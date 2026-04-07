Análise do estilo de jogo da seleção holandesa: esta pode ser a grande armadilha para Ronald Koeman rumo à Copa do Mundo

Isso significa que, do outro lado, o lateral fica mais recuado e mais para dentro, atuando às vezes como terceiro zagueiro central. Esse defensor extra é, por vezes, também assumido por um dos meio-campistas de controle. Na prática, isso significa que Frenkie de Jong costuma recuar e participar da construção de jogadas.

Ons Oranje

Foto: Dumfries está novamente posicionado como uma espécie de ponta, enquanto Micky van de Ven, como lateral-esquerdo, joga um pouco mais recuado e pelo lado interno. Com isso, ele atua como uma espécie de terceiro zagueiro central.

Esse estilo de jogo pareceu funcionar muito bem em alguns momentos contra a Noruega, principalmente porque Koopmeiners e Tijjani Reijnders — e mais tarde Simons — conseguiram se libertar entre as linhas. A Noruega, em seu 4-4-2, pretendia manter um +1 na defesa, como no exemplo abaixo. Se não surgirem duplas e for preciso evitar situações de um contra um, o eixo deve estar fechado de qualquer forma. Nessa situação, é mais fácil cometer um erro, especialmente quando o ritmo da bola é alto e há trocas rápidas de lado, como no exemplo abaixo. Nessa situação, verifica-se primeiro se é possível passar a bola para um jogador livre no eixo, após o que a bola é deslocada rapidamente para o outro lado. Dumfries é encontrado e consegue passar a bola para Koopmeiners, que está livre no eixo.

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