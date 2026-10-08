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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Amorim: "Mercado feito com foco no futuro. Não vou pedir a Ramos que não corra, ele tem mais chances no Milan do que com Portugal"

Milan
Rúben Amorim
G. Ramos
Mercado da bola
Sassuolo x Milan
Sassuolo
Campeonato Italiano

Projetos atuais e planos futuros. O Milan se prepara para voltar a campo, e Amorim não quer fracassar.

Encerrada a pausa para as seleções, o Milan está pronto para voltar a campo e se prepara para o duelo que, no domingo, 11 de outubro, verá o Milan enfrentar o Sassuolo fora de casa, em Reggio Emilia. Ruben Amorim não teve sorte durante a pausa, com várias lesões que condicionaram seu trabalho, mas das seleções estão voltando, e já voltaram, também jogadores revigorados e galvanizados.

É o caso de Gonçalo Ramos, para quem Amorim, entrevistado pela Dazn, não tem intenção de mudar seus planos táticos, convicto de que "o gol vai chegar", e também de Diego Moreira, a outra contratação importantíssima de uma janela feita "para o presente, mas sobretudo para o futuro". O técnico do Milan não estabeleceu objetivos, a não ser o de vencer cada partida e ver até onde vai chegar, mas a certeza continua sendo que o ex-Manchester United se sente de corpo e alma dedicado a reerguer o clube. Eis suas palavras.

  • O Milan desde criança

    "Acho que todos sabem que o Milan é um dos meus times desde que eu era criança, porque toda a história do Milan está ligada aos times portugueses. Na minha época, quando eu era garoto, o Milan era o time mais forte da Itália e o futebol italiano era o melhor campeonato do mundo. Então acompanho este clube desde jovem"

  • FORTE CONEXÃO

    "Mas não é só isso: senti aquela conexão com o clube, com o momento que está vivendo, e depois tudo o que fizeram para me trazer para cá. Senti que era a decisão certa para mim. Até agora, tem sido realmente, realmente muito bom.

    Houve grandes momentos e, às vezes, momentos difíceis, mas isso faz parte da experiência. Estou realmente feliz por estar aqui e sinto uma grande responsabilidade em ajudar este clube a voltar ao lugar que lhe pertence".

  • GONCALO RAMOS E O GOAL

    "Não tenho intenção de dizer que Ramos deva correr menos, nunca direi isso de um jogador. Antes de tudo, o fundamental é que estamos marcando, e é isso o que mais importa. Depois, sei bem que um atacante precisa fazer gols, e ele vai marcar.

    Se vocês olharem para a seleção, acho que ele tem menos oportunidades de balançar as redes. Às vezes o futebol é assim, mas ele está trabalhando duro e, se estamos marcando, também é graças a Goncalo Ramos. Ele só precisa continuar ajudando a equipe e fazendo o que está fazendo: os gols certamente virão".


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  • OBJETIVOS?

    "Vencer cada partida: essa é a mentalidade que temos. No fim, faremos as contas. Para mim, esse é o objetivo toda vez que uma semana começa, e teremos muitos jogos durante a semana. Toda vez que entramos em campo, temos a responsabilidade de vencer e não só isso: devemos tentar jogar um futebol bonito"

  • Mercado de transferências

    "Satisfeito com o mercado? Antes de tudo, estou realmente feliz, porque desde o primeiro dia senti que estamos fazendo tudo juntos, e isso é o mais importante para mim. Além disso, estamos tentando ajudar o clube não só para o hoje, mas também para o futuro. Se vocês prestarem atenção, todos os movimentos que tentamos fazer não são pensados apenas para o presente, mas também com foco no futuro, e isso é realmente fundamental.

    Isso vai nos ajudar a vencer agora e a vencer também no futuro. Estamos prestando muita atenção a esse aspecto, porque vocês sabem como é o mercado hoje: estamos atentos e trazemos jogadores já prontos como Ramos, que já é campeão da Europa, mas também queremos trazer talentos como Moreira, por exemplo. Portanto, estou realmente contente com o mercado que fizemos, mas também precisamos melhorar os jogadores que já temos no elenco".

  • SPORTING E MANCHESTER UNITED

    "A experiência que acumulamos em outros clubes nos ajuda em cada desafio, ou novo desafio. Aqui é mais parecido com Portugal. É um tipo de pressão diferente, porque as pessoas fora do clube vivem o time de um jeito realmente apaixonado. Isso é parecido com Portugal, e eu estou acostumado a viver assim. Na Inglaterra é um pouco diferente, obviamente.

    O Manchester United é um clube global assim como o Milan, então cada coisa que você faz tem um peso, e isso me ajudou a tentar me comportar da melhor maneira aqui no Milan. Na minha cabeça, tudo o que vivi na minha carreira serviu para chegar a este ponto, neste clube tão especial, para estar pronto para ajudá-lo. Sei que toda a experiência que tive no passado vai me ajudar tanto nos momentos positivos quanto nos difíceis com este time".

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