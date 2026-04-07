Análise: Bayern desperdiça uma vitória esmagadora no Bernabéu... 60 minutos revelam a fragilidade do Real Madrid

Uma enxurrada de chances perdidas nos últimos minutos do confronto entre Real Madrid e Bayern

O Bayern de Munique silenciou o Estádio Santiago Bernabéu, após dominar o jogo de ponta a ponta, com exceção dos últimos 30 minutos, e saiu com uma vitória merecida (2 a 1), dando mais um passo rumo às semifinais da Liga dos Campeões.

O Real Madrid, liderado por Álvaro Arbeloa, mostrou-se totalmente incapaz de acompanhar o Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, na maior parte do jogo, e o time bávaro poderia ter saído com uma vitória por uma diferença ainda maior antes da partida de volta.

A partida de volta entre Bayern de Munique e Real Madrid está marcada para a próxima quarta-feira, na Allianz Arena, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões.

Leia também: Vídeo: Bayern brinca com os nervos do Real no Bernabéu



    Pressão incessante... e erros em série

    Contrariamente ao esperado, o Bayern de Munique começou a partida com uma pressão intensa, tentando marcar um gol logo no início, em meio a uma grande confusão entre os jogadores do Real Madrid, que cometeram vários erros no meio-campo, especialmente o jovem Thiago Petarš.

    A equipe bávara contou com a velocidade dos alas Luis Díaz e Michael Olise para avançar pelas laterais e cruzar a bola, e o Bayern quase marcou em mais de uma ocasião, mas não conseguiu.

    O Real Madrid parecia bastante incapaz de organizar suas fileiras e sair com facilidade de suas áreas, e apostou nos contra-ataques, aproveitando a velocidade de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé.

    Por outro lado, o Bayern de Munique parecia estar jogando dentro da “Allianz Arena” e desperdiçou mais de uma chance clara nos primeiros 30 minutos.

    Desistência antes do fim do tempo regulamentar

    A dupla formada por Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, e André Lunin, goleiro do Real Madrid, brilhou ao defender várias chances perigosas durante os primeiros 45 minutos.

    Mas o Real Madrid cedeu à pressão do Bayern quatro minutos antes do fim do primeiro tempo, e Luis Díaz marcou o primeiro gol, aproveitando um passe magnífico de Serge Gnabry que o colocou em uma situação de um contra um.

    O Real Madrid pode-se considerar bastante afortunado por ter saído do primeiro tempo perdendo por apenas um gol, em meio a uma grande posse de bola do Bayern, uma enxurrada de ataques e uma clara impotência ofensiva do Real Madrid.

    Um começo explosivo

    Muitos esperavam que o Real Madrid começasse o segundo tempo de forma diferente, mostrando suas garras, mas aconteceu exatamente o contrário, para surpresa dos torcedores do clube merengue.

    O Bayern de Munique manteve a pressão e a posse de bola no início do segundo tempo, marcando o segundo gol com um chute certeiro de Harry Kane de fora da área logo no primeiro minuto da segunda etapa.

    Michael Olise foi uma chama de atividade pela lateral direita, penetrando mais de uma vez e representando grande perigo pelo lado de Carreras, que não conseguiu pará-lo, sabendo-se que ele foi o criador do segundo gol.

    Após o segundo gol, o Bayern de Munique não recuou e continuou pressionando, em meio à desorientação dos jogadores do Real Madrid, que foram totalmente incapazes de encontrar uma solução para conter os ataques dos bávaros.

    Leia também: Vídeo: Kane agrava as dificuldades do Real e repete seu recorde



    Meia hora de domínio... e Nouir se destaca

    A situação mudou completamente nos últimos trinta minutos, quando o Bayern de Munique recuou para manter a vantagem de dois gols, e o Real Madrid começou a criar jogadas de ataque uma após a outra, buscando voltar ao jogo.

    O Real Madrid desperdiçou mais de uma chance clara, em meio ao brilhantismo de Neuer, que salvou sua meta várias vezes ao longo do segundo tempo, que contou com uma atividade notável por parte dos jogadores do Real.

    Vinícius Júnior e Kylian Mbappé foram mestres em desperdiçar chances, até que o atacante francês conseguiu diminuir a diferença aos 74 minutos; o goleiro veterano quase conseguiu afastar a bola, mas ela cruzou a linha do gol.

    Após o gol, o Real Madrid pressionou intensamente, aproveitando o ímpeto dos reservas Bellingham, Militão e Ibrahim Díaz, mas não conseguiu empatar.

    Contra-ataques... e chances perdidas

    Nos minutos finais, o Bayern de Munique aproveitou os amplos espaços na defesa do Real Madrid e lançou mais de um contra-ataque, mas os jogadores bávaros desperdiçaram todas as oportunidades devido à imprudência e à pressa na finalização.

    O Bayern de Munique esteve perto de marcar pelo menos mais dois gols nos últimos minutos para chegar ao Allianz Arena com uma vantagem confortável, mas desperdiçou a oportunidade.

    Por outro lado, os jogadores do Real Madrid estiveram perto de empatar em mais de uma ocasião, mas o brilhantismo de Neuer e suas saídas repetidas da área para neutralizar os ataques logo no início impediram que eles, no mínimo, empatassem o jogo.

