Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Talking Tactics GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Analisando as táticas: Os detalhes do plano agressivo de Mauricio Pochettino para a Seleção dos EUA após as vitórias marcantes na Copa do Mundo contra o Paraguai e a Austrália

Estados Unidos da América
M. Pochettino
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Análises
Estados Unidos da América x Austrália
Austrália

A GOAL analisa as diferenças e semelhanças táticas entre as duas primeiras partidas da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo

O técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, admitiu isso após a partida: sua equipe não teve respostas. A Seleção Masculina dos Estados Unidos acabara de golear sua equipe por 4 a 0 na estreia da Copa do Mundo, e não havia absolutamente nada que eles pudessem fazer a respeito. Seus jogadores não conseguiram fazer frente. Nem mesmo o técnico, como ele admitiu.

“É uma equipe que apresenta muitos desafios”, disse ele, “porque tem respostas para todos os problemas”.

O homem que fornece essas respostas é, é claro, Mauricio Pochettino. Ele foi contratado como técnico da Seleção Masculina dos EUA exatamente por esse motivo no outono de 2024. Às vésperas desta Copa do Mundo em casa, a Federação de Futebol dos EUA precisava de uma mudança de cultura, sim, mas também precisava de alguém com visão tática para fazer a diferença depois que essa mudança ocorresse.

Foi aí que entrou Pochettino, um técnico com um histórico que o torna um dos melhores do futebol moderno. E, ao longo de duas partidas da Copa do Mundo, vimos o que acontece quando esse histórico se une a um grupo de jogadores melhor do que a maioria imaginava.

Até agora, a Seleção Masculina dos EUA conquistou duas vitórias consecutivas na Copa do Mundo pela primeira vez desde 1930 e liderou o grupo com uma partida ainda por disputar. A equipe conquistou essas duas vitórias de maneiras diferentes, seguindo dois caminhos distintos para a vitória. Dito isso, embora tenha havido ajustes, também houve ideais centrais que ditaram como essa equipe joga e, em última análise, o que ela faz para vencer.

Após duas partidas na Copa do Mundo, veja a seguir o que Pochettino fez para preparar a Seleção dos EUA para a vitória contra o Paraguai e a Austrália...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O Pentágono do Paraguai

    Foi Alfaro quem se referiu à formação da seleção masculina dos EUA como o “Pentágono”, e essa é uma descrição bastante adequada. Isso porque, a qualquer momento, havia cinco jogadores de ataque em posições perigosas, prontos para causar estragos à equipe adversária. No entanto, a descrição não era totalmente precisa, já que, em geral, havia seis jogadores bem avançados.

    Esses seis eram Folarin Balogun na ponta, Christian Pulisic, Weston McKennie e Malik Tillman causando estragos mais ou menos no centro, e Antonee Robinson e Sergino Dest avançando pelas laterais. Com esses seis, os EUA tinham uma vantagem numérica recorrente da qual costumavam tirar o máximo proveito.

    Uma sequência típica era assim: McKennie avançava rapidamente, ultrapassando os zagueiros centrais e levando seu marcador junto, enquanto Tillman se deslocava para o pequeno espaço que ficava livre. Então, quando um zagueiro se deslocava para marcá-lo, os EUA distribuíam a bola pelas laterais para Pulisic ou Dest. Pulisic ou Dest, na pior das hipóteses, ficavam cara a cara com um zagueiro, e a jogada partia. O Paraguai nunca conseguiu realmente descobrir o que fazer nesses momentos em que McKennie avançava muito para a frente, e certamente não tinha respostas para Pulisic ou Dest em situações de um contra um.

    A partir daí, foi basicamente repetir o mesmo, mas de ângulos diferentes. Dest e Pulisic se divertiram à beça driblando os defensores. O Paraguai nunca se adaptou a nada do que McKennie estava fazendo. Balogun, por sua vez, teve oportunidades de avançar a toda velocidade para os espaços abertos nos poucos momentos em que tentaram salvar o jogo. Sempre que o Paraguai tentava lançar mais jogadores para a frente para mudar o jogo, a ameaça de Balogun lembrava a eles por que não podiam fazer isso, e foi por isso que acabaram se resignando a ficar em desvantagem numérica e a serem dominados, repetidamente.

    As jogadas podem ter parecido um pouco diferentes a cada vez, mas os conceitos eram os mesmos. A ideia era atacar com um número de jogadores que, simplesmente, sobrecarregasse o bloqueio baixo do Paraguai. Eles nunca encontraram uma resposta e, quando se leva em conta o talento da seleção dos EUA, o resultado final foram quatro gols.

    Essa foi a primeira vitória. A segunda foi um pouco diferente.

    • Publicidade
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "A qualidade deles é evidente"

    Com Pulisic fora por lesão, Pochettino foi forçado a tomar uma decisão, e essa seria crucial. Como substituir Pulisic? E, considerando que não seria possível encontrar um substituto idêntico, que ajustes ele faria para se adaptar a essa substituição?

    O substituto foi Ricardo Pepi, e ficou bem claro o motivo logo no início da partida da seleção dos EUA contra a Austrália.

    O estilo de jogo dos Socceroos não é segredo: uma defesa com cinco jogadores, forte e física, com grande foco no contra-ataque. Para combater isso, Pochettino não reinventou a roda, mas optou por um conceito já conhecido. Os zagueiros centrais geralmente gostam de enfrentar atacantes em superioridade numérica; portanto, se ele escalasse dois com Balogun e Pepi, isso ocuparia a linha de três zagueiros da Austrália. Isso significava que os laterais da Austrália ficariam então em situação de um contra um com os jogadores de ponta da seleção americana. Pochettino não podia criar superioridade numérica no centro do campo, mas podia criá-la nas pontas.

