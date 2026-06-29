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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Ancelotti e as vitórias no último minuto, inclusive contra o Brasil na Copa do Mundo: a calma, a reação ao gol e as substituições decisivas, mais uma vez

Brasil
Brasil x Japão
Japão
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Fundamental para a vitória de sua equipe, Carlo Ancelotti avança para as oitavas de final.

Carlo Ancelotti conseguiu de novo. Aos 67 anos, o técnico da Seleção Brasileira venceu sua primeira partida de fase eliminatória desde que assumiu o comando dos verde-de-oro, e fez isso do jeito dele. Mais uma vez, indo contra a opinião de muitos brasileiros que gostariam de ver Neymar em campo (e Casemiro no banco), ele escalou Martinelli, que acabou se revelando o herói da noite, e contou com um pouco de sorte, como já aconteceu tantas vezes em sua carreira como técnico.


A vitória aos 95 minutos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra um Japão resistente é apenas a mais recente de uma longa lista de partidas decisivas que as equipes por ele comandadas conquistaram: são nada menos que 10 vitórias com clubes no último minuto da Liga dos Campeões, às quais se soma agora a primeira com a Seleção Brasileira, que abre as portas para as oitavas de final.

  • Afinal, se a federação brasileira apostou nele, deve haver um motivo. Os pentacampeões confiaram pela primeira vez em um técnico estrangeiro e o fizeram justamente por causa de sua enorme experiência, por sua habilidade de escolher a coisa certa no momento certo, de não se deixar influenciar pelo contexto e pelo ambiente e de seguir em frente por seu próprio caminho. Sob pressão, o técnico do Brasil dá o seu melhor, acelera ainda mais e, como num famoso meme, não se deixa abalar pelo que acontece ao seu redor. Foi assim que vieram as conquistas no Milan, foi assim que vieram as Ligas dos Campeões com o Real.


    No intervalo, após um primeiro tempo difícil para sua equipe, Ancelotti reorganizou o time tirando Paquetà e colocando Endrick, mudando o esquema e acertando nas substituições e na atitude a ser adotada no segundo tempo. Sofrer, às vezes não jogar muito bem, mas, de um jeito ou de outro, vencer. Ele fez isso com frequência e de bom grado com o Real Madrid, e repetiu a dose com a Seleção Brasileira. Nada de novo para ele que, de fato, como mostraram as câmeras que o filmaram no momento em que Martinelli marcou o 2 a 1, teve uma reação muito serena, quase como se soubesse que o Brasil estava prestes a marcar.


    Tudo sob controle, inclusive a situação de Neymar. Tanto que o próprio técnico, ao final da partida, disse que o teria colocado em campo por volta da marca de uma hora de jogo, se o empate não tivesse ocorrido. Um equilíbrio perfeito, uma vitória no último suspiro, como contra o Milan, como contra o Real Madrid.

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