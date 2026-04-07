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Son Heung MinGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Análise Tática: Son Heung-Min não está marcando gols - mas veja como o LAFC o transformou no criador de jogadas mais perigoso da MLS

Análises
H. Son
Especiais e Opinião
Los Angeles FC
D. Bouanga
Major League Soccer

O coreano está com dificuldades para marcar gols, mas o esquema mais ofensivo do novo técnico Marc Dos Santos revelou as habilidades criativas de seu craque

Son Heung-Min nem precisou olhar antes de passar a bola. Ele sabia exatamente para onde Denis Bouanga estava indo. É a jogada característica do ponta do LAFC: uma arrancada pelo lado esquerdo, entre o lateral-direito e o zagueiro central. E contra o Orlando City no último fim de semana, Son precisou apenas de um breve olhar para ter certeza de que Bouanga executaria sua jogada característica.

E é claro que ele conseguiu. Aos 20 minutos, Son recebeu a bola na linha do meio-campo, em plena corrida. Quatro toques e seis segundos depois, a bola estava no fundo da rede. Bouanga disparou em comemoração. Son absorveu tudo, vendo seu companheiro de ataque marcar o primeiro de três gols maravilhosos que ele marcaria nos sete minutos seguintes. O LAFC já estava bem no controle naquele momento. Aos 28 minutos de jogo, o LAFC vencia por 4 a 0. Son havia dado três assistências e feito o cruzamento que resultou no gol contra que marcou o quarto.

Esse era um tipo de domínio diferente do que muitos esperavam do capitão coreano. Son deveria vir para Los Angeles e atuar como ponta de lança, o artilheiro afiado que acrescentaria mais 20 gols aos 15 de Bouanga. Claro, as assistências fariam parte de tudo isso. Mas Son, segundo nos disseram, era um finalizador, não um criador.

Essa narrativa talvez fosse um pouco ingênua desde o início — suas 81 assistências no Tottenham dizem o suficiente. Mas poucos imaginariam que, após 10 jogos em todas as competições, Son teria 10 assistências e apenas um gol — sem marcar nenhum na MLS. Há, é claro, duas maneiras de ver isso.

A primeira é que isso é preocupante. O artilheiro do LAFC não está marcando gols. Isso é lógico. Mas a segunda interpretação, e talvez a mais razoável, é que o artilheiro do LAFC agora é também o melhor criador do time. Son não está marcando principalmente porque está dando muitas assistências. Trata-se de um jogador utilizado em um sistema diferente, de uma nova maneira, a quem se pede que faça coisas diferentes, e que está se saindo muito bem.

  • Son Heung-min LAFC MLS 2025Getty

    Um início prolífico em sua carreira no LAFC

    A contratação de Son, em agosto do ano passado, foi recebida com um entusiasmo que a MLS raramente vê. Provavelmente, apenas David Beckham e Lionel Messi foram tão aguardados e tão habilmente promovidos. Havia a ideia de que a contratação de Son era simplesmente perfeita para o LAFC, tanto dentro quanto fora de campo. Los Angeles tem uma grande população coreana. Son é o maior atleta coreano do mundo — e a diferença é enorme.

    O próprio time também precisava de um impulso em campo. Havia espaço para mais um atacante. Alguém que soubesse dar um passe certeiro e marcasse mais de dez gols ao longo de uma temporada teria sido perfeito, na verdade. O LAFC foi atrás e contratou um grande nome da Premier League — e um que ainda tem muito futebol pela frente. Não havia literalmente nada a criticar no negócio.

    Son correspondeu às expectativas com uma série de atuações impressionantes. Ele teve uma média de mais de uma contribuição para gols por jogo na reta final da campanha da MLS e mostrou lampejos de uma parceria letal com Bouanga, um companheiro de equipe hiperatlético perfeito na ala esquerda. Ele marcou todos os tipos de gols imagináveis — gols fáceis, cobranças de falta, jogadas sinuosas culminando em finalizações mortais. Apenas Lionel Messi foi uma presença ofensiva mais letal e eficaz à medida que a temporada chegava ao fim.

    É claro que tudo terminou de forma cruel. O LAFC foi péssimo no primeiro tempo da semifinal da Conferência Oeste contra o Vancouver, mas implacável no segundo, acumulando 34 chutes e acertando a trave três vezes. Ainda assim, o jogo foi para os pênaltis. Son, tantas vezes decisivo, acertou a trave — uma falha que resumiu uma noite marcada por margens mínimas mais do que por qualquer momento específico.

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  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Técnico (mais ou menos) novo, ideias diferentes

    Tudo parecia um certo recomeço nesta entressafra. Já se sabia, há algum tempo, que o ex-técnico Steve Cherundolo deixaria o clube ao final da temporada e voltaria para a Alemanha, seu país de adoção. A busca do LAFC por um novo técnico foi amplamente divulgada. Vários nomes foram cogitados — entre eles, o do ex-técnico de Son, Ange Postecoglou.

    Por fim, tomaram a decisão surpreendente — embora, reconhecidamente, lógica — de promover o assistente, Marc Dos Santos. Em teoria, fazia sentido. Dos Santos já havia sido técnico principal antes. Os jogadores o conheciam. Ele não era estranho aos egos, personalidades e bravatas de um vestiário repleto de grandes nomes. Mas o novo técnico — apesar de estar presente desde os velhos tempos — prometeu que não seriam mais o mesmo time.

