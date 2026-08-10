Amistoso glorificado? Viktor Gyokeres manda aviso ao Manchester City enquanto o Arsenal se prepara para o duelo da Supercopa da Inglaterra em Cardiff

O atacante do Arsenal não está com humor para gentilezas enquanto o clube do norte de Londres se prepara para enfrentar o Manchester City no duelo da Community Shield no domingo. Apesar de a tradicional abertura da temporada muitas vezes ser rotulada como um "amistoso de luxo", o internacional sueco insiste que o espírito competitivo segue em alta no elenco de Mikel Arteta.

"Contra o Manchester City? Como amistoso? Não sei o que as outras pessoas pensam, mas nós queremos vencer esse jogo, claro, com certeza", afirmou Gyokeres ao rejeitar a ideia de que a partida não tem importância. Ele acredita que conquistar um título logo no início é vital para o embalo da equipe, acrescentando: "Quando você ganha títulos, ganha confiança, ganha um impulso com tudo o que vem junto com isso. Então, sim, só há coisas positivas nisso. Queremos ter certeza não apenas de estar no topo disso, mas de estar prontos para a nova temporada."



