Os espectadores dentro do estádio ficaram perplexos quando as duas equipes foram imediatamente para o túnel, apesar de um acordo de que uma disputa de pênaltis decidiria a partida em caso de empate.

Ao ver a equipe adversária e a arbitragem deixarem o gramado, Kevin Campello, chefe de operações do time principal do Chelsea, foi visto envolvido em uma discussão acalorada à beira do campo, gritando para o árbitro: "Está escrito no contrato."

Apesar dos fortes protestos da equipe operacional do Chelsea, a decisão foi mantida, e a partida foi oficialmente encerrada de forma abrupta, sem um vencedor.



