Ruben Amorim deve ser o próximo técnico do Milan emhttps://saveclip.app/it/instagram-story-downloadllenatore. O condicional é de praxe, mas, salvo surpresas, o português assumirá o cargo deixado vago por Massimiliano Allegri. Para o ex-técnico do Sporting de Lisboa, o clube rossonero é um objetivo, como ele mesmo confessou em uma entrevista em 2017: “Quando era criança, gostava de assistir ao Benfica e ao Milan. Lembro-me de assistir às fitas do Milan com Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... Meus sonhos de criança eram jogar no Benfica e no Milan. Um deles eu realizei. Agora preciso me tornar técnico do outro.”
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Amorim em 2017: “Gostaria de treinar o Milan. Eu assistia às gravações do Maldini, do Gullit...”
ACORDO A UM PASSO DE SER FECHADO
Enquanto se aguarda que o Milan divulgue os detalhes precisos da assinatura do contrato, válido até 30 de junho de 2028 (com opção de renovação por mais uma temporada a favor do clube), fica-se sabendo pelas páginas do A Bola que o acordo alcançado entre as partes é total e prevê um salário de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada, além de bônus vinculados tanto à Liga Europa, que o time rossonero disputará na próxima temporada, quanto à classificação para a Liga dos Campeões 2027/2028, que é considerada meta prioritária pela diretoria do clube.