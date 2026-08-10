AFP
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Amistoso de pré-temporada do Chelsea contra o Johor Darul Ta'zim termina em caos após disputa de pênaltis ser cancelada
Gol de empate no fim antecede confusão
O amistoso de pré-temporada do Chelsea contra o Johor Darul Ta'zim, na Malásia, terminou em caos depois que um duelo quente acabou em empate por 3 a 3. A equipe malaia saiu na frente cedo com Arif Aiman Hanapi, antes de dois pênaltis em rápida sucessão convertidos por Liam Delap virarem o jogo, mas Oscar Arribas e Bergson recolocaram o JDT em vantagem. Um gol contra tardio de Antonio Cristian salvou o Chelsea da derrota, mas o drama aumentou quando a disputa de pênaltis prevista foi cancelada unilateralmente.
Chefe de operações exige tiroteio
Os espectadores dentro do estádio ficaram perplexos quando as duas equipes foram imediatamente para o túnel, apesar de um acordo de que uma disputa de pênaltis decidiria a partida em caso de empate.
Ao ver a equipe adversária e a arbitragem deixarem o gramado, Kevin Campello, chefe de operações do time principal do Chelsea, foi visto envolvido em uma discussão acalorada à beira do campo, gritando para o árbitro: "Está escrito no contrato."
Apesar dos fortes protestos da equipe operacional do Chelsea, a decisão foi mantida, e a partida foi oficialmente encerrada de forma abrupta, sem um vencedor.
Campeões malaios mantêm sequência invicta
A partida de ânimos exaltados viu o Johor Darul Ta'zim ampliar uma sequência invicta que já dura desde abril de 2021, mas o empate teve um preço alto para o Chelsea. Mamadou Sarr foi obrigado a sair durante o aquecimento, apesar de ter sido escalado entre os titulares, enquanto o zagueiro Aaron Anselmino foi às lágrimas ao ser substituído à força aos 29 minutos. Esse duplo golpe de lesões na defesa lança uma sombra sobre a turnê de pré-temporada de Xabi Alonso antes do retorno à Europa.
- VCG
Retorno à Europa testa o grau de preparação
O Chelsea agora precisa voltar rapidamente o foco enquanto voa de volta para a Europa para seu último teste de pré-temporada contra a Real Sociedad no sábado. Alonso tem a tarefa urgente de corrigir uma linha defensiva frágil, ao mesmo tempo em que avalia a condição física de Sarr e Anselmino antes da nova campanha. A próxima estreia na Premier League contra o Fulham servirá como um duro teste para a preparação tática e a profundidade do elenco do time do oeste de Londres.
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