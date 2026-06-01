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Brasileiros na pausa para a CopaGetty/GOAL
Gabriel Marin

Amistosos na Europa, treinos e férias: como os clubes brasileiros vão usar a pausa da Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Brasileirão

Com Brasileirão paralisado por mais de 50 dias, equipes planejam férias, intertemporadas, amistosos e recuperação física para a reta decisiva da temporada

A Copa do Mundo 2026, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, vai provocar uma mudança no calendário do futebol brasileiro. Os clubes da Série A terão uma interrupção longa no meio da temporada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu uma paralisação de aproximadamente 50 dias no Campeonato Brasileiro, entre o início de junho e o retorno das competições em 22 de julho.

O período tem sido tratado internamente como uma "segunda pré-temporada". Em um futebol acostumado a jogos a cada três dias, os clubes enxergam a pausa como uma oportunidade rara para recuperar atletas, corrigir problemas táticos, reduzir desgaste físico e até movimentar o mercado de transferências antes do segundo semestre.

A seguir, a GOAL te mostra como os times vão usar a pausa para a Copa do Mundo...

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  • Paulinho Palmeiras 2026Getty/GOAL

    Palmeiras

    A pausa no calendário por causa da Copa do Mundo será usada pelo Palmeiras como uma oportunidade para recuperar o elenco física e mentalmente após uma sequência intensa de jogos. A diretoria e a comissão técnica definiram três semanas de férias para os jogadores, com reapresentação marcada para 21 de junho, na Academia de Futebol.

    A única exceção será o atacante Vitor Roque. Em recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, o camisa 9 seguirá um cronograma presencial de tratamento durante todo o período de paralisação. A expectativa do clube é aproveitar a pausa para acelerar sua recuperação e deixá-lo à disposição o quanto antes para a sequência da temporada.

    Além da recuperação física, o período sem jogos também servirá para reorganizar o elenco e preparar o Palmeiras para a reta decisiva da temporada. Com a maior parte dos atletas liberada para descanso e poucos problemas no departamento médico, o clube aposta que a parada poderá ser um diferencial para manter o nível de competitividade nas disputas que restarem em 2026.

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  • Flamengo 2026Getty/GOAL

    Flamengo

    Diferentemente de outros clubes que optarão apenas pelo descanso durante a pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo transformará o período em uma espécie de pré-temporada no meio do ano. Após conceder férias ao elenco, o clube definiu uma intertemporada em Portugal para preparar a equipe para a segunda metade da temporada. A reapresentação está marcada para 19 de junho.

    O planejamento prevê que a delegação embarque em 28 de junho e permaneça em território português até 12 de julho. A ideia da comissão técnica de Leonardo Jardim é aproveitar a parada para recuperar o condicionamento físico do elenco, corrigir aspectos táticos e dar ritmo competitivo ao grupo antes do retorno das competições oficiais.

    Além dos treinamentos, o Rubro-Negro programou três amistosos internacionais, contra Benfica, Falkirk FC e Birmingham City. A intertemporada é vista internamente como uma oportunidade para elevar o nível de preparação da equipe em um cenário semelhante ao encontrado por clubes europeus durante pré-temporadas tradicionais.

    A pausa também será importante para administrar o desgaste acumulado ao longo do primeiro semestre. Como a temporada começou mais cedo, o Flamengo não teve o período completo de férias entre 2025 e 2026. Por isso, o clube pretende equilibrar descanso e treinamento, enquanto Leonardo Jardim aproveita o período para observar jovens das categorias de base e recuperar atletas que apresentem problemas físicos.

  • Fluminense 2026Getty/GOAL

    Fluminense

    O Fluminense adotará uma estratégia intermediária durante a pausa para a Copa do Mundo, combinando período de descanso com preparação para a sequência da temporada. O elenco foi liberado para férias e terá reapresentação marcada para 23 de junho. A comissão técnica entende que o período será importante para recuperar o desgaste físico acumulado ao longo do primeiro semestre, mas também para manter a equipe em atividade antes do retorno das competições.

