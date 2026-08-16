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Thomas Hindle e Ryan Tolmich

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Americanos no exterior: Sebastian Berhalter impressiona de novo, Auston Trusty marca um gol raro e Ricardo Pepi reencontra o toque refinado

Especiais e Opinião
Análises
Championship
S. Berhalter
R. Pepi
A. Trusty
Estados Unidos da América

A temporada de clubes na Europa ainda não começou totalmente, mas já houve lampejos promissores de americanos por todo o continente.

As temporadas dos clubes europeus ainda não engrenaram de vez. Na verdade, o início pode ser um pouco estranho.

Sempre existe algum tipo de ressaca de Copa do Mundo, um efeito que se estende até o começo da temporada doméstica depois de um grande torneio de verão. Isso pode ser especialmente verdade para a seleção dos Estados Unidos, cujos jogadores terão de lidar com o desgaste físico, mental e talvez emocional do que foi uma Copa do Mundo exigente.

Ainda assim, o futebol não dá muito tempo para recuperação. O calendário é implacável, e a atenção já voltou para o futebol de clubes.

Isso significa que já há muita ação para americanos de destaque na Europa. Falou-se muito da ida de Sebastian Berhalter para o Middlesbrough neste verão. Na época, pareceu uma movimentação um pouco estranha. Mas ele impressionou pela segunda semana seguida e se adaptou bem ao futebol inglês. Auston Trusty também teve um bom fim de semana, com destaque para um gol raro. E depois houve o PSV, que teve seu impulso americano de costume.

GOAL analisa tudo isso e mais em um resumo das últimas atuações dos americanos no exterior...

  • Auston TrustyGetty

    Auston Trusty mantém embalo artilheiro

    Os Estados Unidos marcaram com Trusty nesta Copa do Mundo de verão, e ele aparentemente levou esse embalo para o Celtic também.

    Trusty marcou o primeiro gol na vitória do Celtic por 4 a 0 sobre o Dundee United nas oitavas de final da Copa da Liga da Escócia. Com o triunfo, Trusty e o Celtic agora venceram cada um de seus três primeiros jogos nesta temporada por um placar agregado de 10 a 1.

    O gol do americano saiu aos 22 minutos. Ele veio em uma cabeçada desviada após cobrança de escanteio de Benjamin Nygren, com Trusty acertando o ângulo para marcar seu primeiro gol da nova temporada.

    Trusty marcou duas vezes na temporada passada e uma vez no ano anterior. Agora, com um gol já na conta e claramente surfando no embalo da Copa do Mundo, o zagueiro começa a temporada da maneira certa.

    • Publicidade
  • Max ArfstenGetty

    Os garotos do Boro da seleção masculina dos EUA dão conta do recado

    Depois de dar uma assistência para gol em sua estreia, Sebastian Berhalter mostrou que não é um jogador de uma partida só na Inglaterra. Se estes dois primeiros jogos servem de indicação, ele pode ser uma parte importante dos planos do Middlesbrough para esta temporada.

    O ex-meio-campista do Vancouver Whitecaps começou sua segunda partida consecutiva e ficou em campo durante os 90 minutos pelo Middlesbrough. Depois de sair atrás cedo, o clube reagiu com força graças a um doblete de Will Lankshear, com o atacante marcando aos 62 minutos e novamente nos acréscimos.

    Embora não tenha dado uma assistência desta vez, Berhalter fez sua parte mais uma vez. Ele completou 85% de seus passes e quatro de seus nove cruzamentos, mostrando novamente o quão perigoso pode ser com a bola.

    Max Arfsten, por sua vez, saiu do banco, enquanto Aidan Morris ficou fora mais uma vez devido a lesão. Isso significa que, pela segunda semana seguida, Berhalter foi o grande destaque do novo time favorito da Championship para o futebol americano. A espera para ver os três jogando juntos continua, mas há motivos para se empolgar com essa perspectiva, especialmente com Berhalter atuando nesse nível por seu novo clube.

  • Ricardo PepiGetty

    PSV ganha reforço dos jogadores da seleção dos Estados Unidos

    Houve um gol 100% americano do PSV neste fim de semana, e ele pode ajudar o clube a engrenar depois de um início lento.

    Ricardo Pepi e Sergino Dest se combinaram no momento perfeito, ajudando o PSV a vencer o Excelsior por 2 a 1. Depois de marcar aos cinco minutos, o PSV cedeu um gol aos 54. Apenas três minutos depois, porém, Pepi apareceu para completar uma assistência de seu companheiro de USMNT e garantir os três pontos ao gigante holandês.

    O time ainda não tinha parecido um gigante nesta temporada. Depois da derrota por 4 a 0 para o AZ na Supercopa, empatou por 2 a 2 com o Fortuna Sittard na estreia. Esta vitória, então, pode colocá-lo nos trilhos, e a equipe pode agradecer à sua dupla americana pelo trabalho feito para conquistá-la.

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  • George CampbellGetty

    Momentos que você pode ter perdido

    + John Tolkin não jogou no empate por 2 a 2 do Holstein Kiel com o St. Pauli.

    + Benja Cremaschi está perto de voltar aos treinos completos com o Parma, mas não foi liberado a tempo para a vitória do clube por 2 a 0 sobre o Catania na Coppa Italia.

    + George Campbell, novo capitão do West Brom, foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Norwich.

    + Alex Freeman entrou aos 43 do segundo tempo, e o Villarreal ficou em um decepcionante, mas movimentado, empate por 2 a 2 com o Racing Santander na estreia de sua campanha em La Liga.

    + Gio Reyna deu uma assistência no empate do Strasbourg por 1 a 1 com o Newcastle em seu último amistoso de pré-temporada