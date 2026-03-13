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Americans Abroad 3.13GOAL
Thomas Hindle

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Americanos no Exterior: Será que Christian Pulisic e Malik Tillman vão recuperar a forma? Será que Yunus Musah vai ajudar o Atalanta a surpreender o Inter?

Christian Pulisic busca recuperar o ritmo, Yunus Musah busca minutos em campo e Malik Tillman tem algo a provar neste fim de semana decisivo para os aspirantes à seleção americana

Tem sido uma temporada estranha para os americanos no exterior. O que começou tão promissor não tem sido totalmente tranquilo. Christian Pulisic estava em grande forma no início, mas seu desempenho caiu desde então. Malik Tillman teve momentos de brilho, mas tem enfrentado dificuldades ultimamente. No entanto, houve algumas histórias de sucesso. Yunus Musah está de volta ao cenário, enquanto Weston McKennie está, sem dúvida, jogando o melhor futebol de sua carreira — conquistando, com isso, um novo contrato na Juventus.

Resumindo, o panorama parece um pouco misto no momento. Mas este também é um momento crucial. A Copa do Mundo começa em três meses, e há uma sensação de “agora ou nunca” para aqueles que esperam entrar na seleção de Mauricio Pochettino. A boa notícia? Todos estão disputando jogos importantes. Ninguém pode se dar ao luxo de relaxar nas próximas partidas. A reta final da temporada será extremamente importante para aqueles que esperam garantir uma vaga.

E isso torna este fim de semana tão importante quanto sempre foi para os americanos no exterior. O GOAL analisa os jogos-chave, com os grandes nomes voltando à ação...

  • SS Lazio v Atalanta BC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Yunus Musah e o retorno à boa forma

    Há dezoito meses, Yunus Musah era uma aposta certa para a seleção dos EUA. Em muitos aspectos, ele parecia o meio-campista internacional perfeito. Podia jogar em praticamente qualquer posição — no meio-campo central, no meio-campo ofensivo e até mesmo nas laterais, se necessário. Tudo parecia estar bem encaminhado.

    Mas então ele errou na escolha de sua transferência no verão. Musah, de forma um tanto inexplicável, assinou contrato por empréstimo com a Atalanta.

    Durante boa parte dos seis meses, ele mal pisou em campo. Na verdade, Musah só recentemente conseguiu voltar a ser considerado pelo time da Série A, que passa por dificuldades. Ele disse ao GOAL no início desta semana que as adversidades deste ano podem tê-lo moldado. Seja verdade ou não, Musah agora parece ter sua oportunidade. E este fim de semana apresenta outra.

    O panorama não é dos melhores. A Atalanta está em sétimo lugar, a cinco pontos das vagas da Liga dos Campeões pelas quais esperava disputar. O Inter, adversário deste sábado, está no topo da tabela.

    No entanto, pode haver alguma esperança. O Inter não marcou gols nos últimos dois jogos, e seu desempenho tem caído ultimamente. Será que Musah pode fazer a diferença?

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    Malik Tillman busca recuperar a forma

    Tem sido um período complicado para Malik Tillman. Para ser justo, o americano foi colocado numa situação difícil. O Bayer Leverkusen perdeu Florian Wirtz neste verão, e Tillman ficou, na prática, encarregado de substituí-lo. Essa é uma tarefa impossível.

    No entanto, ele ainda deixou um pouco a desejar. Tillman reconheceu ao GOAL que seu desempenho este ano ficou abaixo do esperado e que precisa se recuperar na Bundesliga. As coisas pioraram na Liga dos Campeões nesta semana, quando ele cometeu um pênalti bobo contra o Arsenal, o que pode ter prejudicado as chances de classificação de sua equipe.

    E que tal este fim de semana como uma chance de redenção? O Bayern de Munique, adversário deste sábado, vem arrasando na Bundesliga nesta temporada. Eles têm se mostrado excelentes nas duas pontas do campo. O Leverkusen precisará ser sólido como uma rocha na defesa e preciso no ataque. Será uma tarde difícil, e Tillman terá um papel a desempenhar. Se ele aproveitar o momento, eles terão uma chance.

  • Christian Pulisic MilanGetty

    Pulisic está sendo tratado injustamente — mas os gols vão aparecer

    Algumas das dificuldades recentes de Christian Pulisic têm sido um pouco exageradas. A produção concreta na frente do gol simplesmente não está acontecendo no momento. No papel, a falta de rendimento ofensivo não parece nada boa.

    No entanto, dois fatores estão jogando contra ele. O primeiro é que ele está sendo mal utilizado. Pulisic não é um atacante, e pedir que ele jogue na dupla de ataque é uma tarefa difícil. O segundo é que o Milan, como um todo, não tem aproveitado muito bem as oportunidades. Pulisic pode arcar com parte da culpa, mas ele ainda está chegando nas áreas certas e fazendo o que deve. Às vezes, um time simplesmente não está se entendendo.

    A semana passada foi importante, no entanto. O Milan venceu o Inter por 1 a 0 em uma partida bastante fraca. Pulisic foi sólido, criando algumas chances para os Rossoneri. Isso precisará continuar contra a Lazio neste fim de semana. O Milan está sete pontos atrás do Inter na liderança da Série A e vem melhorando a cada semana. Seus rivais da cidade têm a experiência e a compostura necessárias para garantir títulos. Mas o Milan ainda está a um passo disso. Esse tipo de partida, contra times defensivamente disciplinados, precisa ser vencida.

  • Rokas PukstasGetty Images

    Rokas Pukstas, o americano mais badalado da cidade

    Onde estão os fãs da liga croata? OK, não existe exatamente uma grande base de torcedores para a liga nos Estados Unidos. Mas, se você estiver prestando atenção, deve ter percebido que um jovem jogador americano muito promissor está causando impacto por lá. Rokas Pukštas, do Hajduk Split, está em grande fase no momento. Ele marcou gols nos dois últimos jogos e está se destacando na posição de camisa 10 do time.

    Tem sido uma temporada complicada para o Hajduk, que não conseguiu acompanhar o ritmo do Dinamo Zagreb. Mas o time continua firme na disputa por uma vaga no futebol europeu no ano que vem. O desafio agora é manter esse ritmo, e Pukštas será fundamental para esse esforço. Para ser justo, o jogador de 21 anos pode simplesmente estar jogando para garantir sua próxima transferência. Se ele tiver um bom desempenho nas próximas semanas, poderá estar na fila para uma grande transferência neste verão. Isso o aproximaria da seleção americana. Se ele cumprir sua missão contra o NK Lokomotiva, as coisas ficarão um pouco melhores.

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