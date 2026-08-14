Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080704668.jpgAAP

Traduzido por

Americanos no exterior: Ricardo Pepi busca ajudar o PSV a se recuperar, e Yunus Musah, do Milan, quer seguir impressionando Ruben Amorim contra o Manchester United

Especiais e Opinião
Manchester United x Milan
Manchester United
Milan
Amistosos de clubes
Excelsior x PSV
Excelsior
PSV
Eredivisie
Middlesbrough x Lincoln City
Middlesbrough
Lincoln City
Championship
Estados Unidos da América
Y. Musah
R. Pepi

A GOAL analisa as principais histórias entre os americanos no exterior, incluindo o retorno de um ex-meio-campista muito badalado.

O futebol nunca para, e a pausa muito curta entre aquela que é, sem dúvida, uma das Copas do Mundo mais dramáticas de todos os tempos e o início da temporada dos clubes europeus está chegando ao fim.

Os campeonatos holandês, escocês e croata já começaram, com La Liga entrando em cena neste fim de semana. Isso significa que várias estrelas dos Estados Unidos estão de volta à ação, enquanto outras se preparam para iniciar novas campanhas. Com o início de um novo ciclo de Copa do Mundo, integrantes do elenco da USMNT têm a oportunidade de mostrar por que devem seguir envolvidos. Para aqueles que eram jovens demais para entrar na lista ou cuja forma não era boa o bastante, isso representa um recomeço.

Yunus Musah, por exemplo, já foi considerado uma peça-chave da USMNT, mas tem enfrentado dificuldades para encontrar minutos com regularidade na Itália. Sob o comando do novo técnico Ruben Amorim, ele está ganhando outra chance de provar seu valor durante a pré-temporada. Há também Ricardo Pepi, que provavelmente deveria ter deixado a Eredivisie depois da última temporada, mas segue no PSV, por enquanto. Depois de o campeão holandês passar em branco na estreia da temporada, Pepi e Sergino Dest terão a missão de ajudar a equipe de Peter Bosz a voltar aos trilhos. Se não conseguirem, a pressão começará a aumentar rapidamente em Eindhoven.

Essas são apenas algumas das histórias para acompanhar. GOAL destaca os principais enredos envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.

  • imago-sport-1080795119.jpgANP

    Pepi para salvar?

    O PSV venceu o campeonato da temporada passada por 19 pontos e busca seu quarto título consecutivo da Eredivisie, então a tendência é que o empate do último fim de semana contra o Fortuna Sittard tenha sido apenas um tropeço.

    Ainda assim, será que a complacência, combinada com o impacto de perder estrelas temporada após temporada, está começando a cobrar seu preço? O Rood-witten viu a ascendente estrela da USMNT Malik Tillman sair para o Bayer Leverkusen no verão passado, enquanto Ismael Saibari concluiu uma transferência milionária para o Bayern de Munique neste verão. Some-se a isso o fato de que os também americanos Ricardo Pepi e Sergino Dest também terem sido ligados a saídas, e realmente parece um período de transição para o clube, cujo diretor de futebol é o ex-astro da USMNT Earnie Stewart.

    Neste fim de semana, Pepi e o PSV têm a oportunidade de retomar a normalidade quando viajarem para enfrentar o Excelsior. O clube de Roterdã escapou por pouco do rebaixamento na temporada passada, mas começou esta campanha de forma impressionante, ao vencer o Cambuur por 4 a 0 na estreia.

    Na verdade, Pepi deveria ter marcado no último fim de semana. Ele registrou um máximo no jogo de oito toques dentro da área adversária e liderou todos os jogadores com quatro finalizações, mas não conseguiu converter. Se quiser demonstrar que pode ser confiável como principal artilheiro do PSV, essas são as oportunidades que ele precisa aproveitar.

