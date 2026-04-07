Análise: Bayern desperdiça uma vitória esmagadora no Bernabéu... 60 minutos revelam a fragilidade do Real Madrid

O Bayern de Munique silenciou o Estádio Santiago Bernabéu, após dominar o jogo de ponta a ponta, com exceção dos últimos 30 minutos, e saiu com uma vitória merecida (2 a 1), dando mais um passo rumo às semifinais da Liga dos Campeões.
O Real Madrid, liderado por Álvaro Arbeloa, mostrou-se totalmente incapaz de acompanhar o Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, na maior parte do jogo, e o time bávaro poderia ter saído com uma vitória por uma diferença ainda maior antes da partida de volta.
A partida de volta entre Bayern de Munique e Real Madrid está marcada para a próxima quarta-feira, na Allianz Arena, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões.
Leia também: Vídeo: Bayern brinca com os nervos do Real no Bernabéu