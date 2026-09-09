Ancelotti chama oito estreantes na seleção brasileira para amistosos contra Austrália e Índia; veja a lista completa de convocados

Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da seleção brasileira depois da Copa do Mundo de 2026. Com foco na renovação do elenco, o técnico chamou 26 jogadores para os amistosos contra Austrália e Índia, sendo oito estreantes na equipe principal. A lista também mantém atletas que participaram do Mundial, disputado em julho.

A convocação marca o início de um novo ciclo para a seleção. Entre as novidades estão os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os defensores Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho e Mauro Júnior, além dos meio-campistas Breno Bidon e Gabriel Bontempo. Ao mesmo tempo, nomes como Endrick, Douglas Santos, Danilo Santos, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Marquinhos e Gabriel Magalhães permanecem no grupo após a participação na Copa.

Os próximos compromissos do Brasil serão em setembro e outubro. A equipe enfrentará a Austrália duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente. Depois, no dia 3 de outubro, a seleção encara a Índia, em Calcutá, no primeiro confronto da história entre as duas equipes.