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Carlo AncelottiGetty Images
Pedro Augusto Dias

Ancelotti admite erro decisivo na eliminação do Brasil para a Noruega: "Perdemos o controle do jogo"

Brasil
Brasil x Noruega
Noruega
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Treinador da seleção brasileira faz autocrítica sobre derrota nas oitavas da Copa do Mundo e afirma que mudança tática após a parada para hidratação custou a classificação

Carlo Ancelotti fez uma rara autocrítica sobre a eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista concedida nesta quarta-feira (29), o treinador italiano reconheceu que uma alteração promovida durante o segundo tempo comprometeu o desempenho da equipe e foi determinante para a derrota.

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  • HaalandGetty Images

    Controle da partida

    Segundo Ancelotti, em entrevista ao ge, o Brasil controlava a partida até a parada para hidratação da etapa final. No entanto, a mudança na estrutura da equipe fez com que a Seleção perdesse o domínio do confronto.

    "A autocrítica que eu posso fazer, que eu fiz depois do jogo, é que eu mudei a estrutura do time depois da parada para hidratação e aí perdemos o controle do jogo."

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mudança tática

    Na ocasião, o treinador promoveu a entrada de Neymar, que retornava de lesão, enquanto Endrick foi deslocado para a ponta e outros jogadores deixaram a equipe. Para Ancelotti, a intenção era aumentar a qualidade ofensiva e buscar a vitória, mas o efeito acabou sendo o contrário.

    "Com a entrada do Neymar, eu pensava em retomar o controle do jogo. Botar mais qualidade na frente para ganhar o jogo. Isso é parte de uma decisão. Você tem que tomar uma decisão em um jogo eliminatório."

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Trabalho em desenvolvimento

    O comandante da seleção também ressaltou que o trabalho desenvolvido ao longo do último ano não pode ser resumido ao resultado diante da Noruega. Apesar da frustração pela eliminação precoce, ele afirmou manter a convicção de que a preparação para o Mundial foi bem executada, mesmo diante dos problemas enfrentados.

    "O resultado contra a Noruega foi muito ruim para todo mundo, muito decepcionante, muito triste. Mas depois, atrás disso, você tem um trabalho de um ano, uma preparação para a Copa, que foi, todos pensamos, não só eu, um trabalho bem feito", afirmou o treinador.

    A eliminação encerrou a campanha brasileira na Copa do Mundo e marcou o início de um novo ciclo sob o comando de Ancelotti. O treinador já anunciou uma ampla renovação na equipe, com foco na formação de uma nova geração visando a disputa da Copa América de 2028.

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