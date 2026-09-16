A lista da seleção da Arábia Saudita convocada para a Copa do Golfo Arábico não foi apenas um conjunto de nomes escolhidos por Georgios Donis para disputar um torneio curto, mas trouxe entre seus detalhes algumas indicações das ideias que o treinador grego quer testar durante a próxima etapa, especialmente com a aproximação da Copa da Ásia, que será sediada pela Arábia Saudita.

E enquanto algumas escolhas se impuseram graças aos desempenhos marcantes que os jogadores apresentaram com seus clubes, ficaram claros os contornos da aposta de Donis nas laterais, seja pelo grande número de jogadores capazes de ocupar essas posições ou pelo retorno de alguns nomes que estiveram ausentes da última lista da seleção.

A lista também trouxe uma mistura entre experiência e juventude em mais de uma posição, o que dá a Donis espaço para experimentar novos elementos sem abrir mão dos jogadores com experiência internacional, em um torneio que pode servir como um verdadeiro teste antes do compromisso continental.