    O planejamento prevê cerca de três semanas de trabalhos no Rio de Janeiro, com foco na preparação física e em ajustes táticos. Durante esse período, a diretoria avalia a possibilidade de realizar amistosos para dar ritmo de jogo ao elenco. A ideia é aproveitar a paralisação para manter o time competitivo e evitar uma queda de rendimento após mais de um mês sem partidas oficiais.

    Além da preparação esportiva, a pausa será utilizada para recuperar atletas que vêm enfrentando problemas físicos. O departamento médico trabalha para reduzir o número de desfalques e entregar ao treinador um elenco mais completo para a retomada do calendário.

  • Kevin Viveros Athletico-PR 2026Getty/GOAL

    Athletico-PR

    O Athletico aproveitará a pausa para a Copa do Mundo como um período estratégico de reestruturação dentro e fora de campo. Após encerrar a sequência de jogos do primeiro semestre, o clube definiu um planejamento que inclui amistosos, busca por reforços no mercado e até mudanças estruturais na Ligga Arena.

    No aspecto esportivo, a comissão técnica pretende promover uma espécie de intertemporada no CAT Caju, com foco em ajustes físicos e táticos. O Athletico trabalha para confirmar amistosos durante o período sem jogos oficiais, entendendo que os confrontos serão fundamentais para manter o ritmo competitivo do elenco e testar alternativas para a segunda metade do ano.

    A diretoria, inclusive, trata o mercado como uma das prioridades da pausa. O clube avalia carências no elenco e pretende aproveitar o período para buscar contratações pontuais capazes de elevar o nível da equipe. Internamente, a avaliação é de que a interrupção do calendário oferece uma oportunidade rara para incorporar novos jogadores sem a pressão imediata de partidas decisivas.

    Fora das quatro linhas, a principal novidade será a troca do gramado sintético da Ligga Arena. O Athletico iniciará a substituição do piso durante a paralisação da temporada, aproveitando a ausência de jogos para realizar a obra sem comprometer o calendário. A modernização faz parte do planejamento do clube para manter o estádio entre as principais estruturas do futebol brasileiro e garantir melhores condições para treinamentos e partidas.

  • Red Bull Bragantino 2026Getty/GOAL

    Red Bull Bragantino

    O Red Bull Bragantino optou por um planejamento mais enxuto durante a pausa para a Copa do Mundo e concedeu férias ao elenco. O período de descanso começou nesta segunda-feira (1), e a reapresentação está marcada para o dia 22, quando os jogadores voltarão aos trabalhos visando a retomada da temporada.

    A decisão faz parte da estratégia do clube para recuperar o desgaste físico acumulado ao longo do primeiro semestre e preservar o bom momento da equipe. Durante o período sem jogos oficiais, a comissão técnica pretende reorganizar a preparação física do grupo e ajustar detalhes para a sequência das competições nacionais e internacionais.

    Internamente, a expectativa é que o período de férias e preparação permita ao Bragantino manter a consistência demonstrada antes da paralisação. A avaliação da diretoria é que o descanso pode ser decisivo para preservar a intensidade física que marcou a equipe no primeiro semestre e fortalecer a briga por uma vaga nas principais competições continentais de 2027.

  • Bahia 2026Letícia Martins/EC Bahia

    Bahia

    O Bahia terá uma das pausas mais longas entre os clubes da Série A durante a Copa do Mundo e pretende utilizar o período para reorganizar a equipe após um primeiro semestre de altos e baixos. Com a interrupção do calendário nacional, o elenco comandado por Rogério Ceni ficará até 54 dias sem partidas oficiais.

    A paralisação chega em um momento importante para o clube. O Bahia conviveu com instabilidade ao longo das semanas anteriores, acumulando uma sequência de resultados negativos que aumentou a pressão sobre a equipe. Internamente, a avaliação é que o longo período sem jogos pode ajudar a recuperar a confiança do elenco e permitir que a comissão técnica faça correções sem a urgência imposta pelo calendário apertado do futebol brasileiro.

    Outro foco do Tricolor será o departamento médico. O clube encerrou o primeiro semestre com jogadores em tratamento e outros em fase de transição física, cenário que fez a pausa ganhar ainda mais importância. A expectativa é aproveitar o período para recuperar atletas lesionados e entregar um elenco mais completo para a sequência do Campeonato Brasileiro.

