Análise: A falta de jogadores deixa o Atlético de Madrid em desvantagem diante da avalanche do Barcelona

O Barcelona alcançou seu objetivo na difícil visita ao estádio do Atlético de Madrid (Métropolitano de Madrid), neste sábado, na 30ª rodada da La Liga, ao conquistar uma vitória apertada por 2 a 1, que consolidou sua liderança na tabela de classificação.

O Barça não apresentou o desempenho esperado no primeiro tempo, com sua defesa parecendo frágil diante das jogadas rápidas do ataque do Atlético, especialmente de Antoine Griezmann e Giuliano Simeone, que conseguiu marcar o gol da vantagem aos 39 minutos, antes de Marcus Rashford empatar para os blaugranas aos 42 minutos.

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