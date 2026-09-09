Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Carlo Ancelotti Brazil 2025Getty Images
Pedro Augusto Dias

Ancelotti chama oito estreantes na seleção brasileira para amistosos contra Austrália e Índia; veja a lista completa de convocados

Brasil
Austrália x Brasil
Austrália
Amistosos
Austrália x Brasil
Índia x Brasil
Índia

Técnico promove renovação após a Copa do Mundo de 2026 e mantém nomes que disputaram o Mundial; Brasil enfrenta a Austrália duas vezes e a Índia em outubro

Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da seleção brasileira depois da Copa do Mundo de 2026. Com foco na renovação do elenco, o técnico chamou 26 jogadores para os amistosos contra Austrália e Índia, sendo oito estreantes na equipe principal. A lista também mantém atletas que participaram do Mundial, disputado em julho.

Premier League, Série B e maisAssine já!

A convocação marca o início de um novo ciclo para a seleção. Entre as novidades estão os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os defensores Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho e Mauro Júnior, além dos meio-campistas Breno Bidon e Gabriel Bontempo. Ao mesmo tempo, nomes como Endrick, Douglas Santos, Danilo Santos, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Marquinhos e Gabriel Magalhães permanecem no grupo após a participação na Copa.

Os próximos compromissos do Brasil serão em setembro e outubro. A equipe enfrentará a Austrália duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente. Depois, no dia 3 de outubro, a seleção encara a Índia, em Calcutá, no primeiro confronto da história entre as duas equipes.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1081190413.jpgBrazil Photo Press

    GOLEIROS

    • Hugo Souza (Corinthians)
    • Pedro Morisco (Coritiba) - estreante
    • Otávio (Cruzeiro) - estreante
    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-PRESSER-BRAAFP

    DEFENSORES

    • Arthur Dias (Athletico-PR) - estreante
    • Douglas Santos (Zenit-RUS)
    • Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
    • Jair Cunha (Nottingham Forest-ING) - estreante
    • Marquinhos (PSG-FRA)
    • Matheuzinho (Corinthians) - estreante
    • Mauro Júnior (PSV-HOL) - estreante
    • Vitor Reis (Manchester City-ING)
    • Wesley (Roma-ITA)
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MEIO-CAMPISTAS

    • Andrey Santos (Manchester United-ING)
    • Breno Bidon (Corinthians) - estreante
    • Bruno Guimarães (Arsenal-ING)
    • Danilo Santos (Botafogo)
    • Douglas Luiz (Juventus-ITA)
    • Gabriel Bontempo (Santos) - estreante

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    ATACANTES

    • Endrick (Real Madrid-ESP)
    • Estêvão (Chelsea-ING)
    • João Pedro (Chelsea-ING)
    • Pedro (Flamengo)
    • Raphinha (Barcelona-ESP)
    • Rayan (Bournemouth-ING)
    • Samuel Lino (Flamengo)
    • Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)