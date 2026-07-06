Amorim chegou a Milão: “É um desafio maior do que o Manchester United. Estou feliz e orgulhoso, vim para o Milan para vencer”

Estas foram as primeiras palavras de Amorim: “Estou realmente muito feliz por estar aqui; é uma honra ser o técnico do Milan. Por que escolhi o Milan? Se lerem uma entrevista antiga minha, vão entender: para mim, é um clube especial. É um desafio muito grande que aceitei, embora, depois do último (o Manchester United, nota do editor), eu tivesse decidido aceitar um desafio menor. Talvez seja um desafio ainda maior do que o anterior. Tenho orgulho de estar aqui; todos nós temos, eu e minha comissão técnica”.









Em seguida, ele continua: “Estou no Milan para vencer; se você é técnico do Milan, precisa ter essa mentalidade. Não sou ingênuo, sei que há muito trabalho a ser feito, mas se você é o técnico do Milan, precisa jogar para vencer”.