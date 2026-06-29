Ancelotti e as vitórias no último minuto, inclusive contra o Brasil na Copa do Mundo: a calma, a reação ao gol e as substituições decisivas, mais uma vez

Afinal, se a federação brasileira apostou nele, deve haver um motivo. Os pentacampeões confiaram pela primeira vez em um técnico estrangeiro e o fizeram justamente por causa de sua enorme experiência, por sua habilidade de escolher a coisa certa no momento certo, de não se deixar influenciar pelo contexto e pelo ambiente e de seguir em frente por seu próprio caminho. Sob pressão, o técnico do Brasil dá o seu melhor, acelera ainda mais e, como num famoso meme, não se deixa abalar pelo que acontece ao seu redor. Foi assim que vieram as conquistas no Milan, foi assim que vieram as Ligas dos Campeões com o Real.





No intervalo, após um primeiro tempo difícil para sua equipe, Ancelotti reorganizou o time tirando Paquetà e colocando Endrick, mudando o esquema e acertando nas substituições e na atitude a ser adotada no segundo tempo. Sofrer, às vezes não jogar muito bem, mas, de um jeito ou de outro, vencer. Ele fez isso com frequência e de bom grado com o Real Madrid, e repetiu a dose com a Seleção Brasileira. Nada de novo para ele que, de fato, como mostraram as câmeras que o filmaram no momento em que Martinelli marcou o 2 a 1, teve uma reação muito serena, quase como se soubesse que o Brasil estava prestes a marcar.





Tudo sob controle, inclusive a situação de Neymar. Tanto que o próprio técnico, ao final da partida, disse que o teria colocado em campo por volta da marca de uma hora de jogo, se o empate não tivesse ocorrido. Um equilíbrio perfeito, uma vitória no último suspiro, como contra o Milan, como contra o Real Madrid.