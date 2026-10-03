Ancelotti aprova rodagem na seleção, elogia estreantes e já mira próxima convocação

Carlo Ancelotti encerrou a super Data Fifa de novembro com avaliação positiva sobre o trabalho realizado pela seleção. Depois do empate por 1 a 1 e da vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, o Brasil goleou a Índia por 4 a 0 neste sábado, em Calcutá.

O treinador utilizou os 26 convocados ao longo do período e testou diferentes formações, alternando entre estruturas com três e quatro jogadores no ataque. Para Ancelotti, a sequência serviu principalmente para ampliar o conhecimento sobre o elenco e dar minutos a novas opções.

“Saímos deste período com a sensação de que os jogadores vão poder fazer melhor. Cada jogador tem suas características e, no final, saímos satisfeitos. O que importa para nós é fazer o melhor, tendo em conta toda a nossa condição e a sua pressão contínua”, avaliou o italiano.

Contra a Índia, o Brasil teve dificuldades para abrir o placar, mas conseguiu controlar melhor a partida depois do gol de Estêvão.

“Tivemos dificuldades em abrir o gol, mas no momento em que abrimos o placar com Estêvão, tivemos a oportunidade de controlar melhor o jogo”, completou.