ansioso para [vê-los], porque sinto que eles vão jogar bem ou podem nos ajudar, e provavelmente ainda não tiveram a chance."

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