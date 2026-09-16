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Análise da convocação da Arábia Saudita: a arma de Inzaghi se impõe e Donis aposta nas laterais

Especiais e Opinião
G. Donis
Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
Grécia
Arábia Saudita
Kuwait

O que espera os homens da Arábia Saudita?

A lista da seleção da Arábia Saudita convocada para a Copa do Golfo Arábico não foi apenas um conjunto de nomes escolhidos por Georgios Donis para disputar um torneio curto, mas trouxe entre seus detalhes algumas indicações das ideias que o treinador grego quer testar durante a próxima etapa, especialmente com a aproximação da Copa da Ásia, que será sediada pela Arábia Saudita.

E enquanto algumas escolhas se impuseram graças aos desempenhos marcantes que os jogadores apresentaram com seus clubes, ficaram claros os contornos da aposta de Donis nas laterais, seja pelo grande número de jogadores capazes de ocupar essas posições ou pelo retorno de alguns nomes que estiveram ausentes da última lista da seleção.

A lista também trouxe uma mistura entre experiência e juventude em mais de uma posição, o que dá a Donis espaço para experimentar novos elementos sem abrir mão dos jogadores com experiência internacional, em um torneio que pode servir como um verdadeiro teste antes do compromisso continental.

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  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Mahrez: a nova arma do Al-Hilal

    Um dos principais nomes novos na lista da seleção da Arábia Saudita foi Mohammed Mahzari, recém-chegado ao elenco do Al-Hilal sob o comando de Simone Inzaghi, depois de chamar a atenção pelas atuações que apresentou durante as primeiras 7 rodadas da Roshn League, o que lhe rendeu a oportunidade de aparecer com a seleção durante a Copa do Golfo.

    A escolha de Mahzari reflete, em parte, o impacto do nível que o jogador apresenta com seu clube, especialmente porque o lateral-direito conseguiu se apresentar de boa forma durante as primeiras semanas da temporada, o que o fez entrar nos planos da seleção em um momento extremamente importante.

    O novo jogador do Al-Hilal recebe elogios e previsões sobre sua capacidade de se destacar com a Arábia Saudita, especialmente porque sua participação no torneio pode lhe dar a chance de se afirmar no nível internacional e confirmar que seu desempenho com o Al-Hilal não foi apenas um começo forte de temporada.

    Além disso, a presença de Mahzari dá a Donis uma nova opção no lado direito, uma posição que precisa de estabilidade antes da Copa da Ásia. Por isso, a Copa do Golfo parece uma oportunidade adequada para testar o jogador e lhe dar minutos importantes sob a pressão das competições internacionais.

    • Publicidade
  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Densidade nas pontas: Denis revela suas cartas

    O ponto que mais chama atenção na lista da Arábia Saudita é o grande número de jogadores capazes de atuar pelos flancos, o que reflete claramente parte das ideias que passam pela cabeça de Dônis, especialmente com a presença de Mohammed Al-Qahtani, Sultan Mandash, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami e Mohammed Abu Al-Shamat.

    Essa diversidade dá ao treinador mais de uma opção para mudar o formato da seleção durante as partidas, seja apostando na velocidade nas transições, seja explorando os espaços nos dois lados do campo, ou até mesmo alterando as posições dos jogadores de acordo com a natureza do adversário.

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    A aposta nas pontas pode ser uma arma importante em um torneio curto como a Copa do Golfo, sobretudo porque as seleções podem recorrer ao bloqueio defensivo, e assim a capacidade de abrir o campo e criar vantagem nos duelos individuais se torna um elemento influente para chegar ao gol do adversário.

    Ao mesmo tempo, a abundância de opções pelos flancos colocará Dônis diante da tarefa de escolher os elementos mais preparados e entrosados, o que representa uma oportunidade importante para ele conhecer melhor o potencial de seus jogadores antes de tomar suas decisões finais sobre a lista que utilizará na Copa da Ásia.

  • Abu Al-Shamat e Hawsawi: nova chance após a ausência

    A presença de Saleh Abu Al-Shamat e Zakaria Hawsawi carrega outra história dentro da lista, depois que a dupla já havia ficado de fora da convocação da seleção na Copa do Mundo, apesar das atuações destacadas que apresentaram, algo que na ocasião levantou questionamentos entre os torcedores sobre os motivos de suas exclusões.

    O retorno da dupla aos planos da seleção lhes dá uma nova oportunidade de aparecer e provar que merecem estar presentes na próxima etapa, especialmente porque a Copa do Golfo pode ser um espaço ideal para eles apresentarem atuações fortes e recuperarem seu lugar nos planos da comissão técnica.

    Com essa escolha, Renard concede aos jogadores uma nova oportunidade, em vez de se limitar ao que apresentaram com seus clubes, o que faz do torneio uma espécie de teste prático da capacidade de cada um deles de traduzir seu nível no cenário local em um desempenho influente com a seleção.

    E o objetivo mais distante para a dupla será aparecer de uma forma que convença a comissão técnica a mantê-los nos planos até a Copa da Ásia, sobretudo porque o torneio continental exigirá uma lista que reúna os elementos mais preparados e capazes de lidar com a pressão das grandes competições.

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  • Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    A experiência do meio-campo e a mistura da defesa: a receita de Deniz

    No meio-campo, parece que Donis está inclinado a aproveitar a experiência ao mesmo tempo em que concede espaço aos jovens, com a presença de Mohamed Kanno e Nasser Al-Dawsari ao lado de Musab Al-Juwayr, uma combinação que lhe permite unir experiência e vitalidade em uma região que precisa de equilíbrio.

    A presença de Kanno e Al-Dawsari confere à seleção certa dose de experiência no trato com os jogos internacionais, enquanto Al-Juwayr representa uma opção jovem que pode se beneficiar do contato com esse grupo, sobretudo porque a fase atual não diz respeito apenas aos resultados do torneio, mas também à construção de uma seleção capaz de competir nos compromissos vindouros.

    Já a linha defensiva reúne uma combinação semelhante entre experiência e juventude, com a presença de Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti e Hassan Madsh, ao lado da dupla jovem Jehad Zikri e Rayan Hamed, uma diversidade que dá a Donis mais de uma opção para lidar com os jogos.

    Ao observar o formato da lista por completo, parece que o treinador não busca apenas nomes prontos para o torneio, mas tenta construir um grupo equilibrado que reúna experiência, juventude, velocidade nas pontas e múltiplas opções nas diferentes posições, o que faz da Copa do Golfo uma etapa importante para testar suas ideias antes do compromisso asiático.

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