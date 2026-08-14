O PSV venceu o campeonato da temporada passada por 19 pontos e busca seu quarto título consecutivo da Eredivisie, então a tendência é que o empate do último fim de semana contra o Fortuna Sittard tenha sido apenas um tropeço.

Ainda assim, será que a complacência, combinada com o impacto de perder estrelas temporada após temporada, está começando a cobrar seu preço? O Rood-witten viu a ascendente estrela da USMNT Malik Tillman sair para o Bayer Leverkusen no verão passado, enquanto Ismael Saibari concluiu uma transferência milionária para o Bayern de Munique neste verão. Some-se a isso o fato de que os também americanos Ricardo Pepi e Sergino Dest também terem sido ligados a saídas, e realmente parece um período de transição para o clube, cujo diretor de futebol é o ex-astro da USMNT Earnie Stewart.

Neste fim de semana, Pepi e o PSV têm a oportunidade de retomar a normalidade quando viajarem para enfrentar o Excelsior. O clube de Roterdã escapou por pouco do rebaixamento na temporada passada, mas começou esta campanha de forma impressionante, ao vencer o Cambuur por 4 a 0 na estreia.

Na verdade, Pepi deveria ter marcado no último fim de semana. Ele registrou um máximo no jogo de oito toques dentro da área adversária e liderou todos os jogadores com quatro finalizações, mas não conseguiu converter. Se quiser demonstrar que pode ser confiável como principal artilheiro do PSV, essas são as oportunidades que ele precisa aproveitar.

A situação de Dest é mais incerta. Ele perdeu o empate da estreia por suspensão, mas está apto a voltar contra o Excelsior. O lateral-direito despertou interesse, segundo relatos, de Bayern de Munique e Bayer Leverkusen no início deste verão, embora nenhuma transferência tenha se materializado e agora ele pareça cada vez mais propenso a permanecer no PSV. Sua cláusula de rescisão de € 23 milhões deve expirar após 15 de agosto, depois do que o PSV não será mais obrigado a vendê-lo por esse valor. Ainda assim, quanto antes Dest voltar ao campo e começar a atuar com consistência, mais cedo uma transferência de volta para uma das maiores ligas da Europa poderá voltar à mesa.