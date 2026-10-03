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Amistoso da Argentina segue em dúvida apesar de Burkina Faso pegar voo privado na noite de sexta-feira
Grave problema logístico ameaça a partida
O amistoso da Argentina na noite de sábado contra Burkina Faso está por um fio após graves problemas de viagem que deixaram a delegação visitante retida no Marrocos. Burkina Faso ficou presa por dias depois que seu voo fretado inicial, em 30 de setembro, foi cancelado abruptamente sem aviso prévio. Embora uma partida de emergência tenha sido finalmente organizada na noite de sexta-feira, uma exaustiva viagem transatlântica de 24 horas deixa praticamente nenhum tempo de preparação antes do pontapé inicial em Buenos Aires.
- ITAR-TASS
Jornalista revela motim interno no elenco
O repórter investigativo Romain Molina revelou em sua conta nas redes sociais X que vários jogadores de Burkina Faso se recusaram a viajar em meio a disputas internas ainda não resolvidas. Destacando a crescente turbulência dentro do centro de treinamento da seleção africana, Molina publicou: "A seleção de Burkina Faso vai decolar nesta noite para a Argentina em um voo privado para jogar amanhã. No entanto, alguns jogadores deixaram a concentração e não farão a viagem devido a questões organizacionais e certos assuntos financeiros."
Federação admite crescente relutância de jogadores
A Federação Burquinense de Futebol (FBF) também divulgou um comunicado oficial confirmando o colapso logístico que provocou grande hesitação no elenco.
Detalhando o cancelamento do voo fretado e os esforços complicados para tirar a equipe do Marrocos, a FBF confirmou: "A Federação Burquinense de Futebol deseja informar o público nacional, os torcedores dos 'Etalons' e seus parceiros sobre a situação que a delegação burquinense enfrenta atualmente no Marrocos, no âmbito da viagem a Buenos Aires para o amistoso internacional entre Argentina e Burkina Faso, marcado para domingo, 4 de outubro de 2026, à 0h00 GMT."
A federação então detalhou a causa raiz do atraso prolongado: "A viagem da seleção principal foi prejudicada depois que a empresa de fretamento cancelou, sem aviso prévio, o voo originalmente programado para 30 de setembro. Esse cancelamento forçou uma reorganização do itinerário de viagem da delegação."
Ao abordar a correria, ao lado das autoridades governamentais, para resolver a crise, a federação acrescentou: "Desde que o incidente ocorreu, o Ministério dos Esportes, a Federação e a Embaixada se mobilizaram para encontrar, o mais rapidamente possível, uma solução que permitisse à delegação continuar sua viagem para Buenos Aires. Várias opções foram exploradas para remarcar a partida, mas certas restrições, particularmente relacionadas ao tempo de viagem, geraram relutância entre os jogadores."
- AFP
Argentina se prepara para uma partida histórica de despedida
Se a partida for cancelada, a Argentina voltará imediatamente sua atenção para a próxima exibição na capital. A equipe de Scaloni já tem no horizonte um encontro emocionante e histórico contra o Benin na terça-feira, 6 de outubro. O duelo com a seleção da África Ocidental deve atrair interesse global, pois servirá como a aparção oficial de despedida do icônico capitão Lionel Messi.
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