    Foi isso que a seleção dos EUA fez. Os americanos esmagaram a Austrália, principalmente pelo lado direito. Foi nesse lado que Dest e McKennie se combinavam repetidamente. Se um zagueiro se deslocasse para marcar Dest, McKennie corria para o espaço, ou vice-versa. Os zagueiros centrais, por sua vez, ficavam presos marcando os dois atacantes, que já haviam provado ser finalizadores mortais. Os EUA repetiram essa jogada várias vezes.

    “A qualidade deles é evidente, a força é evidente, o preparo físico é evidente”, disse o técnico da Austrália, Tony Popovic. “Não há surpresas no que eles fizeram.”

    Isso fez com que a Austrália recuasse bastante e, mesmo nos momentos em que os EUA não criavam uma chance, eles recuperavam a bola bem no canto do campo australiano, o que desencadeava a contrapressão.

    “Para ser sincero, [Pochettino] sempre nos deu ideias diferentes para atacar, então jogar com o Pepi hoje não foi uma surpresa”, disse Balogun. “Não foi como um plano B porque o CP [Christian Pulisic] estava fora. Não me pareceu isso. Parecia apenas mais uma solução para vencer o jogo.”

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Semelhanças em comum

    Embora tenha havido pequenas diferenças entre os dois jogos, os conceitos permanecem os mesmos. A vantagem numérica é o que define o jogo. O segredo, porém, é que nem tudo se resume ao que a seleção masculina dos EUA faz com a bola, mas sim ao que faz quando não está com ela.

    O grande princípio que une as duas partidas é a pressão. Ela é agressiva e rápida e, até agora, impossível de ser contida. No momento em que a seleção americana perde a bola, o time se aglomera, e o faz em grupos. Após a maioria das perdas de posse, o time tem sete jogadores no campo de ataque lutando para recuperá-la, e nem a Austrália nem o Paraguai tiveram capacidade de lidar com isso.

    Até mesmo os outros três jogadores da equipe, Tim Ream, Chris Richards e Alex Freeman, jogaram bem avançados também. Contra o Paraguai, eles frequentemente ficavam posicionados várias jardas dentro do campo paraguaio, ansiosos para afastar qualquer bola longa promissora. Foi basicamente isso que aconteceu: depois de algumas perdas de bola a mais causadas pela pressão da seleção americana, a melhor opção era chutar longe e torcer para que Ream, Richards ou Freeman cometessem algum erro. Eles nunca cometeram, o que significava que a seleção americana recuperava a bola imediatamente todas as vezes.

    Os números mostram o quão eficaz isso foi. Contra o Paraguai, eles tiveram 65% de posse de bola. Realizaram 277 passes no campo adversário, contra apenas 68 do Paraguai. Tiveram 53 toques na área, contra apenas 11 do adversário. Contra a Austrália, mais do mesmo: 63% de posse de bola e mais do que o dobro de passes no campo adversário do que os Socceroos.

    Portanto, embora todos estejam ansiosos para analisar o que a seleção dos EUA faz com a bola — e com razão —, o que realmente importa é o que os EUA fazem sem ela. Esses momentos são marcados por uma pressão implacável, mas organizada, que, no fim das contas, garante que a equipe não fique sem a posse de bola por muito tempo.

    “Eles são muito fortes, muito coesos”, explicou Popovic. “Têm muitos jogadores, inclusive os que entram [como reservas], com experiência e qualidade.”

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A palavra-chave

    Há uma palavra que surge com frequência: agressivo.

    Tanto Pochettino quanto seus jogadores a utilizam com frequência. Muitos interpretam isso como a disposição de enfrentar o adversário. É vista como uma vontade de lutar, tanto literal quanto metaforicamente, pela equipe e pelo emblema.

    A agressividade, porém, tem um segundo significado. Ela também define a forma como a Seleção Masculina dos EUA joga do ponto de vista tático.

    Não há nada de passivo no que os EUA fazem. Quando estão com a bola, há estratégias definidas para incomodar o adversário. Quando não estão, há uma pressão rápida e implacável para garantir que a equipe recupere a posse rapidamente. Cada faceta do jogo é executada com propósito, velocidade e, sim, agressividade. Nada é deixado ao acaso, e nada pode ser feito nos termos do adversário.

    Essa, essencialmente, é a chave do futebol de Pochettino no momento: ele é jogado nos termos dele. A Seleção Masculina dos EUA está ditando o ritmo do jogo em todas as facetas, e o faz com seus próprios princípios. Até agora, tem sido um sucesso estrondoso. É fácil entender o porquê, já que Pochettino coloca seus jogadores em uma posição em que terão superioridade e, então, permite que eles sigam em frente a partir daí. Não há excesso de orientação nem rigidez, mas sim conceitos amplos que permitem que seus jogadores tenham sucesso de maneiras repetíveis, porém diferentes.

    Será que essas jogadas serão repetíveis daqui para frente? Essa é a grande questão. A Seleção dos EUA já tem quatro partidas sólidas gravadas para outras equipes analisarem. Haverá algumas seleções que são boas demais para serem dominadas da mesma forma que a Austrália e o Paraguai foram. Haverá, em algum momento desta competição, seleções que não desistirão, mas, ao contrário, colocarão a Seleção dos EUA sob pressão.

    O que acontecerá então? A resposta a essa pergunta definirá, em última instância, até onde essa seleção chegará, mas, se esses dois primeiros jogos servirem de indício, Pochettino parece ter um plano para seus jogadores executarem e, a partir daí, o resto depende deles.

Copa do Mundo
Turquia crest
Turquia
TUR
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Copa do Mundo
Paraguai crest
Paraguai
PAR
Austrália crest
Austrália
AUS