    Sem compromissos por competições continentais ou mata-matas nacionais após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, o Bahia terá dedicação exclusiva ao Brasileirão na segunda metade do ano. A diretoria entende que a pausa representa uma oportunidade para transformar o restante da temporada em uma reação na tabela, aproveitando o tempo de preparação para buscar maior regularidade e voltar à disputa por posições mais altas na competição.

  • Josué Coritiba 2026Gustavo Oliveira / Coritiba

    Coritiba

    O Coritiba definiu a pausa para a Copa do Mundo como um período estratégico para consolidar o trabalho desenvolvido pelo técnico Fernando Seabra desde o início da temporada.

    O planejamento prevê cerca de 15 dias de descanso para o elenco, seguidos por uma nova etapa de treinamentos no CT da Graciosa. A comissão técnica entende que a pausa será importante não apenas para recuperar o desgaste acumulado ao longo do primeiro semestre, mas também para reduzir o risco de lesões em um momento decisivo da temporada.

    Além da recuperação dos atletas, o Coritiba pretende aproveitar o período para aprofundar conceitos táticos e aprimorar a identidade construída ao longo da campanha. Internamente, a avaliação é que o time já apresenta características bem definidas, como solidez defensiva, intensidade competitiva e velocidade nas transições, mas ainda possui margem para evolução em diferentes fases do jogo.

    Os jogos-treino planejados terão papel importante nesse processo. O clube pretende realizar três amistosos ou atividades preparatórias antes do retorno do Campeonato Brasileiro, permitindo que os jogadores recuperem ritmo competitivo e que a comissão técnica teste novas alternativas dentro do elenco.

    A pausa ainda será utilizada para recuperar jogadores que seguem em tratamento médico. Nomes como Pedro Morisco, Maicon, Keno e Rodrigo Rodrigues estão em processo de recuperação, e a expectativa interna é que todos estejam disponíveis quando a Série A for retomada.

  • Dorival JúniorRubens Chiri/Saopaulofc.net

    São Paulo

    O São Paulo aproveitará a pausa para a Copa do Mundo para combinar descanso, recuperação física e preparação competitiva para a sequência da temporada. A diretoria definiu que o elenco receberá um período de férias logo após a paralisação do calendário, mas a comissão técnica de Dorival Júnior também pretende utilizar parte do intervalo para realizar uma espécie de intertemporada, com treinamentos e amistosos programados.

    O planejamento prevê cerca de duas semanas de férias para os jogadores antes da reapresentação no CT da Barra Funda. A partir do retorno, o foco será recuperar o condicionamento físico do elenco e corrigir aspectos táticos que a comissão técnica considera fundamentais para a segunda metade do ano. O clube entende que o período sem partidas oficiais permitirá um volume maior de treinamentos, algo raro dentro do calendário brasileiro.

    Além das atividades no centro de treinamento, o São Paulo trabalha para realizar dois amistosos durante a parada. Os confrontos servirão para manter o ritmo competitivo da equipe e dar minutagem a jogadores que tiveram menos oportunidades ao longo da temporada. A intenção é chegar ao retorno do Campeonato Brasileiro com o grupo mais equilibrado fisicamente e com maior entrosamento coletivo.

    Outro objetivo da comissão técnica é aproveitar o intervalo para observar jogadores das categorias de base e avaliar alternativas dentro do próprio elenco.

  • Vitor Hugo Atlético-MG 2026Pedro Souza / Atlético

    Atlético-MG

    O Atlético-MG definiu uma programação relativamente equilibrada para a pausa do calendário durante a Copa do Mundo. O elenco terá cerca de 20 dias de férias antes da retomada das atividades, período em que os jogadores estão liberados para descanso após o fim da primeira parte da temporada.

    A reapresentação do grupo está marcada para o dia 22 de junho, na Cidade do Galo. A partir daí, o planejamento prevê aproximadamente um mês de treinamentos intensos, com foco na manutenção do condicionamento físico e nos ajustes táticos necessários para a sequência da temporada.

