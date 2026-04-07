Análise Tática: Son Heung-Min não está marcando gols - mas veja como o LAFC o transformou no criador de jogadas mais perigoso da MLS

Son Heung-Min nem precisou olhar antes de passar a bola. Ele sabia exatamente para onde Denis Bouanga estava indo. É a jogada característica do ponta do LAFC: uma arrancada pelo lado esquerdo, entre o lateral-direito e o zagueiro central. E contra o Orlando City no último fim de semana, Son precisou apenas de um breve olhar para ter certeza de que Bouanga executaria sua jogada característica.

E é claro que ele conseguiu. Aos 20 minutos, Son recebeu a bola na linha do meio-campo, em plena corrida. Quatro toques e seis segundos depois, a bola estava no fundo da rede. Bouanga disparou em comemoração. Son absorveu tudo, vendo seu companheiro de ataque marcar o primeiro de três gols maravilhosos que ele marcaria nos sete minutos seguintes. O LAFC já estava bem no controle naquele momento. Aos 28 minutos de jogo, o LAFC vencia por 4 a 0. Son havia dado três assistências e feito o cruzamento que resultou no gol contra que marcou o quarto.

Esse era um tipo de domínio diferente do que muitos esperavam do capitão coreano. Son deveria vir para Los Angeles e atuar como ponta de lança, o artilheiro afiado que acrescentaria mais 20 gols aos 15 de Bouanga. Claro, as assistências fariam parte de tudo isso. Mas Son, segundo nos disseram, era um finalizador, não um criador.

Essa narrativa talvez fosse um pouco ingênua desde o início — suas 81 assistências no Tottenham dizem o suficiente. Mas poucos imaginariam que, após 10 jogos em todas as competições, Son teria 10 assistências e apenas um gol — sem marcar nenhum na MLS. Há, é claro, duas maneiras de ver isso.

A primeira é que isso é preocupante. O artilheiro do LAFC não está marcando gols. Isso é lógico. Mas a segunda interpretação, e talvez a mais razoável, é que o artilheiro do LAFC agora é também o melhor criador do time. Son não está marcando principalmente porque está dando muitas assistências. Trata-se de um jogador utilizado em um sistema diferente, de uma nova maneira, a quem se pede que faça coisas diferentes, e que está se saindo muito bem.