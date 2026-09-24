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FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP
Luis Felipe Gonçalves

Ancelotti inicia renovação do Brasil com dupla do Corinthians entre titulares contra a Austrália

Brasil
C. Ancelotti
Austrália x Brasil
Austrália
Amistosos

Treinador italiano revelou escalação para primeiro amistoso pós-copa com novidades e nova cara para ciclo

A seleção brasileira está definida para o primeiro compromisso do novo ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030. Carlo Ancelotti confirmou nesta quinta-feira (24) a escalação que enfrenta a Austrália nesta sexta (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville.

A equipe terá novidades e uma formação ofensiva com Estêvão e Endrick ao lado de Raphinha e Vini Jr. Além deles, dois jogadores do Corinthians começam como titulares.

"Não acostumem", brincou Ancelotti ao revelar o time.

O Brasil vai a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vini Jr.

O duelo marca o primeiro jogo da seleção nesta Data Fifa e mais uma oportunidade para Ancelotti dar sequência ao trabalho iniciado após a Copa do Mundo. Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na terça-feira (29), às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

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    Oportunidade para os jovens

    Ancelotti destacou que os amistosos contra a Austrália serão importantes para observar os jovens convocados, mas sem abandonar a base formada por jogadores que disputaram a última Copa.

    "Para nós o importante é jogar bem, é começar a ganhar jogos. A verdade é que estes jogos podem ser uma oportunidade para alguns. Acredito que temos uma base e temos de seguir com esta, de jogadores que jogaram a Copa do Mundo, que podem ajudar na progressão dos nossos jovens que aqui temos", afirmou.

    O italiano também reforçou que não considera o momento como o começo de um trabalho do zero, mas uma continuidade com ajustes para o próximo ciclo.

    "Não é que começamos um novo trabalho. Continuamos o trabalho feito até um ano, tentando melhorar. O grupo é bom, temos jovens de qualidade."

    João Pedro e Wesley foram convocados, mas acabaram cortados por lesão. Mesmo com algumas ausências, Ancelotti manteve parte da base da última Copa, com nomes como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Bruno Guimarães e Vini Jr.

    A Austrália também manteve o treinador Tony Popovic, no cargo desde 2024. A equipe foi eliminada pelo Egito na fase de 16 avos da Copa do Mundo, nos pênaltis.

    Ancelotti elogiou o trabalho do adversário e pediu atenção nos dois amistosos.

    "Eles fizeram um muito bom. Tony fez um trabalho fantástico, porque organizou um time fantástico, muito compacto, forte defensivamente, com um fantástico contra-ataque. Acho que no futebol moderno não há jogo fácil. Você tem que preparar bem o jogo, respeitar o rival e fazer o seu melhor."

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    Atual momento dos craques

    Ancelotti também foi questionado sobre os momentos distintos vividos por Raphinha e Vini Jr. nos clubes. Enquanto o jogador do Barcelona vive bom início de temporada, o atacante do Real Madrid atravessa uma fase de críticas na Espanha.

    Apesar da diferença, o treinador italiano reforçou a importância dos dois para o futuro da seleção.

    "O momento dos dois é diferente. Obviamente, o Raphinha está fazendo coisas espetaculares em uma posição que não era a sua, mas parece que agora também é. O Vini... pode ser que agora não esteja em seu melhor momento, mas a convicção que temos é que os dois vão ser fundamentais para o futuro."

    Outro nome destacado foi Estêvão. O atacante, que ganhou espaço no início do trabalho de Ancelotti, ficou fora da Copa por lesão e agora começa como titular contra a Austrália.

    No Chelsea, o jovem tem recebido poucas oportunidades neste início de temporada com Xabi Alonso. Para Ancelotti, porém, a falta de minutos no clube não será um impedimento para novas convocações.

    "Estêvão é um jogador muito importante para a seleção. Às vezes o interesse do clube não é o interesse da seleção."

    O técnico reforçou que o atacante terá espaço no projeto brasileiro.

    "Para nós, Estêvão, com outros jovens, são muito, muito importantes. Se ele não joga, não tem minuto no clube, eu vou chamar ele, porque pensamos que é muito importante para o futuro, e vamos dar oportunidade a ele para melhorar a sua progressão."

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