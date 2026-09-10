Em uma movimentação que capturou a imaginação dos torcedores brasileiros, o Santos garantiu oficialmente os serviços de Coutinho. O meia-atacante de 34 anos chega ao icônico clube como agente livre, marcando um retorno a um dos gigantes históricos do Brasil em meio a uma turbulenta campanha doméstica.

O acordo, que traz o ex-astro da Premier League de volta ao centro do futebol sul-americano, foi estrategicamente acertado para suprir uma enorme lacuna no setor criativo do elenco.

O catalisador para essa transferência de alto perfil foi a infeliz notícia envolvendo Neymar. O ex-superastro de Paris Saint-Germain e Barcelona, que retornou ao Santos em uma tentativa de recolocar o clube em sua antiga glória, sofreu recentemente uma lesão muscular de grau 2B no reto femoral da coxa direita. Com Neymar indisponível em um trecho crucial da temporada, o clube agiu rapidamente para contratar seu amigo de infância, garantindo que a equipe siga competitiva na elite. O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que um acordo até o fim do ano foi fechado.