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Pedro Augusto Dias

Ancelotti no hino, show de Matheus Cunha e susto com Raphinha: top 5 do que você precisa saber sobre Brasil 3 x 0 Haiti

Brasil
Brasil x Haiti
Haiti
Copa do Mundo

Com atuação decisiva de Matheus Cunha, Brasil vence o Haiti por 3 a 0 e fica muito perto de confirmar a classificação e a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026

A seleção brasileira venceu o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, a equipe de Carlo Ancelotti encaminhou a classificação para a próxima fase e ficou muito perto de garantir a liderança da chave.

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Além dos gols e do resultado, a partida foi marcada por momentos curiosos, estreias históricas e uma preocupação física.

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancelotti cantou o hino brasileiro

    Antes mesmo de a bola rolar, Carlo Ancelotti protagonizou uma das cenas mais comentadas da noite. Durante a execução do hino nacional, o treinador italiano foi flagrado cantando trechos da música e rapidamente virou assunto nas redes sociais.

    As imagens mostraram o comandante acompanhando a letra enquanto os jogadores estavam perfilados no gramado. A atitude foi vista por torcedores como mais um sinal da identificação do técnico com a seleção após pouco mais de um ano de trabalho à frente da equipe.

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    Raphinha saiu com dores e ligou o alerta

    Nem tudo foi positivo para o Brasil. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Raphinha sentiu um desconforto muscular na coxa direita precisou ser substituído por Rayan.

    O atacante já havia enfrentado problemas físicos nos últimos dias. Depois da estreia contra o Marrocos, terminou a partida com bolhas nos pés e chegou a ser poupado de atividades em campo durante a semana. Apesar de ter deixado o gramado caminhando normalmente, a situação passa a ser motivo de atenção para a comissão técnica de Ancelotti.

  • Neymar acompanhou o jogo à distância

    Fora da partida por seguir em recuperação de uma lesão na panturrilha, Neymar mostrou que acompanhou a atuação da seleção mesmo longe da Filadélfia.

    O camisa 10 publicou uma foto nas redes sociais assistindo ao confronto enquanto realizava tratamento físico. Na imagem, ele aparece utilizando equipamentos de recuperação e deixou uma mensagem de apoio ao Brasil.

    O atacante permaneceu em Nova Jersey para seguir o planejamento definido pelo departamento médico, que busca acelerar seu retorno aos gramados sem comprometer a recuperação.

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    A comemoração "surfista" de Matheus Cunha tem explicação

    Grande destaque da partida com dois gols, Matheus Cunha voltou a chamar atenção por uma comemoração já característica. Após balançar as redes, o atacante simulou movimentos de surfe da torcida brasileira.

    O gesto tem relação direta com uma das paixões do camisa 9 fora dos gramados. Cunha mantém amizade com o campeão olímpico e mundial de surfe Ítalo Ferreira e costuma praticar o esporte durante as férias. Antes da partida, inclusive, Ítalo brincou ao prever que o atacante marcaria gol e prometeu até patrocinar suas pranchas caso a previsão se confirmasse.

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    Rayan e Endrick entram para a história — e uma nova regra apareceu

    A partida também teve um capítulo histórico para a seleção. Acionados por Ancelotti durante o confronto, Rayan e Endrick entraram na lista dos brasileiros mais jovens a disputar uma partida de Copa do Mundo.

    Rayan, com 19 anos, 10 meses e 17 dias, tornou-se o sexto mais jovem da história do Brasil em Mundiais. Endrick aparece logo atrás, na sétima posição. Foi a primeira vez desde a Copa de 1958 que a seleção teve dois jogadores com menos de 20 anos em campo em uma mesma partida do torneio.

    Além disso, os primeiros minutos do jogo registraram uma situação inusitada. O goleiro haitiano demorou para cobrar um tiro de meta, o árbitro iniciou a contagem prevista pelas novas regras da Copa e, após o tempo ser excedido, transformou a reposição em escanteio para o Brasil. A medida faz parte do pacote adotado pela Fifa para combater a cera e acelerar o ritmo das partidas.

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