    Durante esse período de preparação, o clube também acompanha de perto a situação de jogadores convocados para seleções nacionais, o que pode impactar a presença de parte do elenco nos primeiros dias de atividades. A comissão técnica trabalha com a expectativa de ter o grupo praticamente completo ao longo da intertemporada, mas já considera adaptações em função do calendário de atletas em disputa da Copa do Mundo.

  • Fernando Diniz 2026Getty/GOAL

    Corinthians

    O Corinthians definiu um planejamento relativamente simples, mas estruturado, para a pausa durante a Copa do Mundo. Com o encerramento da sequência de jogos, o elenco entre em um período de aproximadamente 25 dias de férias, com retorno marcado para o dia 25 de junho no CT Joaquim Grava.

    Na volta, o clube iniciará uma intertemporada sob comando da comissão técnica de Fernando Diniz, com foco em ajustes físicos, retomada do ritmo de jogo e preparação tática para a sequência da temporada. O Corinthians não pretende participar de torneios de intertemporada durante a pausa, mas avalia a realização de ao menos um amistoso, possivelmente fora do estado de São Paulo, como forma de dar ritmo ao elenco antes do retorno oficial das competições.

    A ideia da comissão técnica é usar o período sem jogos para reorganizar a equipe e corrigir pontos identificados no primeiro semestre, aproveitando o tempo maior de treinamento para trabalhar conceitos de forma mais profunda do que o calendário habitual permite. Além disso, o clube também monitora possíveis convocações para seleções nacionais, o que pode impactar a presença de alguns jogadores no início da preparação.

  • Matheus Pereira Gustavo Aleixo/Cruzeiro

    Cruzeiro

    O Cruzeiro definiu um planejamento detalhado para a pausa da temporada durante a Copa do Mundo, combinando descanso, recuperação física e preparação para a sequência decisiva do ano. O elenco iniciou o período de férias, nesta segunda-feira (1), que deve durar cerca de três semanas. A reapresentação está prevista para o dia 22 de junho, na Toca da Raposa II.

    O clube decidiu concentrar toda a preparação em Belo Horizonte, sem viagens ou excursões internacionais neste intervalo. Após o retorno, a comissão técnica terá aproximadamente um mês de trabalhos até a retomada oficial das competições, com foco em ajustes táticos e na manutenção do condicionamento físico do elenco.

    Além do aspecto esportivo, o Cruzeiro também vê a pausa como uma janela importante para o mercado. A diretoria trabalha na possibilidade de reforços pontuais e, ao mesmo tempo, avalia saídas de jogadores que não vêm tendo tanto espaço.

    Internamente, o clube trata a pausa como um momento-chave para reorganizar a equipe após uma primeira metade de temporada de altos e baixos. A expectativa é que o período de treinos mais longos e controlados ajude a dar consistência ao desempenho e prepare o time para a retomada do Brasileirão, além das disputas da Copa do Brasil e da Libertadores no segundo semestre.

  • Botafogo 2026Vítor Silva/Botafogo

    Botafogo

    O Botafogo chega à pausa da Copa do Mundo em um cenário de incertezas dentro e fora de campo. O resultado e o desempenho no primeiro semestre evidenciam uma temporada de oscilações, com o time alternando bons momentos e fases de instabilidade no Campeonato Brasileiro, o que mantém o clube distante de uma posição confortável na tabela e sem clareza sobre os objetivos mais imediatos para a segunda metade do ano.

    Além da irregularidade esportiva, o período de pausa será marcado por decisões importantes nos bastidores. A intertemporada surge como um momento-chave para reorganizar o elenco, já que há expectativa de movimentações no mercado de transferências, tanto de saídas quanto de possíveis chegadas.

    Fora das quatro linhas, o clube vive um ambiente de maior complexidade envolvendo a gestão da SAF e discussões sobre o futuro da administração. Essas questões adicionam um componente de instabilidade ao planejamento esportivo, já que o cenário de bastidores pode impactar diretamente as decisões de elenco e investimentos para o restante de 2026.

