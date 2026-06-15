Enquanto se aguarda que o Milan divulgue os detalhes precisos da assinatura do contrato, válido até 30 de junho de 2028 (com opção de renovação por mais uma temporada a favor do clube), fica-se sabendo pelas páginas do A Bola que o acordo alcançado entre as partes é total e prevê um salário de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada, além de bônus vinculados tanto à Liga Europa, que o time rossonero disputará na próxima temporada, quanto à classificação para a Liga dos Campeões 2027/2028, que é considerada meta prioritária pela diretoria do clube.