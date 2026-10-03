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Luis Felipe Gonçalves

Ancelotti aprova rodagem na seleção, elogia estreantes e já mira próxima convocação

Brasil
C. Ancelotti
Índia x Brasil
Amistosos
S. Lino

Treinador italiano avaliou como positivo o período de amistosos e revelou ter uma ideia mais clara para a próxima Data Fifa

Carlo Ancelotti encerrou a super Data Fifa de novembro com avaliação positiva sobre o trabalho realizado pela seleção. Depois do empate por 1 a 1 e da vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, o Brasil goleou a Índia por 4 a 0 neste sábado, em Calcutá.

O treinador utilizou os 26 convocados ao longo do período e testou diferentes formações, alternando entre estruturas com três e quatro jogadores no ataque. Para Ancelotti, a sequência serviu principalmente para ampliar o conhecimento sobre o elenco e dar minutos a novas opções.

“Saímos deste período com a sensação de que os jogadores vão poder fazer melhor. Cada jogador tem suas características e, no final, saímos satisfeitos. O que importa para nós é fazer o melhor, tendo em conta toda a nossa condição e a sua pressão contínua”, avaliou o italiano.

Contra a Índia, o Brasil teve dificuldades para abrir o placar, mas conseguiu controlar melhor a partida depois do gol de Estêvão.

“Tivemos dificuldades em abrir o gol, mas no momento em que abrimos o placar com Estêvão, tivemos a oportunidade de controlar melhor o jogo”, completou.

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  • imago-sport-1084087073.jpgANI News

    Observação e rodagem

    A Data Fifa também serviu para Ancelotti observar jogadores que ainda não tinham tido oportunidades com a seleção. Nove dos 26 convocados fizeram parte desse grupo.

    O treinador destacou principalmente as atuações de Jair, Bontempo, Breno Bidon e Arthur Dias, além dos goleiros.

    “Os jogadores foram muito bem. Acho que o Jair jogou muito bem. Bontempo, o primeiro jogo foi melhor do que o segundo. O Breno Bidon entrou mostrando suas qualidades. O Arthur Dias fez muito bem. Os goleiros também. Neste aspecto, acho que estamos muito bem”, afirmou.

    Ancelotti, porém, ressaltou que a falta de minutos nos clubes ainda pesa para alguns jogadores quando chegam aos compromissos internacionais.

    “Temos que dar-lhes oportunidade, porque se vê que os jogadores que têm mais dificuldade, jogadores que não têm minutos no clube, têm mais dificuldade para jogar um jogo competitivo, como pode ser o Estêvão e como pode ser o Endrick.”

    O Brasil volta a campo em dezembro, na última Data Fifa do ano, quando enfrentará Japão e Singapura. Ancelotti já indicou que novas mudanças podem acontecer na lista.

    “Este foi um período interessante. Tenho uma ideia muito mais clara para a próxima convocação. Obviamente não vamos mudar muito, mas quero ver outros jovens que não estavam prontos nesta próxima Data Fifa”, explicou.

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    Destaque comenta atuação

    Samuel Lino foi um dos destaques da goleada sobre a Índia. O atacante marcou dois gols, mas chamou atenção também pela pouca comemoração após as bolas na rede e pelo ambiente mais discreto nas arquibancadas.

    Após a partida, o jogador do Flamengo explicou que o forte calor em Calcutá influenciou o ritmo e até as comemorações.

    “Acho que é pelo calor. O gol é o mais importante do futebol, e a comemoração é uma coisa linda. Mas às vezes é importante se poupar, porque é um calor imenso. Faz parte, cada um tem sua cultura. A gente, no Brasil, está acostumado sempre com festa.”

    Lino também destacou as condições climáticas durante a partida.

    “Bastante calor, mas o que pesa é o mormaço. Não tem como jogar num ritmo rápido sempre, porque o calor atrapalha. Mas a gente soube lidar bem e conseguir a vitória.”

    O atacante entrou no lugar de Vinicius Junior, titular nos três compromissos do Brasil nesta Data Fifa. Mesmo diante da forte concorrência no setor, Lino afirmou que pretende seguir trabalhando para conquistar espaço.

    “Volto feliz e confiante. Tenho meu trabalho no meu clube. Sei que a concorrência é gigante com o Vini, que hoje na posição é o melhor do mundo, e tem outros, como Rodrygo. Mas confio em mim, no meu trabalho, vou continuar trabalhando no meu clube.”

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