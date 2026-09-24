Ancelotti inicia renovação do Brasil com dupla do Corinthians entre titulares contra a Austrália

A seleção brasileira está definida para o primeiro compromisso do novo ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030. Carlo Ancelotti confirmou nesta quinta-feira (24) a escalação que enfrenta a Austrália nesta sexta (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville.
A equipe terá novidades e uma formação ofensiva com Estêvão e Endrick ao lado de Raphinha e Vini Jr. Além deles, dois jogadores do Corinthians começam como titulares.
"Não acostumem", brincou Ancelotti ao revelar o time.
O Brasil vai a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vini Jr.
O duelo marca o primeiro jogo da seleção nesta Data Fifa e mais uma oportunidade para Ancelotti dar sequência ao trabalho iniciado após a Copa do Mundo. Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na terça-feira (29), às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane.