O técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, admitiu isso após a partida: sua equipe não teve respostas. A Seleção Masculina dos Estados Unidos acabara de golear sua equipe por 4 a 0 na estreia da Copa do Mundo, e não havia absolutamente nada que eles pudessem fazer a respeito. Seus jogadores não conseguiram fazer frente. Nem mesmo o técnico, como ele admitiu.

“É uma equipe que apresenta muitos desafios”, disse ele, “porque tem respostas para todos os problemas”.

O homem que fornece essas respostas é, é claro, Mauricio Pochettino. Ele foi contratado como técnico da Seleção Masculina dos EUA exatamente por esse motivo no outono de 2024. Às vésperas desta Copa do Mundo em casa, a Federação de Futebol dos EUA precisava de uma mudança de cultura, sim, mas também precisava de alguém com visão tática para fazer a diferença depois que essa mudança ocorresse.

Foi aí que entrou Pochettino, um técnico com um histórico que o torna um dos melhores do futebol moderno. E, ao longo de duas partidas da Copa do Mundo, vimos o que acontece quando esse histórico se une a um grupo de jogadores melhor do que a maioria imaginava.

Até agora, a Seleção Masculina dos EUA conquistou duas vitórias consecutivas na Copa do Mundo pela primeira vez desde 1930 e liderou o grupo com uma partida ainda por disputar. A equipe conquistou essas duas vitórias de maneiras diferentes, seguindo dois caminhos distintos para a vitória. Dito isso, embora tenha havido ajustes, também houve ideais centrais que ditaram como essa equipe joga e, em última análise, o que ela faz para vencer.

Após duas partidas na Copa do Mundo, veja a seguir o que Pochettino fez para preparar a Seleção dos EUA para a vitória contra o Paraguai e a Austrália...