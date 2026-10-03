Amistoso da Argentina segue em dúvida apesar de Burkina Faso pegar voo privado na noite de sexta-feira

A Federação Burquinense de Futebol (FBF) também divulgou um comunicado oficial confirmando o colapso logístico que provocou grande hesitação no elenco.

Detalhando o cancelamento do voo fretado e os esforços complicados para tirar a equipe do Marrocos, a FBF confirmou: "A Federação Burquinense de Futebol deseja informar o público nacional, os torcedores dos 'Etalons' e seus parceiros sobre a situação que a delegação burquinense enfrenta atualmente no Marrocos, no âmbito da viagem a Buenos Aires para o amistoso internacional entre Argentina e Burkina Faso, marcado para domingo, 4 de outubro de 2026, à 0h00 GMT."

A federação então detalhou a causa raiz do atraso prolongado: "A viagem da seleção principal foi prejudicada depois que a empresa de fretamento cancelou, sem aviso prévio, o voo originalmente programado para 30 de setembro. Esse cancelamento forçou uma reorganização do itinerário de viagem da delegação."

Ao abordar a correria, ao lado das autoridades governamentais, para resolver a crise, a federação acrescentou: "Desde que o incidente ocorreu, o Ministério dos Esportes, a Federação e a Embaixada se mobilizaram para encontrar, o mais rapidamente possível, uma solução que permitisse à delegação continuar sua viagem para Buenos Aires. Várias opções foram exploradas para remarcar a partida, mas certas restrições, particularmente relacionadas ao tempo de viagem, geraram relutância entre os jogadores."