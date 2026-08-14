O futebol nunca para, e a pausa muito curta entre aquela que é, sem dúvida, uma das Copas do Mundo mais dramáticas de todos os tempos e o início da temporada dos clubes europeus está chegando ao fim.
Os campeonatos holandês, escocês e croata já começaram, com La Liga entrando em cena neste fim de semana. Isso significa que várias estrelas dos Estados Unidos estão de volta à ação, enquanto outras se preparam para iniciar novas campanhas. Com o início de um novo ciclo de Copa do Mundo, integrantes do elenco da USMNT têm a oportunidade de mostrar por que devem seguir envolvidos. Para aqueles que eram jovens demais para entrar na lista ou cuja forma não era boa o bastante, isso representa um recomeço.
Yunus Musah, por exemplo, já foi considerado uma peça-chave da USMNT, mas tem enfrentado dificuldades para encontrar minutos com regularidade na Itália. Sob o comando do novo técnico Ruben Amorim, ele está ganhando outra chance de provar seu valor durante a pré-temporada. Há também Ricardo Pepi, que provavelmente deveria ter deixado a Eredivisie depois da última temporada, mas segue no PSV, por enquanto. Depois de o campeão holandês passar em branco na estreia da temporada, Pepi e Sergino Dest terão a missão de ajudar a equipe de Peter Bosz a voltar aos trilhos. Se não conseguirem, a pressão começará a aumentar rapidamente em Eindhoven.
Essas são apenas algumas das histórias para acompanhar. GOAL destaca os principais enredos envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.