    O LAFC, disse Dos Santos aoGOAL, seria muito mais versátil com a bola. E fora dela, esta seria uma equipe notavelmente flexível no ataque, cheia de energia e criatividade, e repleta de jogadores capazes de se movimentar pela linha de frente. Son não seria o ponto focal, mas sim o melhor canivete suíço que a Major League Soccer poderia oferecer.

    “Então, se eu tivesse esse camisa 9 cuja melhor qualidade é ser fixo, não tentaria mudar essa qualidade para algo que não é adequado. Mas com jogadores como Denis Bouanga ou Sonny, você tem a capacidade de ser móvel”, disse Dos Santos.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Os ajustes táticos

    E, até agora, Dos Santos tem cumprido o que prometeu. Basta olhar para as escalações ou para os dados habituais de cada partida para ver que Son é, na maioria das vezes, listado como atacante. Mas ele não é, de forma alguma, um jogador que lidera o ataque, aproveitando-se do espaço atrás do último zagueiro. Em vez disso, Son tem liberdade para se movimentar. Às vezes, ele se lança pela direita. Outras vezes, ele recua e lança a bola para a frente. Ele já jogou de costas para os defensores aqui e ali. Contra o St. Louis CITY no mês passado, Son começou como camisa 10.

    É uma formação surpreendente, sobretudo devido à habilidade de Son para marcar gols. Mas também faz todo o sentido. Bouanga é um talento imenso, mas também é bastante unidimensional. O artilheiro gabonês é um ponta invertido que atua na faixa esquerda. Ele é provavelmente o melhor da MLS em fazer a mesma coisa, repetidamente. E isso realmente não pode ser parado. O fato de Son ter se provado em uma posição semelhante poderia ter sido um inconveniente. Em vez disso, o LAFC se adapta a isso. Isso significa que vários jogadores precisam fazer alguns sacrifícios. Bouanga pressiona talvez um pouco mais do que está acostumado. Son corre por trás com menos frequência.

    As estatísticas individuais também são interessantes. Os números ofensivos de Bouanga estão mais impressionantes do que nunca. Ele está no 95º percentil entre todos os atacantes em toques na área adversária. Ele está no 94º percentil em chutes a gol por 90 minutos. O inverso é verdadeiro para Son. Ele está tocando menos na bola na área adversária, enquanto seu volume de chutes diminuiu. Mas ele lidera a MLS em grandes chances criadas por 90 minutos, com sete, e é o quarto na liga em chances criadas no total, com 15.

    Tudo ao redor deles também está dando certo. Nathan Ordaz, um jovem da base, tem se esforçado bastante. David Martinez adicionou gols ao seu jogo e é o terceiro do time em chances criadas.

  • Son Heung MinGetty

    As estatísticas por trás da falta de gols

    No entanto, isso pouco explica o “zero” nas estatísticas de gols de Son. Algumas dessas coisas são difíceis de quantificar. A média de gols esperados de Son é de 1,9. Ele está realizando 3,3 chutes a cada 90 minutos. Sua média de chutes no alvo por 90 minutos é um pouco baixa — apenas 0,55. Juntando tudo isso, 17% de seus chutes vão no alvo.

    E talvez seja aí que resida a discrepância. Acima de tudo, Son é hábil em colocar a bola no alvo. Na temporada de 2025 da MLS, 58% de seus chutes foram a gol. Na temporada 2024-25 da Premier League, ele acertou 46% de seus chutes no alvo — sua marca mais baixa nos cinco anos desde que o FotMob começou a acompanhar esses dados.

    Talvez haja um elemento de aleatoriedade aqui, então. Talvez este seja um período de seca extrema. Ele ainda faz todas as jogadas certas. Todos os movimentos lógicos estão presentes. Ele passa na hora certa e também não é particularmente egoísta com a bola. Mas especialistas em linguagem corporal podem notar que há um pouco de frustração aparecendo aqui e ali — um encolher de ombros, um gesto ou um grito esporádico. Isso parece um pouco de estagnação para o início da temporada. E mesmo que Son tenha decaído rapidamente, o que seria extremamente improvável, uma queda tão extrema nos números não é estatisticamente provável.

    Em outras palavras, Son está passando por uma fase ruim.

  • Son Heung-Min LAFCGetty

    Haverá mais novidades?

    No entanto, em meio a tudo isso, uma coisa fica clara: a falta de gols de Son não importa realmente neste momento. O LAFC está na liderança da Conferência Oeste. A equipe disputou seis partidas, venceu cinco e empatou uma. Apenas um time — o Vancouver Whitecaps — marcou mais gols, e o LAFC possui o melhor desempenho defensivo da liga, já que ainda não sofreu nenhum gol. Há um argumento mais básico e fundamental a ser apresentado aqui: o futebol é simplesmente um esporte coletivo, e se o time está vencendo, será que tudo isso importa muito?

    Então, a questão passa a ser de sistemas. O LAFC está vencendo por causa da nova função de Son ou apesar dela? Talvez parte do motivo pelo qual o LAFC tem se saído tão bem seja o fato de Son ter se adaptado tão bem. Se ele precisa se tornar o principal criador para que o LAFC vença, então certamente esse é um sacrifício que ele estaria disposto a fazer. E então, há algo que talvez tenha se perdido em toda essa história: Son é um jogador de futebol muito, muito, muito bom, que provavelmente vai sair dessa fase ruim.

    Se ele conseguir continuar dando assistências no mesmo ritmo e acrescentar alguns gols inevitáveis ao seu jogo, um time muito bom se tornará muito melhor. Son está em grande forma neste momento. A parte assustadora? Ainda há mais por vir.

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