Ancelotti no hino, show de Matheus Cunha e susto com Raphinha: top 5 do que você precisa saber sobre Brasil 3 x 0 Haiti

A partida também teve um capítulo histórico para a seleção. Acionados por Ancelotti durante o confronto, Rayan e Endrick entraram na lista dos brasileiros mais jovens a disputar uma partida de Copa do Mundo.
Rayan, com 19 anos, 10 meses e 17 dias, tornou-se o sexto mais jovem da história do Brasil em Mundiais. Endrick aparece logo atrás, na sétima posição. Foi a primeira vez desde a Copa de 1958 que a seleção teve dois jogadores com menos de 20 anos em campo em uma mesma partida do torneio.
Além disso, os primeiros minutos do jogo registraram uma situação inusitada. O goleiro haitiano demorou para cobrar um tiro de meta, o árbitro iniciou a contagem prevista pelas novas regras da Copa e, após o tempo ser excedido, transformou a reposição em escanteio para o Brasil. A medida faz parte do pacote adotado pela Fifa para combater a cera e acelerar o ritmo das partidas.