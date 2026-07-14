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Análise: Domínio espanhol e deficiência francesa... De la Fuente dá uma lição tática a Deschamps

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
L. de la Fuente
D. Deschamps
França
Espanha
EUA

O Matador impõe sua personalidade... e os Galos não encontram soluções

A seleção da Espanha impôs seu estilo desde os primeiros minutos e conseguiu controlar o ritmo da partida, expondo a impotência da seleção da França, que parecia claramente desorientada, para vencer por 2 a 0 e confirmar seu direito de chegar à final da Copa do Mundo de 2026 após uma atuação marcada pela confiança, disciplina e superioridade na maior parte do jogo.

A seleção francesa não conseguiu acompanhar o ritmo espanhol, tanto em termos de posse de bola quanto na criação de chances, já que os jogadores dos Bleus careceram de soluções ofensivas, enquanto a equipe parecia desorganizada tanto na defesa quanto no ataque, o que deu aos Matadores uma clara vantagem que se refletiu no andamento da partida e no resultado.

A seleção espanhola não precisou de um esforço excepcional para decidir o confronto, depois de ter conseguido impor seu estilo e fechar os espaços diante dos principais jogadores da França, conquistando assim uma vitória merecida que confirmou seu status como uma das principais candidatas ao título, após continuar apresentando atuações sólidas nas fases eliminatórias.

Com essa vitória, a seleção espanhola garantiu sua vaga na final, marcada para o próximo domingo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina na outra semifinal, enquanto a seleção francesa será obrigada a disputar a disputa pelo terceiro lugar após o fim de sua trajetória no torneio.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Domínio espanhol e fraca atuação francesa

    O primeiro tempo começou com a seleção espanhola dominando a posse de bola, conseguindo circulá-la com confiança entre os jogadores do meio-campo, enquanto a seleção francesa recuou para suas áreas defensivas, tentando se valer de contra-ataques rápidos, aproveitando a velocidade do quarteto formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barkola e Michael Oulissi.

    No entanto, a estratégia francesa não surtiu efeito, já que o meio-campo espanhol apresentou uma excelente atuação tática, conseguindo controlar a zona de jogo e interceptar as linhas de passe antecipadamente, além de frustrar todas as tentativas da França de avançar pelos espaços, impedindo assim que o quarteto ofensivo aproveitasse sua velocidade ou representasse qualquer ameaça real ao gol espanhol.

    Por outro lado, os jogadores da Espanha continuaram pressionando e criando chances em alguns momentos, com ataques variados tanto pelo centro quanto pelas laterais, até que surgiu a jogada decisiva: Lucas Deny cometeu uma falta dentro da área ao derrubar Lamine Yamal, e o árbitro marcou um pênalti que deu à Espanha uma vantagem merecida.

    Mikel Oyarzabal converteu o pênalti no primeiro gol, o que aumentou a confusão da seleção francesa, já que sinais de tensão eram evidentes entre seus jogadores, enquanto a equipe se mostrava incapaz de acompanhar o ritmo espanhol ou recuperar a iniciativa, e o primeiro tempo terminou sob total domínio dos Matadores, que impuseram seu estilo em todos os aspectos da partida.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um golpe forte... e o desaparecimento de O’Leary

    Após o primeiro gol, a seleção francesa sofreu um novo revés que complicou ainda mais sua tarefa, quando William Saliba se lesionou e saiu de campo, levando a comissão técnica a colocar Maxence Lacroix em seu lugar. A mudança não foi apenas uma substituição forçada, mas privou a França de um de seus principais elementos na construção do jogo e na saída de bola das áreas defensivas.

    Saliba possui grande capacidade de romper as linhas de pressão com seus passes e deslocamentos, além de sua solidez nos confrontos individuais e de sua liderança na linha defensiva; por isso, a seleção francesa perdeu muito equilíbrio após sua saída, e a construção das jogadas ofensivas tornou-se mais lenta e vulnerável à pressão espanhola.

    Mas o verdadeiro golpe não foi a lesão, e sim o desaparecimento total de Michael Olise do cenário. O mentor do ataque francês ao longo de toda a trajetória dos Galo no torneio viu-se cercado no meio-campo espanhol, já que Rodri e Fabián Ruiz fecharam todos os espaços à sua frente, impedindo-o de receber a bola nas áreas em que ele costuma fazer a diferença.

