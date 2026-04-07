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Análise do estilo de jogo da seleção holandesa: esta pode ser a grande armadilha para Ronald Koeman rumo à Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Holanda
R. Koeman

Theo Janssen já levantou a questão no programa NOS Studio Voetbal: será que a seleção holandesa não está se tornando previsível demais? “Se continuarmos jogando como sempre jogamos, seremos previsíveis para muitos adversários. Assim, nunca vamos vencer; até mesmo chegar às semifinais da Copa do Mundo será difícil”, foi a conclusão contundente do ex-jogador do FC Twente e do Vitesse, entre outros clubes.

Mas a que Janssen se referia exatamente e onde estão, então, as armadilhas? O Voetbalzone investigou para você.

  • O “quadrado” de Koeman

    O estilo de jogo de Koeman parece o mesmo há anos, especialmente na construção de jogadas na zona alta do campo: o ponta-direita recua para dentro, permitindo que Dumfries, com suas qualidades ofensivas, crie perigo. Além disso, ele também consegue criar perigo para o gol adversário em cruzamentos vindos do outro lado. Ele já demonstrou sucesso nessa jogada várias vezes e marcou muitos gols de cabeça. O objetivo desse estilo de jogo é bastante claro: permitir que Dumfries explore seus pontos fortes e criar uma vantagem numérica no meio-campo.

    Na prática, isso significa que Koeman frequentemente posiciona, no papel, um meio-campista como ponta-direita, como foi o caso de Koopmeiners na última convocação para os jogos contra a Noruega. No passado, Donyell Malen e Xavi Simons também desempenharam esse papel. O ponta-direita torna-se, na verdade, um segundo camisa 10, criando assim um quadrado no meio-campo. Esse padrão é o elemento mais reconhecível na construção de jogadas, tanto na primeira quanto na segunda fase sob o comando de Koeman.

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    Foto: o reconhecível quadrado no meio-campo. O ponta-direita se deslocando para dentro permite que Dumfries suba mais no campo.

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  • Isso significa que, do outro lado, o lateral fica mais recuado e mais para dentro, atuando às vezes como terceiro zagueiro central. Esse defensor extra é, por vezes, também assumido por um dos meio-campistas de controle. Na prática, isso significa que Frenkie de Jong costuma recuar e participar da construção de jogadas.

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    Foto: Dumfries está novamente posicionado como uma espécie de ponta, enquanto Micky van de Ven, como lateral-esquerdo, joga um pouco mais recuado e pelo lado interno. Com isso, ele atua como uma espécie de terceiro zagueiro central.

    Esse estilo de jogo pareceu funcionar muito bem em alguns momentos contra a Noruega, principalmente porque Koopmeiners e Tijjani Reijnders — e mais tarde Simons — conseguiram se libertar entre as linhas. A Noruega, em seu 4-4-2, pretendia manter um +1 na defesa, como no exemplo abaixo. Se não surgirem duplas e for preciso evitar situações de um contra um, o eixo deve estar fechado de qualquer forma. Nessa situação, é mais fácil cometer um erro, especialmente quando o ritmo da bola é alto e há trocas rápidas de lado, como no exemplo abaixo. Nessa situação, verifica-se primeiro se é possível passar a bola para um jogador livre no eixo, após o que a bola é deslocada rapidamente para o outro lado. Dumfries é encontrado e consegue passar a bola para Koopmeiners, que está livre no eixo.

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  • Então, qual é o problema?

    Mas o grande problema parece residir, sobretudo, na previsibilidade. Muitos adversários já conhecem o estilo de jogo de Koeman e se adaptam a ele, muitas vezes jogando com uma defesa de cinco, o que facilita a formação de duplas no meio-campo. Algumas equipes, como a Polônia no exemplo abaixo, levam isso ao extremo e ainda se fecham na defesa. Koeman parece ainda não ter encontrado uma resposta para isso, especialmente contra adversários um pouco mais fortes.

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    Foto: A Polônia consegue formar duplas com facilidade graças à defesa de cinco (a linha de frente está agora marcada por um adversário direto). 

    O zagueiro central do lado esquerdo pode agora facilmente marcar Simons graças à defesa de cinco, enquanto o lateral da Polônia consegue bloquear Dumfries. Além disso, os espaços são reduzidos e o eixo está fechado, o que faz com que Reijnders, Simons e Depay sejam praticamente inacessíveis.

    A linha de passe para Dumfries muitas vezes ainda está aberta, mas ele acaba em uma situação de um contra um em um espaço reduzido. Não é aí que reside a força do zagueiro do Inter. Em tal situação, questiona-se se não seria melhor posicionar um ponta na lateral, com um lateral no interior — algo que, por exemplo, Jurriën Timber poderia fazer.

  • Outras seleções, como o Equador na semana passada, ousam avançar de forma agressiva e jogar no um contra um na defesa. Nessas situações, a seleção holandesa talvez tenha mais dificuldade em encontrar o jogador livre, mas essa forma de jogar — especialmente quando combinada com uma pressão descontrolada — apresenta um risco maior de erros. Isso ficou evidente também no único gol holandês (um gol contra) da noite.

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    Quinten Timber e Jerdy Schouten abrem o meio-campo e criam espaço para Malen se desmarcar e receber o passe pelo eixo. O Equador pressiona alto e joga um contra um, mas não está bem posicionado — principalmente o ponta-esquerda —, o que dá todo o espaço para Dumfries. Isso causa grande insatisfação no técnico Sebastián Beccacece, que fica com os braços no ar.

  • Conclusão

    Às vezes, as equipes são criticadas por falta de solidez e esquemas; isso não se aplica à seleção holandesa. O estilo de jogo de Koeman é reconhecível há anos, com seu famoso “quadrado” no meio-campo. Embora isso possa certamente funcionar contra alguns adversários — por exemplo, contra o 4-4-2 da Noruega —, a Oranje parece ter mais dificuldade contra adversários que ousam defender um a um ou se entrincheiram com uma defesa de cinco jogadores (o espelhamento). Certamente contra essa última variante é exigida mais criatividade e dinamismo, algo que muitas vezes ainda falta.

    As linhas gerais do estilo de jogo de Koeman para o próximo verão já podem, portanto, ser traçadas em grande parte. O técnico da seleção ainda tem alguns meses para acertar os detalhes e escolher os jogadores certos. No entanto, ele provavelmente também terá que elaborar vários cenários e considerar estilos de jogo ou formações alternativas, incluindo um sistema com cinco defensores. Felizmente, a seleção holandesa já pôde praticar isso contra o Equador no segundo tempo — ainda que de certa forma por necessidade. Afinal, uma fase final de torneio sempre tem uma dinâmica especial, e algumas adaptações e surpresas no estilo de jogo podem decidir o resultado de uma partida.

    Portanto, ainda há muito trabalho a ser feito para alcançar o sucesso no próximo verão. Os números recentes mostram que, em sua segunda passagem, Koeman não tem conseguido impressionar contra países do top 25. E será preciso derrotá-los também, se quiserem se destacar nos Estados Unidos, no México e no Canadá.