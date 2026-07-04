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Ryan Tolmich

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Análise tática: Quem substituirá Folarin Balogun no ataque contra a Bélgica - Ricardo Pepi, Haji Wright ou outro jogador? As opções de Mauricio Pochettino para a Seleção dos EUA

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Substituir Folarin Balogun não se resume apenas a encontrar gols. Trata-se de encontrar a opção tática certa para o ataque da Seleção Masculina dos EUA, que se baseia em arrancadas, pressão e caos.

A partida mais importante da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo até agora será disputada sem a estrela que se destacou no torneio. Cruel? Sim. Polêmico? Com certeza. Mas também é a realidade e, por mais que Mauricio Pochettino diga que não vai se deixar levar por isso, essa é uma situação com a qual ele terá de lidar até segunda-feira.

A realidade dita que Folarin Balogun não jogará a partida das oitavas de final da Seleção Masculina dos EUA contra a Bélgica. Mais especificamente, é a FIFA que dita isso. O cartão vermelho recebido pelo atacante da Seleção Masculina dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina significa que ele está suspenso para a próxima partida da equipe. É um golpe devastador, e talvez isso seja dizer pouco.

Balogun tem sido o jogador mais perigoso da seleção americana neste verão. Provavelmente, ele também tem sido o melhor. Seus três gols o colocam na liderança da equipe, suas arrancadas deram vida ao ataque dos EUA e sua pressão tem sido implacável. Acima de tudo, seu empenho ajudou a mudar a trajetória desta equipe. Na verdade, não há como substituir tudo isso.

Pochettino precisa tentar, no entanto, e a boa notícia é que ele tem opções. Os próximos dias serão dedicados a pesar os prós e os contras de cada uma antes de tomar uma decisão final, que poderá definir as esperanças da Seleção dos EUA na Copa do Mundo.

Então, a quem Pochettino poderia recorrer no lugar de Balogun? O que cada opção traz, e o que a seleção dos EUA teria que sacrificar para que isso funcionasse? Veja a seguir o que Pochettino poderia fazer...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ricardo Pepi

    Se a sua grande preocupação são os gols, então Pepi é a pessoa a quem você deve recorrer. Ele tem demonstrado a capacidade de marcá-los repetidas vezes.

    Pepi é, em essência, um finalizador. Ele tem sido isso no PSV e também na seleção dos EUA. Há um motivo para os clubes da Premier League estarem de olho nele há mais de um ano: Pepi é o tipo de jogador que precisa de apenas uma chance para mostrar o quão letal pode ser na frente do gol.

    Apesar de sua reputação como finalizador, Pepi também aprimorou outras facetas de seu jogo. Contra o Senegal, antes da Copa do Mundo, o astro do PSV mostrou que também sabe dar assistências, marcando um gol e criando outro. Depois, contra a Austrália, quando jogou ao lado de Balogun, ele fez muito trabalho sujo ao ocupar os zagueiros centrais, permitindo que seus companheiros encontrassem os espaços criados como resultado.

    No entanto, Pepi tem uma presença diferente da de Balogun. Ele não é nem de longe tão rápido e, em geral, não joga de forma tão física. Devido à questão da velocidade, ele provavelmente não consegue fazer as arrancadas que Balogun faz para dar impulso aos ataques da seleção dos EUA. Ele também não é tão forte na pressão, devido à meia-segundo a mais que leva para fechar o espaço.

    Dito isso, porém, as diferenças de Pepi podem ser fundamentais, já que sua presença pode abrir espaço para outro jogador e, se isso não acontecer, ele provavelmente precisará apenas de uma chance real para deixar sua marca.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haji Wright

    Não dá para dizer que Wright tenha sido pouco utilizado, porque a verdade é que ele praticamente não foi escalado. O atacante do Coventry City jogou apenas um minuto pela seleção dos EUA neste verão. Até agora, Pepi tem sido o atacante preferido para entrar no segundo tempo.

    No entanto, Wright oferece uma substituição mais semelhante a Balogun. Sua estatura é um grande trunfo, além de ter demonstrado que também pode atuar como atacante que se posiciona nas costas da defesa. Ele foi fantástico na Championship com o Coventry e, no outono, mostrou que também pode ter um bom desempenho pela Seleção dos EUA, com dois gols contra a Austrália.