    Oulissi não conseguiu dar à França o domínio do meio-campo nem criar oportunidades como havia feito nas partidas anteriores, e parecia totalmente isolado de seus companheiros. Assim, a comissão técnica decidiu substituí-lo aos 72 minutos, colocando Brian Sharqi em campo — um reconhecimento claro de que o astro francês não conseguiu decifrar o esquema defensivo imposto pela seleção espanhola.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps tenta... mas sem sucesso

    No início do segundo tempo, Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, tentou salvar a situação ao perceber que sua equipe não conseguia acompanhar o ritmo da seleção espanhola nos primeiros 45 minutos, e fez uma substituição antecipada, colocando Mano Kone no lugar de Adrien Rabiot, na esperança de dar ao meio-campo mais dinamismo e capacidade de enfrentar a pressão espanhola, especialmente porque o jogador da Roma vinha apresentando um desempenho notável durante a campanha da França no torneio.

    No entanto, essa mudança não surtiu o efeito desejado, já que a partida seguiu o mesmo cenário do primeiro tempo, com domínio total da Espanha sobre a posse de bola e a incapacidade da França de recuperar a posse ou construir jogadas organizadas, fazendo com que a seleção espanhola continuasse sendo a mais perigosa e a que mais controlava o andamento da partida.

    Aos 58 minutos, as esperanças dos Bleus foram praticamente destruídas, depois que Pedro Porro marcou o segundo gol dos Matadores, com uma assistência brilhante de Dani Olmo, transformando a superioridade espanhola contínua em uma vantagem mais segura no placar e colocando a seleção francesa em uma situação extremamente difícil diante de um adversário com clara superioridade técnica e mental.

    Após o segundo gol, a partida se transformou em um show espanhol de domínio da bola, com os jogadores do Matador trocando passes com grande confiança, enquanto sinais de tensão e desânimo ficavam evidentes nos jogadores da França, que sentiam que a derrota estava iminente.

    O que confirma isso é o fato de a seleção francesa ter falhado, ao longo dos dois tempos, em ameaçar a meta de Unai Simón com qualquer chance real, saindo da partida com o pior desempenho ofensivo de toda a competição.

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    A genialidade de De la Fuente

    Luis de la Fuente, técnico da Espanha, continuou a afirmar sua superioridade tática sobre Didier Deschamps, após conquistar sua terceira vitória consecutiva contra o técnico francês em grandes competições, seguindo a vitória na semifinal da Eurocopa (2 a 1), depois na semifinal da Liga das Nações (5 a 4) e, por fim, na semifinal da Copa do Mundo.

    O técnico do “Matador” conseguiu levar a Espanha à final de forma merecida e justificada, após superar seu rival na leitura do jogo e na gestão dos detalhes desde o primeiro minuto até o apito final, passando pelas substituições que mantiveram o ritmo espanhol.

    De la Fuente não se deixou abalar pelas críticas antes da partida por ter mantido Pedri no banco, devido à sua condição física abaixo do ideal, e preferiu contar com Fabián Ruiz ao lado de Rodri no meio-campo — decisão que se revelou totalmente acertada, já que a dupla dominou a zona de meio-campo e fechou completamente o espaço na profundidade diante dos jogadores da França, impedindo os Bleus de montar jogadas de ataque ou chegar ao último terço do campo da maneira habitual.

    A influência do técnico espanhol não se limitou ao domínio do meio-campo, mas se estendeu a todo o sistema defensivo, já que ele conseguiu formar uma equipe que se defende como uma unidade única, sem depender apenas da zaga ou da dupla de volantes, as distâncias entre as linhas estavam perfeitas, com pressão coletiva e recuperação rápida da bola, fazendo com que a seleção francesa saísse sem marcar nenhum gol pela primeira vez nesta edição da Copa do Mundo.

    O compromisso tático ficou evidente em todos os jogadores da seleção espanhola; Lamine Yamal não hesitou em recuar repetidamente para apoiar Pedro Porro na defesa e neutralizar as tentativas da França pela ala esquerda, em uma cena que reflete o espírito coletivo que De la Fuente incutiu na equipe, e esse sistema integrado, que defende e ataca como um todo, foi o principal motivo por trás da merecida superioridade espanhola e da garantia da vaga na final da Copa do Mundo.

    Os fatores da superioridade espanhola não se limitaram ao sistema defensivo ou à disciplina tática; o goleiro Unai Simón foi um dos principais responsáveis por esse sucesso, graças à sua excelente leitura do jogo.

    O goleiro da seleção espanhola desempenhou o papel de “líbero” atrás da linha defensiva, avançando constantemente para fora da sua área para interceptar os passes longos com os quais a França tentava escapar da pressão espanhola, Além disso, em mais de uma ocasião, ele saiu no momento perfeito para afastar as bolas antes que chegassem a Mbappé, confirmando que a superioridade da Espanha foi resultado de um sistema integrado, iniciado por De la Fuente nas táticas e concluído por Simón com uma atuação serena e decisiva entre os três postes.

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