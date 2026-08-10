Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Amistoso de pré-temporada do Chelsea contra o Johor Darul Ta'zim termina em caos após disputa de pênaltis ser cancelada

Chelsea
Johor Darul Ta'zim x Chelsea
Johor Darul Ta'zim
Amistosos de clubes
Premier League

O penúltimo amistoso de pré-temporada do Chelsea na Malásia terminou em confusão após um dramático empate por 3 a 3 com o Johor Darul Ta'zim. Os torcedores no estádio ficaram sem entender quando a disputa de pênaltis obrigatória após a partida foi cancelada inesperadamente, provocando discussões acaloradas à beira do campo antes de as duas equipes deixarem o gramado sem desempatar o confronto.

  • Gol de empate no fim antecede confusão

    O amistoso de pré-temporada do Chelsea contra o Johor Darul Ta'zim, na Malásia, terminou em caos depois que um duelo quente acabou em empate por 3 a 3. A equipe malaia saiu na frente cedo com Arif Aiman Hanapi, antes de dois pênaltis em rápida sucessão convertidos por Liam Delap virarem o jogo, mas Oscar Arribas e Bergson recolocaram o JDT em vantagem. Um gol contra tardio de Antonio Cristian salvou o Chelsea da derrota, mas o drama aumentou quando a disputa de pênaltis prevista foi cancelada unilateralmente.

    • Publicidade

  • Chefe de operações exige tiroteio

    Os espectadores dentro do estádio ficaram perplexos quando as duas equipes foram imediatamente para o túnel, apesar de um acordo de que uma disputa de pênaltis decidiria a partida em caso de empate.

    Ao ver a equipe adversária e a arbitragem deixarem o gramado, Kevin Campello, chefe de operações do time principal do Chelsea, foi visto envolvido em uma discussão acalorada à beira do campo, gritando para o árbitro: "Está escrito no contrato."

    Apesar dos fortes protestos da equipe operacional do Chelsea, a decisão foi mantida, e a partida foi oficialmente encerrada de forma abrupta, sem um vencedor.


  • Campeões malaios mantêm sequência invicta

    A partida de ânimos exaltados viu o Johor Darul Ta'zim ampliar uma sequência invicta que já dura desde abril de 2021, mas o empate teve um preço alto para o Chelsea. Mamadou Sarr foi obrigado a sair durante o aquecimento, apesar de ter sido escalado entre os titulares, enquanto o zagueiro Aaron Anselmino foi às lágrimas ao ser substituído à força aos 29 minutos. Esse duplo golpe de lesões na defesa lança uma sombra sobre a turnê de pré-temporada de Xabi Alonso antes do retorno à Europa.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1080721173.jpgVCG

    Retorno à Europa testa o grau de preparação

    O Chelsea agora precisa voltar rapidamente o foco enquanto voa de volta para a Europa para seu último teste de pré-temporada contra a Real Sociedad no sábado. Alonso tem a tarefa urgente de corrigir uma linha defensiva frágil, ao mesmo tempo em que avalia a condição física de Sarr e Anselmino antes da nova campanha. A próxima estreia na Premier League contra o Fulham servirá como um duro teste para a preparação tática e a profundidade do elenco do time do oeste de Londres.

Amistosos de clubes
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Liga Super
Johor Darul Ta'zim crest
Johor Darul Ta'zim
JDT
Kuching City crest
Kuching City
KUC