    O fato de ele não ter jogado muito, porém, parece indicar algo. Ainda assim, ele oferece algumas qualidades semelhantes às de Balogun como substituto e já marcou um gol em uma Copa do Mundo — isso tem que contar para alguma coisa, certo?

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian Pulisic

    Em teoria, geralmente é uma boa ideia colocar seus principais artilheiros mais perto do gol. Nenhum jogador atual da Seleção Masculina dos EUA tem mais gols do que Pulisic — será que ele daria certo?

    Há uma lógica nisso. Pulisic tende a cortar para dentro de qualquer maneira, invadindo os espaços centrais para fazer os defensores recuarem. Enquanto isso, jogadores como Antonee Robinson e Sergino Dest costumam dar amplitude ao jogo, permitindo que Pulisic tente isolar os defensores e criar confusão. Teoricamente, então, ele poderia fazer isso como atacante central, abrindo espaço para que outro jogador assumisse sua posição na esquerda. Esse substituto poderia, então, abrir o campo ou cortar para dentro como Pulisic faz, criando uma dinâmica um tanto fluida no ataque.

    Dito isso, já vimos isso antes. Pulisic foi ineficaz no centro contra Portugal na primavera, e os vários meses ao lado de Rafael Leão em um esquema com dois atacantes nunca chegaram nem perto de salvar a temporada do AC Milan. Portanto, embora seja bom colocar seus melhores artilheiros perto do gol, provavelmente é melhor colocar seus melhores jogadores onde eles jogam melhor. No caso de Pulisic, isso não é como um “9”.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Tim Weah

    Se simplificarmos, Balogun faz três coisas fundamentais para melhorar a seleção masculina de futebol dos EUA: marcar gols, fazer jogadas por trás da defesa e impulsionar a pressão da equipe. Weah certamente consegue fazer as duas últimas dessas três coisas e, se você se lembra, ele fez exatamente isso na primeira partida dos EUA na Copa do Mundo de 2022, contra o País de Gales.

    É claro que há compromissos óbvios aqui. Weah não é um atacante, e já não o é há algum tempo. Há vários anos, o jogador do Marselha atua como lateral-ala, uma função mais voltada para impedir gols do que para marcá-los. A principal função de um camisa 9 é marcar gols, e há muitos artilheiros melhores na equipe.

    No entanto, nesta equipe, a função do número 9 também é fazer com que o resto do grupo jogue melhor. Se esse for o foco principal, talvez Weah possa ser a resposta. Sua velocidade pode abrir espaços para seus companheiros avançarem e também pode levar àquela sequência de pressão que muda o rumo do jogo.

    Existem opções melhores? Provavelmente, mas há algumas características que fariam com que Weah se encaixasse nessa posição.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    As outras opções

    Além dos quatro mencionados acima, há outras opções que Pochettino poderia considerar. Todas elas, porém, apresentam desvantagens evidentes.

    Gio Reyna, por exemplo, já marcou nesta Copa do Mundo e poderia trazer um pouco de criatividade ao ataque, mas sua falta de presença física e velocidade máxima realmente o impedem de atuar como atacante. Brenden Aaronson tem velocidade e energia, mas ainda não demonstrou capacidade de finalização. Alex Zendejas, por sua vez, já marcou pelo Club América, mas ainda não jogou o suficiente pela seleção dos EUA.

    Pochettino também poderia recorrer a Malik Tillman, tradicionalmente um “10”, mas um jogador com o porte físico e a habilidade com a bola necessários para atuar no ataque. Essa ideia, porém, apenas criaria um problema em outro lugar, ao desestruturar o meio-campo americano, que tem sido fantástico. O mesmo vale para Weston McKennie, que às vezes foi titular no ataque da Juventus, mas, novamente, rende muito mais como meio-campista.

    Será que Pochettino poderia surpreender? É possível, mas seja qual for a escolha, ela terá que ser acertada. Afinal, as esperanças da Seleção dos EUA na Copa do Mundo dependem disso.

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