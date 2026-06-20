Ancelotti no hino, show de Matheus Cunha e susto com Raphinha: top 5 do que você precisa saber sobre Brasil 3 x 0 Haiti

A seleção brasileira venceu o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, a equipe de Carlo Ancelotti encaminhou a classificação para a próxima fase e ficou muito perto de garantir a liderança da chave.

Além dos gols e do resultado, a partida foi marcada por momentos curiosos, estreias históricas e uma preocupação física.