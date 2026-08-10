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Amistoso glorificado? Viktor Gyokeres manda aviso ao Manchester City enquanto o Arsenal se prepara para o duelo da Supercopa da Inglaterra em Cardiff
Gyokeres rejeita rótulo de amistoso
O atacante do Arsenal não está com humor para gentilezas enquanto o clube do norte de Londres se prepara para enfrentar o Manchester City no duelo da Community Shield no domingo. Apesar de a tradicional abertura da temporada muitas vezes ser rotulada como um "amistoso de luxo", o internacional sueco insiste que o espírito competitivo segue em alta no elenco de Mikel Arteta.
"Contra o Manchester City? Como amistoso? Não sei o que as outras pessoas pensam, mas nós queremos vencer esse jogo, claro, com certeza", afirmou Gyokeres ao rejeitar a ideia de que a partida não tem importância. Ele acredita que conquistar um título logo no início é vital para o embalo da equipe, acrescentando: "Quando você ganha títulos, ganha confiança, ganha um impulso com tudo o que vem junto com isso. Então, sim, só há coisas positivas nisso. Queremos ter certeza não apenas de estar no topo disso, mas de estar prontos para a nova temporada."
- AFP
Novo local e novos rostos
O confronto de alto risco terá um cenário diferente neste ano, já que a FA confirmou que a Community Shield de 2026 será disputada no Principality Stadium, em Cardiff devido a shows agendados em Wembley.
O Arsenal chegará para a partida reforçado pela chegada da contratação de peso Bruno Guimaraes, após acertar um acordo de £ 75 milhões com o Newcastle. "Sim, estamos todos muito felizes", acrescentou o atacante sobre a nova chegada. "Ele é um jogador extremamente bom e acho que vai trazer muita energia e suas qualidades para o time. Só tenho coisas positivas a dizer."
Lições defensivas e fome de título
Embora o ataque pareça potente, o Arsenal mostrou vulnerabilidades na pré-temporada, sofrendo três gols em cada um dos seus dois amistosos mais recentes. Gyokeres admitiu que há trabalho a ser feito antes da estreia na Premier League contra seu ex-clube, o Coventry City. "[Borussia] Dortmund marcou individualmente e, quando atacava, fazia muita rotação e infiltrações", disse Gyokeres depois de converter um pênalti no segundo tempo na derrota do Arsenal por 3 a 2 para o gigante da Bundesliga. "Foi um bom teste para nós e aprendemos o que precisamos fazer muito melhor defensivamente. O terceiro gol saiu de um escanteio, os outros dois gols no começo também foram frustrantes, claro."
Apesar dos tropeços defensivos, a fome dentro do elenco parece estar em seu nível mais alto de todos os tempos enquanto a equipe busca defender seu título. Ao ser perguntado se vê o mesmo desejo nos olhos de Mikel Arteta na aproximação da nova temporada, a resposta do jogador de 28 anos foi enfática, resumindo-se a: "Mais fome!"
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O desafio dos campeões
Manter o título da Premier League é um feito que poucos conseguiram alcançar, e Gyokeres não tem nenhuma ilusão sobre a dificuldade da tarefa que tem pela frente. Ele reconhece que ser o time a ser batido traz seu próprio conjunto de pressões.
"Você pode pensar nisso [começar a temporada como campeão] de um milhão de maneiras diferentes", concluiu. "Se é mais difícil ou não, eu não sei, mas será difícil vencer a liga. Mesmo se você a venceu na temporada passada, ainda é um grande desafio.
"É a melhor liga do mundo, e muitos times estão em muito boa forma, com jogadores muito bons. Nós vencemos na temporada passada e vamos tentar vencê-la nesta temporada também."
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