É o que relata o jornal inglês Telegraph, que, em uma análise implacável, critica o atacante alemão, que atualmente não faz parte do time titular do técnico Eddie Howe. “Temporada do Newcastle arruinada por atacantes fracos”, é o título da matéria, que não apenas coloca em jogo a saída de Woltemade no meio do ano, mas a exige. O Newcastle precisa admitir o erro de ter contratado o novo jogador do VfB Stuttgart por 75 milhões de euros – e agir o mais rápido possível.
Traduzido por
Análise contundente de um colaborador próximo do técnico: o Newcastle United estaria considerando a venda imediata de Nick Woltemade
O jornal enumera os supostos pontos fracos de Woltemade: o jogador da seleção alemã seria lento demais, não seria um verdadeiro artilheiro, não conseguiria controlar bem a bola, não representaria perigo nas jogadas de longe e não disputaria com firmeza as bolas aéreas.
O que torna o artigo particularmente polêmico é o fato de que o autor, Luke Edwards, é considerado um confidente do técnico do Newcastle, Eddie Howe. Após a publicação do texto, Woltemade excluiu da sua biografia no Instagram a menção ao seu clube atual.
- Getty Images Sport
Eddie Howe sobre Nick Woltemade: "Ele tem um talento muito especial"
Apesar dos grandes investimentos realizados no verão passado, os Magpies estão tendo uma temporada decepcionante, na qual ocupam atualmente apenas a 14ª posição na Premier League. O próprio Woltemade começou bem e marcou gols tanto no campeonato quanto na Liga dos Campeões. Nas últimas semanas e meses, porém, ele tem enfrentado muito mais dificuldades — também porque Howe não o escala mais como atacante, mas no meio-campo, em uma posição incomum para o alemão.
Na derrota por 0 a 1 para o Arsenal, no fim de semana, Woltemade voltou a entrar apenas como reserva. Após o apito final, porém, Howe o elogiou: “Sua criatividade é seu ponto forte, ele tem um talento muito especial nessa área. Se jogar como hoje, terá muito mais tempo de jogo e oportunidades de impressionar”, disse ele.
Os números de Nick Woltemade na temporada 25/26:
Jogos: 51 Minutos em campo: 3042 Gols: 11 Assistências: 5