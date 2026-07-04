A partida mais importante da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo até agora será disputada sem a estrela que se destacou no torneio. Cruel? Sim. Polêmico? Com certeza. Mas também é a realidade e, por mais que Mauricio Pochettino diga que não vai se deixar levar por isso, essa é uma situação com a qual ele terá de lidar até segunda-feira.

A realidade dita que Folarin Balogun não jogará a partida das oitavas de final da Seleção Masculina dos EUA contra a Bélgica. Mais especificamente, é a FIFA que dita isso. O cartão vermelho recebido pelo atacante da Seleção Masculina dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina significa que ele está suspenso para a próxima partida da equipe. É um golpe devastador, e talvez isso seja dizer pouco.

Balogun tem sido o jogador mais perigoso da seleção americana neste verão. Provavelmente, ele também tem sido o melhor. Seus três gols o colocam na liderança da equipe, suas arrancadas deram vida ao ataque dos EUA e sua pressão tem sido implacável. Acima de tudo, seu empenho ajudou a mudar a trajetória desta equipe. Na verdade, não há como substituir tudo isso.

Pochettino precisa tentar, no entanto, e a boa notícia é que ele tem opções. Os próximos dias serão dedicados a pesar os prós e os contras de cada uma antes de tomar uma decisão final, que poderá definir as esperanças da Seleção dos EUA na Copa do Mundo.

Então, a quem Pochettino poderia recorrer no lugar de Balogun? O que cada opção traz, e o que a seleção dos EUA teria que sacrificar para que isso funcionasse? Veja a seguir o que Pochettino poderia fazer...