    No campo, a pausa também é vista como uma oportunidade rara para trabalho contínuo com o grupo, algo pouco frequente em meio ao calendário apertado. A comissão técnica pretende aproveitar o período para corrigir deficiências observadas no primeiro semestre, especialmente em criação ofensiva e consistência defensiva, além de recuperar jogadores que sofreram com lesões ao longo da temporada.

  • Jair VenturaVictor Ferreira / EC Vitória

    Vitória

    O Vitória chega à pausa do calendário durante a Copa do Mundo em um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro, mas com a oportunidade de reorganizar o elenco e ajustar o planejamento para a sequência da temporada.

    O clube adota o padrão comum da Série A, com a concessão de férias ao elenco logo após o último jogo antes da paralisação. A tendência é que os jogadores tenham cerca de duas a três semanas de descanso, seguidas pela reapresentação no CT Manoel Pontes Tanajura. A partir daí, a comissão técnica inicia uma intertemporada voltada à recuperação física e à preparação tática para a retomada do Brasileirão.

    Além do descanso, a pausa será estratégica para o departamento de futebol. O Vitória deve aproveitar o período para reavaliar o elenco, já que a temporada de 2026 tem sido marcada por perda de espaço de alguns atletas e movimentações pontuais no grupo. Casos como o do atacante Aitor Cantalapiedra, que chegou a ser liberado antecipadamente para tratar de assuntos pessoais na Europa, ilustram a fase de ajustes internos vivida pelo clube.

    Outro ponto importante do planejamento é o possível uso do intervalo para reorganização esportiva e avaliação de reforços. A diretoria entende que a pausa mais longa do calendário oferece uma janela relevante para corrigir carências identificadas no primeiro semestre e preparar o elenco para a sequência decisiva da temporada.

    No campo, a comissão técnica terá como prioridade recuperar fisicamente o grupo e tentar dar mais consistência ao desempenho coletivo, buscando reduzir oscilações que marcaram a campanha até aqui. A intertemporada também deve ser usada para testes táticos e, possivelmente, jogos-treino, visando manter o ritmo competitivo antes do retorno oficial das competições.

  • Gabriel MercadoRicardo Duarte / Internacional

    Internacional

    O Internacional definiu um planejamento claro para a pausa do calendário durante a Copa do Mundo, combinando descanso ao elenco e uma preparação estruturada com jogos amistosos. Após o encerramento da primeira parte da temporada, os jogadores iniciaram, nesta segunda-feira (1), um período de férias.

    A reapresentação está marcada para o dia 22 de junho, quando o grupo volta aos trabalhos no CT Parque Gigante. A partir daí, o clube inicia uma intertemporada voltada tanto para a preparação física quanto para ajustes técnicos e táticos. A comissão técnica pretende aproveitar o período mais longo de treinos para corrigir pontos observados no primeiro semestre e elevar o nível de consistência da equipe.

    Um dos diferenciais do planejamento colorado é a realização de amistosos durante a pausa. A ideia é dar ritmo de jogo ao elenco em meio ao período sem competições oficiais, além de testar variações táticas e dar minutos a jogadores que tiveram menor participação na temporada. Esses confrontos também são vistos como importantes para acelerar a evolução do modelo de jogo e manter o grupo em ritmo competitivo até o retorno das competições.

    Internamente, o período também é considerado estratégico para a recuperação de atletas que vinham em sequência intensa de jogos ou lidando com desgaste físico. A comissão técnica acompanha individualmente a situação do elenco para evitar lesões e garantir que o time volte mais equilibrado para a sequência do ano.

  • Gabriel BarbosaRaul Baretta / Santos FC

    Santos

    O Santos planeja uma pausa bastante movimentada durante a interrupção do calendário para a Copa do Mundo, combinando descanso curto, reformulação de elenco e uma excursão internacional. Após o último jogo antes da paralisação, o elenco foi liberado para cerca de 15 dias de férias, período em que também haverá orientações pontuais da preparação física, mas sem atividades intensas programadas pelo clube.

    Na sequência, o clube iniciará um processo de reorganização do grupo, com expectativa de chegadas e saídas no elenco já pensando no segundo semestre. A diretoria e a comissão técnica entendem que a janela será importante para ajustar o plantel, além de equilibrar a folha salarial e abrir espaço para possíveis reforços.

