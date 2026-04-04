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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Análise: A falta de jogadores deixa o Atlético de Madrid em desvantagem diante da avalanche do Barcelona

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Barcelona x Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
H. Flick
D. Simeone
L. Yamal
R. Lewandowski
Espanha
Alemanha
Argentina
Polônia

Os visitantes conseguiram aproveitar o deslize de González

O Barcelona alcançou seu objetivo na difícil visita ao estádio do Atlético de Madrid (Métropolitano de Madrid), neste sábado, na 30ª rodada da La Liga, ao conquistar uma vitória apertada por 2 a 1, que consolidou sua liderança na tabela de classificação.

O Barça não apresentou o desempenho esperado no primeiro tempo, com sua defesa parecendo frágil diante das jogadas rápidas do ataque do Atlético, especialmente de Antoine Griezmann e Giuliano Simeone, que conseguiu marcar o gol da vantagem aos 39 minutos, antes de Marcus Rashford empatar para os blaugranas aos 42 minutos.

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  • Nico Gonzalez Atletico Madrid BarcellonaGetty Images

    O ponto decisivo da partida

    Mas o momento decisivo da partida foi a expulsão de Nico González, lateral-esquerdo do Atlético, antes do fim do primeiro tempo, após uma falta cometida contra Lamine Yamal, craque do Barcelona, quando este avançava livre em direção ao gol dos anfitriões.

    A expulsão de González permitiu que o time catalão impusesse seu domínio total no segundo tempo, lançando ataques sucessivos contra os Rojiblancos, que culminaram no gol decisivo do craque polonês, Robert Lewandowski, que recebeu um rebote do goleiro Juan Musso, após um chute do lateral-esquerdo do Blaugrana, João Cancelo.

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    Domínio catalão

    De modo geral, o Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, aplicou uma estratégia de pressão alta organizada, o que lhe conferiu um domínio claro sobre o jogo, com uma posse de bola de 67% contra 33% do Atlético de Madrid.

    Esse domínio se traduziu em grande eficácia ofensiva, com 22 chutes, dos quais 8 foram a gol, enquanto os donos da casa se limitaram a 6 chutes (apenas 2 entre a trave e os postes).

    Por sua vez, o Atlético, comandado por Diego Simeone, apostou em um bloco defensivo compacto, contando com transições rápidas, especialmente diante da desvantagem numérica.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Efeito de expulsão

    Embora o esquema ofensivo do Barcelona tenha sido afetado pela ausência de Rafeinha devido a lesão, Flick fez ajustes inteligentes, contando com Dani Olmo e Fermin López como falsos nove em alternância. Além disso, destacou-se o papel de Marcus Rashford ao explorar os espaços atrás da defesa do Atlético de Madrid.

    Os dados de gols esperados mostram uma superioridade esmagadora do Barcelona, com um valor estatístico de 2,23 contra 0,92 do Atlético de Madrid.

    E, apesar do sucesso dos donos da casa, durante o primeiro tempo, em criar perigo com jogadas longas, eles não conseguiram fazer o mesmo no segundo tempo, quando a desvantagem numérica ficou evidente, acabando por sucumbir à avalanche de posse de bola e ao ataque catalão.

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