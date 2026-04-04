Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

Traduzido por

Analista madridista critica os jogadores do Real: “Um time sem garra... e Mbappé não é Ronaldo”

Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
C. Ronaldo
K. Mbappe
Campeonato Saudita
Espanha
Arábia Saudita

O Real Madrid perdeu o título da La Liga

O Real Madrid reduziu suas chances de disputar o título da La Liga após a derrota por 2 a 1 para o Real Mallorca, em casa do adversário, na 30ª rodada.

O Maiorca subiu para 31 pontos na 17ª posição, enquanto o Real Madrid ficou com 69 pontos, na segunda colocação da La Liga.

O Real Madrid está a quatro pontos do líder Barcelona, que enfrentará o Atlético de Madrid nesta mesma rodada.

“Mesmo que o Barcelona perca hoje à noite, acho que o Real Madrid já perdeu a La Liga”, disse Tomás Ronsero, vice-presidente do jornal AS.

Ronsero acrescentou em declarações publicadas pelo “As”: “O Real Madrid precisa acreditar no que faz. A equipe faz dois bons jogos, todos estão recuperando o entusiasmo, a torcida está recuperando a confiança na equipe, e na partida seguinte você os vê circulando pelo campo, não se incomodam se levam um gol, não se irritam, não protestam, não pressionam o árbitro ou os adversários, não demonstram estar nervosos e deixam as coisas seguirem seu curso”.

Leia também

Vídeo: Maiorca dá presente ao Barcelona ao derrotar o Real Madrid

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O Real Madrid precisa renovar metade do elenco

    Roncero continuou: “Uma equipe que deixa as coisas acontecerem é uma equipe sem espírito. Por mais qualidade que tenha, isso não é suficiente”.

    E enfatizou: “Quero líderes. Pessoas que não gritem apenas, mas que motivem os outros a agir. O que vimos com Valverde, no dia do City, ficou muito claro. Ele é do tipo que grita e fica furioso se a La Liga estiver escapando”.

    Ele observou: “Eu perdoo muito o Mbappé, porque ele marca muitos gols e nos salva em vários jogos, mas em dias como hoje, quando ele teve três chances e as desperdiçou, com o goleiro se destacando, não o vi se rebelar. Não o vi dizer ‘estou aqui’, como Cristiano costumava dizer”.

    E acrescentou: “A qualidade dos jogadores começou a me cansar. Não sei se quero toda essa qualidade. O que eu quero são vencedores, e o Real Madrid precisa de vencedores. Precisa mudar metade do elenco”.

    E concluiu: “Não temos vencedores, temos jogadores bons individualmente, mas não têm a garra que move o vestiário. Não conseguem bater nos armários no vestiário... Eles vão ficar olhando para os celulares, para ver se o Atlético venceu hoje à noite, e não importa, porque vão perder depois contra o Girona. Foi isso que fizeram o ano todo. Sinto muito.”

    • Publicidade
Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
La Liga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY