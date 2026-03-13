Tem sido uma temporada estranha para os americanos no exterior. O que começou tão promissor não tem sido totalmente tranquilo. Christian Pulisic estava em grande forma no início, mas seu desempenho caiu desde então. Malik Tillman teve momentos de brilho, mas tem enfrentado dificuldades ultimamente. No entanto, houve algumas histórias de sucesso. Yunus Musah está de volta ao cenário, enquanto Weston McKennie está, sem dúvida, jogando o melhor futebol de sua carreira — conquistando, com isso, um novo contrato na Juventus.

Resumindo, o panorama parece um pouco misto no momento. Mas este também é um momento crucial. A Copa do Mundo começa em três meses, e há uma sensação de “agora ou nunca” para aqueles que esperam entrar na seleção de Mauricio Pochettino. A boa notícia? Todos estão disputando jogos importantes. Ninguém pode se dar ao luxo de relaxar nas próximas partidas. A reta final da temporada será extremamente importante para aqueles que esperam garantir uma vaga.

E isso torna este fim de semana tão importante quanto sempre foi para os americanos no exterior. O GOAL analisa os jogos-chave, com os grandes nomes voltando à ação...