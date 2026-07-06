A curiosidade em relação ao novo projeto do Milan está crescendo a cada dia, considerando as novidades que Cardinale está introduzindo em comparação com o passado recente. Desde a formação de um time no mercado de transferências seguindo o modelo inglês até a decisão de confiar o comando técnico a um treinador em busca de revanche, como Ruben Amorim.
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Amorim chegou a Milão: “É um desafio maior do que o Manchester United. Estou feliz e orgulhoso, vim para o Milan para vencer”
AMORIM CHEGOU A MILÃO
Ruben Amorim chegou por volta das 14h20 ao terminal Linate Prime. O técnico português quer conhecer imediatamente sua nova casa: de Milanello ao Vismara, passando pela Casa Milan e pelo San Siro. Também estão programadas uma série de atividades sociais, não apenas dentro do clube rossonero.
Ele trará consigo para o time rossonero a equipe que o acompanhou nos últimos anos: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido e o treinador de goleiros Jorge Vital, que já trabalhou com ele na época do Sporting Braga. O ex-jogador do Manchester United já assinou um contrato de três anos, com opção de renovação por um quarto ano, no valor de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada.
CONTATO COM ALMSTADT E GARDINER
Bobby Gardiner foi um dos principais patrocinadores de Amorim; a relação entre os dois já é bastante direta. Nas próximas horas, estão previstas algumas reuniões também com Almastadt na sede do Milan para fazer um balanço das situações em andamento, com foco principal na negociação do momento, ou seja, a relativa a Mario Gila.
"NO MILAN PARA VENCER"
Estas foram as primeiras palavras de Amorim: “Estou realmente muito feliz por estar aqui; é uma honra ser o técnico do Milan. Por que escolhi o Milan? Se lerem uma entrevista antiga minha, vão entender: para mim, é um clube especial. É um desafio muito grande que aceitei, embora, depois do último (o Manchester United, nota do editor), eu tivesse decidido aceitar um desafio menor. Talvez seja um desafio ainda maior do que o anterior. Tenho orgulho de estar aqui; todos nós temos, eu e minha comissão técnica”.
Em seguida, ele continua: “Estou no Milan para vencer; se você é técnico do Milan, precisa ter essa mentalidade. Não sou ingênuo, sei que há muito trabalho a ser feito, mas se você é o técnico do Milan, precisa jogar para vencer”.
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