Ancelotti admite erro decisivo na eliminação do Brasil para a Noruega: "Perdemos o controle do jogo"

O comandante da seleção também ressaltou que o trabalho desenvolvido ao longo do último ano não pode ser resumido ao resultado diante da Noruega. Apesar da frustração pela eliminação precoce, ele afirmou manter a convicção de que a preparação para o Mundial foi bem executada, mesmo diante dos problemas enfrentados.

"O resultado contra a Noruega foi muito ruim para todo mundo, muito decepcionante, muito triste. Mas depois, atrás disso, você tem um trabalho de um ano, uma preparação para a Copa, que foi, todos pensamos, não só eu, um trabalho bem feito", afirmou o treinador.

A eliminação encerrou a campanha brasileira na Copa do Mundo e marcou o início de um novo ciclo sob o comando de Ancelotti. O treinador já anunciou uma ampla renovação na equipe, com foco na formação de uma nova geração visando a disputa da Copa América de 2028.