Amistosos internacionais: Espanha em grande forma, Alemanha arrasa com Wirtz e Noruega é derrotada. Assistência de Koopmeiners para Dumfries e Ghedjemis brilha

ESPANHA X SÉRVIA– Fácil para a Espanha, que goleou a Sérvia e mandou um recado a todas as outras grandes seleções, confirmando-se como uma das principais favoritas ao título. Mesmo jogando contra uma seleção que não irá à Copa do Mundo, em Vila-real, a Roja venceu por 3 a 0 a equipe de Milinkovic-Savic, Pavlovic, Kostic e Samardzic. Os gols foram marcados por Oyarzabal, com dois, e Muñoz.





HOLANDA-NORUEGA – Grande vitória também para a Oranje, que venceu por 2 a 1 a Noruega, que havia causado tantos problemas à Itália. Em Amsterdã, os anfitriões ficaram atrás no placar com um gol de Schjelderup, mas primeiro Van Dijk e depois o ex-jogador do Milan Reijnders viraram o resultado. Destaque para as assistências de Koopmeiners e Dumfries; também entraram em campo Malen e De Vrij.





SUÍÇA-ALEMANHA – Espetáculo em Basileia, onde a Suíça perde por 4 a 3 para a Alemanha. O ex-Bologna Ndoye abre o placar, depois Tah empata. Em seguida, Embolo faz 2 a 1 e Gnabry 2 a 2. Wirtz coloca sua equipe novamente na frente antes do novo empate de Monteiro. No final, porém, o meia do Liverpool selou o resultado final: uma atuação monstruosa para ele, que marcou dois gols e deu duas assistências. Pela equipe da casa, Freuler e Akanji foram titulares, enquanto Jashari e Abischer entraram no segundo tempo.





Por fim, vale destacar também a vitória esmagadora da Argélia sobre a Guatemala em partida disputada no Ferraris, em Gênova: o placar final foi 7 a 0 e, além dos gols de Gouiri, Mahrez e do ex-Roma Aouar, Fares Ghedjemis também marcou. Em sua estreia pela seleção principal, o jogador que vem se destacando na Série B com o Frosinone marcou imediatamente seu primeiro gol com a camisa do seu país.