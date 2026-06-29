Ancelotti e as vitórias no último minuto, inclusive contra o Brasil na Copa do Mundo: a calma, a reação ao gol e as substituições decisivas, mais uma vez

Carlo Ancelotti conseguiu de novo. Aos 67 anos, o técnico da Seleção Brasileira venceu sua primeira partida de fase eliminatória desde que assumiu o comando dos verde-de-oro, e fez isso do jeito dele. Mais uma vez, indo contra a opinião de muitos brasileiros que gostariam de ver Neymar em campo (e Casemiro no banco), ele escalou Martinelli, que acabou se revelando o herói da noite, e contou com um pouco de sorte, como já aconteceu tantas vezes em sua carreira como técnico.
A vitória aos 95 minutos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra um Japão resistente é apenas a mais recente de uma longa lista de partidas decisivas que as equipes por ele comandadas conquistaram: são nada menos que 10 vitórias com clubes no último minuto da Liga dos Campeões, às quais se soma agora a primeira com a Seleção Brasileira, que abre as portas para as oitavas de final.