Análise contundente de um colaborador próximo do técnico: o Newcastle United estaria considerando a venda imediata de Nick Woltemade

Apesar dos grandes investimentos realizados no verão passado, os Magpies estão tendo uma temporada decepcionante, na qual ocupam atualmente apenas a 14ª posição na Premier League. O próprio Woltemade começou bem e marcou gols tanto no campeonato quanto na Liga dos Campeões. Nas últimas semanas e meses, porém, ele tem enfrentado muito mais dificuldades — também porque Howe não o escala mais como atacante, mas no meio-campo, em uma posição incomum para o alemão.

Na derrota por 0 a 1 para o Arsenal, no fim de semana, Woltemade voltou a entrar apenas como reserva. Após o apito final, porém, Howe o elogiou: “Sua criatividade é seu ponto forte, ele tem um talento muito especial nessa área. Se jogar como hoje, terá muito mais tempo de jogo e oportunidades de impressionar”, disse ele.