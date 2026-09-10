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Amigo de infância de Neymar está de volta! Santos contrata o ex-astro de Barcelona e Liverpool Philippe Coutinho após a mais recente lesão do ícone brasileiro
Um reencontro na Vila Belmiro
Em uma movimentação que capturou a imaginação dos torcedores brasileiros, o Santos garantiu oficialmente os serviços de Coutinho. O meia-atacante de 34 anos chega ao icônico clube como agente livre, marcando um retorno a um dos gigantes históricos do Brasil em meio a uma turbulenta campanha doméstica.
O acordo, que traz o ex-astro da Premier League de volta ao centro do futebol sul-americano, foi estrategicamente acertado para suprir uma enorme lacuna no setor criativo do elenco.
O catalisador para essa transferência de alto perfil foi a infeliz notícia envolvendo Neymar. O ex-superastro de Paris Saint-Germain e Barcelona, que retornou ao Santos em uma tentativa de recolocar o clube em sua antiga glória, sofreu recentemente uma lesão muscular de grau 2B no reto femoral da coxa direita. Com Neymar indisponível em um trecho crucial da temporada, o clube agiu rapidamente para contratar seu amigo de infância, garantindo que a equipe siga competitiva na elite. O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que um acordo até o fim do ano foi fechado.
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Da magia em Anfield às dificuldades no Camp Nou
É difícil esquecer o quão dominante Coutinho foi durante seus anos de auge na Europa. Há menos de uma década, ele era amplamente considerado uma das ameaças ofensivas mais eficazes do planeta. Durante sua passagem pelo Liverpool, tornou-se o coração de uma equipe em transformação sob o comando de Jurgen Klopp.
Essa fama acabou levando a uma transferência recorde para a Catalunha. O Barcelona, desesperado para substituir Neymar após sua transferência por valor recorde mundial para o PSG, ficou famoso por abrir os cofres ao pagar aproximadamente US$ 187 milhões para contar com o jogador. No entanto, a mudança nunca correspondeu totalmente às expectativas. Apesar de lampejos de brilhantismo, Coutinho teve dificuldades para encontrar um papel consistente dentro do esquema tático do Barcelona, o que acabou levando a empréstimos e a uma transferência em definitivo para o Aston Villa.
Voltando para casa para redescobrir a alegria
Depois de ver suas oportunidades limitadas sob o comando de Unai Emery no Villa Park, Coutinho tomou a decisão de voltar às suas raízes no Brasil. Inicialmente, ele retornou ao Vasco da Gama, clube onde sua trajetória profissional começou. A mudança de volta para a América do Sul tinha como objetivo ajudar o meio-campista a redescobrir seu amor pelo jogo longe do intenso escrutínio da imprensa europeia.
Durante sua recente passagem pelo Vasco da Gama, as estatísticas do meia foram um tanto modestas, com um gol em três jogos. Apesar desses números pouco animadores, dirigentes do Santos acreditam que sua experiência e seu talento nato são exatamente o que o elenco atual precisa para sobreviver a uma temporada difícil.
A transferência também representa um comovente momento de ciclo completo para Coutinho e Neymar, que compartilham um vínculo desde o período em que estiveram juntos nas seleções de base do Brasil, aos 15 anos.
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A batalha contra o rebaixamento
A situação no Santos é atualmente crítica, e a contratação de Coutinho tem tanto a ver com sobrevivência quanto com poder de estrela. O clube atualmente se encontra perto da parte de baixo da tabela do Brasileirão, enfrentando a ameaça muito real de queda. Cada ponto agora é vital para o Santos, que tenta subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento.
A ausência de Neymar era vista como um possível golpe fatal para as esperanças de sobrevivência da equipe, mas a chegada de um jogador da estatura de Coutinho traz um impulso moral muito necessário.
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