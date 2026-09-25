A caminhada rumo à Copa do Mundo de 2030 começou em tom amargo para a Seleção, que teve dificuldades para causar impacto em seu amistoso internacional contra a Austrália na sexta-feiraCarlo Ancelotti registrou o início de trabalho com o pior desempenho conjunto de um técnico do Brasil na história após o empate por 1 a 1 com a Austrália, em Townsville. Jogando em Townsville, a gigante sul-americana parecia caminhar para uma derrota desanimadora até Rayan aparecer nos momentos finais da partida.

Após uma decepcionante eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a expectativa era de uma atuação dominante que sinalizasse um novo começo. Em vez disso, a exibição apagada provocou uma onda de críticas nas redes sociais, com torcedores questionando se o lendário treinador italiano é o homem certo para liderar a reconstrução.