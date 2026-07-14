Análise: Domínio espanhol e deficiência francesa... De la Fuente dá uma lição tática a Deschamps

A seleção da Espanha impôs seu estilo desde os primeiros minutos e conseguiu controlar o ritmo da partida, expondo a impotência da seleção da França, que parecia claramente desorientada, para vencer por 2 a 0 e confirmar seu direito de chegar à final da Copa do Mundo de 2026 após uma atuação marcada pela confiança, disciplina e superioridade na maior parte do jogo.

A seleção francesa não conseguiu acompanhar o ritmo espanhol, tanto em termos de posse de bola quanto na criação de chances, já que os jogadores dos Bleus careceram de soluções ofensivas, enquanto a equipe parecia desorganizada tanto na defesa quanto no ataque, o que deu aos Matadores uma clara vantagem que se refletiu no andamento da partida e no resultado.

A seleção espanhola não precisou de um esforço excepcional para decidir o confronto, depois de ter conseguido impor seu estilo e fechar os espaços diante dos principais jogadores da França, conquistando assim uma vitória merecida que confirmou seu status como uma das principais candidatas ao título, após continuar apresentando atuações sólidas nas fases eliminatórias.

Com essa vitória, a seleção espanhola garantiu sua vaga na final, marcada para o próximo domingo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina na outra semifinal, enquanto a seleção francesa será obrigada a disputar a disputa pelo terceiro lugar após o fim de sua trajetória no torneio.