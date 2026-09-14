Iraola confirmou oficialmente que Mamardashvili será titular contra o Tottenham na Copa da Liga, marcando uma mudança significativa no gol do Liverpool. Embora Alisson Becker tenha sido o dono absoluto da posição, o brasileiro terá descanso na noite de terça-feira. Iraola, que já havia acompanhado o goleiro georgiano durante seu período em La Liga, demonstrou enorme confiança nas qualidades do jogador de 25 anos, apesar da falta de minutos até agora nesta temporada.

A decisão de fazer o rodízio vem após uma sequência exaustiva que fez o Liverpool disputar dois jogos em apenas quatro dias. "Acho que há poucas dúvidas sobre Ali; ele já provou seu valor e está jogando muito bem", explicou Iraola. "Também tenho Giorgi em altíssima conta, conheço ele dos anos em que jogou na Espanha. Eu disse a ele que tentamos contratá-lo para o Bournemouth antes de eu vir para cá e, para mim, ele é um goleiro muito bom. Ele vai começar jogando amanhã."