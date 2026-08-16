As temporadas dos clubes europeus ainda não engrenaram de vez. Na verdade, o início pode ser um pouco estranho.

Sempre existe algum tipo de ressaca de Copa do Mundo, um efeito que se estende até o começo da temporada doméstica depois de um grande torneio de verão. Isso pode ser especialmente verdade para a seleção dos Estados Unidos, cujos jogadores terão de lidar com o desgaste físico, mental e talvez emocional do que foi uma Copa do Mundo exigente.

Ainda assim, o futebol não dá muito tempo para recuperação. O calendário é implacável, e a atenção já voltou para o futebol de clubes.

Isso significa que já há muita ação para americanos de destaque na Europa. Falou-se muito da ida de Sebastian Berhalter para o Middlesbrough neste verão. Na época, pareceu uma movimentação um pouco estranha. Mas ele impressionou pela segunda semana seguida e se adaptou bem ao futebol inglês. Auston Trusty também teve um bom fim de semana, com destaque para um gol raro. E depois houve o PSV, que teve seu impulso americano de costume.

GOAL analisa tudo isso e mais em um resumo das últimas atuações dos americanos no exterior...