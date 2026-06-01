Amistosos na Europa, treinos e férias: como os clubes brasileiros vão usar a pausa da Copa do Mundo

O Mirassol entra na pausa da Copa do Mundo em um momento importante da temporada, usando o intervalo do calendário como uma verdadeira intertemporada para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. O clube definiu que o elenco terá 15 dias de férias antes da retomada das atividades no CT, marcada para 15 de junho, quando começa oficialmente o período de preparação.

A programação prevê uma pausa curta, seguida de um bloco mais longo de treinos, que se estenderá por pouco mais de cinco semanas até o retorno aos jogos oficiais. Nesse intervalo, a comissão técnica de Rafael Guanaes pretende tratar a intertemporada como uma "pré-temporada adicional", aproveitando o tempo sem jogos para recuperar fisicamente o elenco, ajustar o modelo de jogo e corrigir problemas observados no primeiro semestre.

O contexto esportivo do Mirassol também torna a pausa ainda mais relevante. O time vive uma situação delicada no Brasileirão, ocupando a parte inferior da tabela e precisando somar pontos com regularidade para sair da zona de rebaixamento. Internamente, a avaliação é de que o segundo semestre será decisivo não apenas para a permanência na elite, mas também para a consolidação do projeto esportivo do clube em 2026.

Além da recuperação física, a intertemporada será um momento de análise mais profunda do elenco. A comissão técnica pretende avaliar jogadores com mais calma, algo difícil em meio à sequência intensa de jogos, além de testar ajustes táticos e possíveis variações de formação. Há também a expectativa de que o período ajude a reduzir o impacto do desgaste acumulado e das limitações causadas pela maratona do calendário.

Outro ponto importante do planejamento é o retorno gradual ao ritmo competitivo. Com jogos-treino e treinamentos intensivos, o Mirassol busca chegar mais preparado para uma sequência dura de competições, que inclui não apenas o Brasileirão, mas também a Libertadores e a Copa do Brasil.