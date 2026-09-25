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Australia v BrazilGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
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Ancelotti sob pressão! Técnico italiano iguala o pior início da história do Brasil, enquanto a Seleção salva empate contra a Austrália

Brasil
C. Ancelotti
Austrália x Brasil
Austrália
Amistosos

Carlo Ancelotti se vê sob intensa pressão depois de o Brasil precisar de um gol de empate nos acréscimos para garantir um empate por 1 a 1 contra a Austrália. O resultado marca um início decepcionante para o novo ciclo de Copa do Mundo da pentacampeã mundial, que tenta virar a página após seus recentes fracassos em torneios.

  • Pressão aumenta sobre Ancelotti após empate com a Austrália

    A caminhada rumo à Copa do Mundo de 2030 começou em tom amargo para a Seleção, que teve dificuldades para causar impacto em seu amistoso internacional contra a Austrália na sexta-feiraCarlo Ancelotti registrou o início de trabalho com o pior desempenho conjunto de um técnico do Brasil na história após o empate por 1 a 1 com a Austrália, em Townsville. Jogando em Townsville, a gigante sul-americana parecia caminhar para uma derrota desanimadora até Rayan aparecer nos momentos finais da partida.

    Após uma decepcionante eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a expectativa era de uma atuação dominante que sinalizasse um novo começo. Em vez disso, a exibição apagada provocou uma onda de críticas nas redes sociais, com torcedores questionando se o lendário treinador italiano é o homem certo para liderar a reconstrução.

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  • CORRECTION / FBL-AUS-BRA-FRIENDLY-TRAININGAFP

    Estatisticamente, o pior início da história da Seleção

    Dados fornecidos pela DataESPN destacam a dimensão da dificuldade enfrentada pelo ex-técnico de Real Madrid e Milan. Após 18 partidas no comando da seleção brasileira, Ancelotti tem um aproveitamento de apenas 63% e iguala Carlos Alberto Parreira com o pior início de 18 jogos de um treinador na história da Seleção.

    O retrospecto de Ancelotti atualmente é de dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Embora dez vitórias possam parecer respeitáveis em outros contextos, o peso da camisa do Brasil exige muito mais. Em contraste, Parreira alcançou a marca de 18 jogos em duas passagens diferentes, em 1983 e 1991, registrando nove vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.

  • O abismo entre Ancelotti e os grandes do passado

    Ao olhar para o ranking histórico dos técnicos do Brasil após 18 jogos, a diferença entre Ancelotti e seus antecessores é gritante. Vanderlei Luxemburgo detém o recorde do início mais eficiente, com impressionantes 87% de aproveitamento, 15 vitórias e apenas uma derrota.

    Mesmo técnicos mais recentes tiveram desempenho significativamente melhor do que o atual comandante. Tite, que dirigiu a equipe nos ciclos de 2018 e 2022, registrou 83,3% de aproveitamento em suas primeiras 18 partidas, com 14 vitórias. Ancelotti também aparece atrás de nomes como Dunga, Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes. As estatísticas sugerem que a seleção brasileira vive atualmente um de seus períodos menos produtivos em termos de resultados, o que alimenta ainda mais a narrativa de 'Ancelotti sob pressão'.

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  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Um caminho difícil pela frente para o italiano

    Com os torcedores cada vez mais inquietos, Ancelotti precisa encontrar rapidamente uma forma de melhorar o rendimento de sua equipe. O calendário não oferece muito alívio, já que o Brasil segue sua turnê no exterior com vários amistosos programados. A equipe voltará a enfrentar a Austrália em 29 de setembro, antes de viajar para jogar contra a Índia em 3 de outubro. Essas partidas agora são vistas como oportunidades vitais para o treinador demonstrar evolução tática e sair do fundo do poço histórico entre os técnicos da Seleção.

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