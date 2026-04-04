Analista madridista critica os jogadores do Real: “Um time sem garra... e Mbappé não é Ronaldo”

O Real Madrid reduziu suas chances de disputar o título da La Liga após a derrota por 2 a 1 para o Real Mallorca, em casa do adversário, na 30ª rodada.

O Maiorca subiu para 31 pontos na 17ª posição, enquanto o Real Madrid ficou com 69 pontos, na segunda colocação da La Liga.

O Real Madrid está a quatro pontos do líder Barcelona, que enfrentará o Atlético de Madrid nesta mesma rodada.

“Mesmo que o Barcelona perca hoje à noite, acho que o Real Madrid já perdeu a La Liga”, disse Tomás Ronsero, vice-presidente do jornal AS.

Ronsero acrescentou em declarações publicadas pelo “As”: “O Real Madrid precisa acreditar no que faz. A equipe faz dois bons jogos, todos estão recuperando o entusiasmo, a torcida está recuperando a confiança na equipe, e na partida seguinte você os vê circulando pelo campo, não se incomodam se levam um gol, não se irritam, não protestam, não pressionam o árbitro ou os adversários, não demonstram estar nervosos e deixam as coisas seguirem seu curso”.

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