    O ponto mais marcante do planejamento é a viagem para Portugal, prevista para o início de julho, quando o Santos fará uma espécie de mini pré-temporada no exterior. A delegação ficará no país entre os dias 7 e 17 de julho e terá ao menos um amistoso confirmado, contra o Vitória de Guimarães. A ideia é realizar ainda outros jogos preparatórios durante a estadia.

  • Gabriel MecLUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

    Grêmio

    O Grêmio chega à pausa da Copa do Mundo com um planejamento que mistura descanso, ajustes no elenco e uma sequência de jogos preparatórios para manter o ritmo competitivo.

    Após o período inicial de férias, que deve durar cerca de duas semanas, o elenco se reapresenta no dia 17 de junho, no CT Luiz Carvalho, para iniciar a intertemporada. A ideia da comissão técnica é usar o tempo sem jogos oficiais como uma verdadeira "pré-temporada", com foco em ajustes físicos, evolução tática e organização do modelo de jogo para o restante do ano.

    Dentro da programação, o clube já tem pelo menos um amistoso confirmado, contra o Cascavel no dia 27 de junho. Além disso, há previsão de participação em um torneio amistoso em Brasília, com dois jogos ainda em fase de confirmação e possíveis adversários convidados, o que pode incluir clubes de maior expressão.

    A comissão técnica também enxerga a pausa como uma oportunidade para acelerar a evolução coletiva e ajustar peças do elenco. O período será utilizado para testes, observação de jogadores e possíveis movimentações no mercado, já que o clube avalia reforços em posições específicas, além de possíveis saídas. Jovens atletas também podem ganhar espaço nesse processo de avaliação interna.

  • Vasco 2026Matheus Lima/Vasco

    Vasco

    O Vasco inicia a pausa da Copa do Mundo em meio a um ambiente de reformulação interna e preocupação da diretoria com o desempenho recente da equipe. Sob a liderança do presidente Pedrinho, o clube já trabalha com a ideia de ajustes no elenco e busca por reforços para corrigir problemas identificados ao longo do primeiro semestre, especialmente relacionados à falta de consistência e à adaptação de algumas contratações feitas no início da temporada.

    A avaliação interna é de que parte dos reforços não conseguiu render o esperado até aqui, o que aumentou a pressão sobre o departamento de futebol e reforçou a necessidade de mudanças durante a janela aberta no período da interrupção do calendário. Jogadores contratados em 2026 ainda não atingiram o nível de desempenho projetado, o que levou o clube a considerar uma "segunda etapa" de reformulação do elenco para a sequência do ano.

    Com isso, a pausa será usada de forma estratégica para reorganizar o grupo. A diretoria pretende avançar em negociações tanto de chegadas quanto de saídas, aproveitando o período sem jogos para permitir que o novo elenco esteja mais ajustado na reapresentação. A ideia é que o técnico Renato Gaúcho possa iniciar a intertemporada já com um grupo mais próximo do ideal para o restante da temporada.

    Além da reformulação, o clube também enxerga a pausa como um momento importante para corrigir rumos dentro da temporada, já que o desempenho irregular no Brasileirão e nas demais competições acendeu um alerta sobre a necessidade de maior equilíbrio competitivo. A expectativa é que o período de treinos mais longo ajude a reorganizar a equipe taticamente e fisicamente, além de dar mais clareza ao projeto esportivo para o segundo semestre.

  • Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Remo

    O Remo entra na pausa da Copa do Mundo em um momento de forte movimentação interna, com a diretoria tratando a janela como decisiva para corrigir rumos na temporada. A paralisação do calendário será usada para uma reformulação do elenco, com possibilidade de chegadas e saídas em massa, especialmente após um primeiro semestre marcado por desempenho abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro.

    Entre as saídas, o caso mais avançado é o do meia-atacante Diego Hernández, cujo empréstimo se aproxima do fim e tem forte tendência de não ser renovado. Outros jogadores também estão sob avaliação da comissão técnica e da diretoria, e podem deixar o clube caso não estejam dentro do projeto esportivo para o segundo turno da Série A.

