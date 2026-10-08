Encerrada a pausa para as seleções, o Milan está pronto para voltar a campo e se prepara para o duelo que, no domingo, 11 de outubro, verá o Milan enfrentar o Sassuolo fora de casa, em Reggio Emilia. Ruben Amorim não teve sorte durante a pausa, com várias lesões que condicionaram seu trabalho, mas das seleções estão voltando, e já voltaram, também jogadores revigorados e galvanizados.

É o caso de Gonçalo Ramos, para quem Amorim, entrevistado pela Dazn, não tem intenção de mudar seus planos táticos, convicto de que "o gol vai chegar", e também de Diego Moreira, a outra contratação importantíssima de uma janela feita "para o presente, mas sobretudo para o futuro". O técnico do Milan não estabeleceu objetivos, a não ser o de vencer cada partida e ver até onde vai chegar, mas a certeza continua sendo que o ex-Manchester United se sente de corpo e alma dedicado a reerguer o clube. Eis suas palavras.