    Na outra ponta, o clube já monitora o mercado em busca de reforços pontuais. A intenção é trazer até cinco jogadores na janela, priorizando atletas com experiência na elite do futebol brasileiro e que possam chegar para assumir titularidade ou aumentar o nível de disputa interna no elenco.

    O planejamento também prevê ajustes na preparação durante a pausa. O Remo deve conceder férias ao elenco e depois retomar os trabalhos com treinos em Belém, incluindo jogos amistosos para manter o ritmo competitivo antes da volta do Brasileirão. Há ainda a possibilidade de parte da intertemporada ocorrer fora do Pará, com a comissão técnica avaliando logística e adversários para otimizar a preparação visando o retorno da competição.

  • Rafael GuanesGetty/GOAL

    Mirassol

    O Mirassol entra na pausa da Copa do Mundo em um momento importante da temporada, usando o intervalo do calendário como uma verdadeira intertemporada para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. O clube definiu que o elenco terá 15 dias de férias antes da retomada das atividades no CT, marcada para 15 de junho, quando começa oficialmente o período de preparação.

    A programação prevê uma pausa curta, seguida de um bloco mais longo de treinos, que se estenderá por pouco mais de cinco semanas até o retorno aos jogos oficiais. Nesse intervalo, a comissão técnica de Rafael Guanaes pretende tratar a intertemporada como uma "pré-temporada adicional", aproveitando o tempo sem jogos para recuperar fisicamente o elenco, ajustar o modelo de jogo e corrigir problemas observados no primeiro semestre.

    O contexto esportivo do Mirassol também torna a pausa ainda mais relevante. O time vive uma situação delicada no Brasileirão, ocupando a parte inferior da tabela e precisando somar pontos com regularidade para sair da zona de rebaixamento. Internamente, a avaliação é de que o segundo semestre será decisivo não apenas para a permanência na elite, mas também para a consolidação do projeto esportivo do clube em 2026.

    Além da recuperação física, a intertemporada será um momento de análise mais profunda do elenco. A comissão técnica pretende avaliar jogadores com mais calma, algo difícil em meio à sequência intensa de jogos, além de testar ajustes táticos e possíveis variações de formação. Há também a expectativa de que o período ajude a reduzir o impacto do desgaste acumulado e das limitações causadas pela maratona do calendário.

    Outro ponto importante do planejamento é o retorno gradual ao ritmo competitivo. Com jogos-treino e treinamentos intensivos, o Mirassol busca chegar mais preparado para uma sequência dura de competições, que inclui não apenas o Brasileirão, mas também a Libertadores e a Copa do Brasil.

  • Chapecoense 2026Rafael Bressan / ACF

    Chapecoense

    A Chapecoense chega à pausa para a Copa do Mundo em um dos cenários mais delicados entre os clubes da Série A. Lanterna da competição e com desempenho muito abaixo do esperado, o time catarinense entra no período de interrupção do calendário com a sensação interna de urgência e pouca margem para recuperação na sequência da temporada.

    O momento é de preocupação no clube, já que a campanha até aqui não conseguiu ganhar consistência mesmo após mudanças de comando e tentativas de ajuste no elenco. A equipe até demonstra competitividade em alguns jogos, mas frequentemente esbarra em limitações técnicas e erros decisivos que impedem uma reação na tabela.

    Diante desse cenário, a pausa da Copa do Mundo surge como uma oportunidade importante para reorganizar o trabalho. A tendência é que o clube utilize o período para recuperação física do elenco, ajustes táticos mais profundos e reavaliação de peças do grupo, já que a comissão técnica entende que o rendimento atual não acompanha o nível exigido pela Série A.

    Outro ponto central será a busca por respostas coletivas. O período sem jogos oficiais deve ser usado para tentar dar mais identidade ao time, algo que ainda não se consolidou ao longo da temporada. A comissão técnica trabalha com a ideia de que apenas uma mudança mais estruturada de comportamento em campo pode permitir uma reação, ainda que o contexto classificatório seja bastante desfavorável.