    A situação de Dest é mais incerta. Ele perdeu o empate da estreia por suspensão, mas está apto a voltar contra o Excelsior. O lateral-direito despertou interesse, segundo relatos, de Bayern de Munique e Bayer Leverkusen no início deste verão, embora nenhuma transferência tenha se materializado e agora ele pareça cada vez mais propenso a permanecer no PSV. Sua cláusula de rescisão de € 23 milhões deve expirar após 15 de agosto, depois do que o PSV não será mais obrigado a vendê-lo por esse valor. Ainda assim, quanto antes Dest voltar ao campo e começar a atuar com consistência, mais cedo uma transferência de volta para uma das maiores ligas da Europa poderá voltar à mesa.

    • Publicidade
  • imago-sport-1080745812.jpgAAP

    Musah está melhorando aos poucos

    A temporada 2025-26 foi um pesadelo para Yunus Musah, que chegou à Atalanta por empréstimo do Milan com grandes expectativas e uma opção de compra atrelada ao acordo. Ele fez 20 aparições na Serie A, mas foi titular em apenas cinco, contribuindo com um gol e nenhuma assistência. Musah nunca encontrou um papel consistente, e a Atalanta optou por não exercer sua opção de compra, mandando-o de volta ao Milan quando o empréstimo expirou.

    Para Musah, foi mais um revés frustrante. Em 2019, The Guardian o colocou entre os 60 melhores jovens talentos do futebol mundial, e seu futuro parecia mais brilhante do que nunca quando ele deixou o Valencia para se juntar a um dos maiores clubes do mundo, o Milan, quatro anos depois. Desde que chegou à Itália, porém, uma combinação de turbulência entre treinadores e sua própria inconsistência o impediu de assegurar um papel definido. Depois disso, ele ficou fora da Copa do Mundo de 2026 após se destacar pela seleção masculina dos Estados Unidos no torneio de 2022.

    Agora, com seu quinto treinador no Milan em três anos, Musah tem mais um recomeço sob o comando de Ruben Amorim. O jogador de 23 anos tem sido utilizado com frequência durante a pré-temporada, e relatos na Itália indicam que Amorim planeja mantê-lo, valorizando sua velocidade, versatilidade e capacidade de conduzir a bola pelo meio-campo. Minutos na pré-temporada não são garantia de um papel importante quando os jogos competitivos começarem, mas a aparente decisão do Milan de mantê-lo sugere que há espaço para ele nos planos de Amorim.

    Musah agora tem mais uma oportunidade de provar seu valor contra, você adivinhou, o Manchester United, clube que Amorim deixou após uma saída conturbada em janeiro. É outra chance para um jogador versátil, que ainda possui muito potencial, demonstrar por que pertence a este nível.

    Seu companheiro de equipe Christian Pulisic seguirá fora enquanto continua se recuperando da contusão óssea e das microfraturas na perna direita que sofreu durante a eliminação da seleção masculina dos Estados Unidos da Copa do Mundo contra a Bélgica.

  • SOCCER FRIENDLY BEERSCHOT VS VENEZIAAFP

    Não se esqueça de Busio


    Em determinado momento, Gianluca Busio, assim como Musah, era visto como peça importante do futuro da seleção dos Estados Unidos. Ele fez sua estreia pela equipe principal aos 19 anos, mas o constante vaivém do Venezia entre as duas principais divisões da Itália dificultou que ele construísse um embalo consistente no mais alto nível. Apesar de seguir como presença regular em seu clube, Busio tem sido mais um coadjuvante na seleção dos Estados Unidos, somando 17 partidas e nenhuma desde novembro de 2024.

    Isso pode mudar em breve. Busio teve discretamente uma excelente temporada 2025-26, com sete gols e quatro assistências em 37 jogos da liga, além de ajudar o Venezia a conquistar a Serie B e garantir retorno imediato à elite. Sua forma e influência cada vez maior foram recompensadas neste verão, quando o jogador de 24 anos foi nomeado capitão do clube.

    Antes de o Venezia abrir sua campanha na Serie A em casa contra o Lecce, em 23 de agosto, Busio terá seu primeiro teste competitivo da temporada neste sábado, diante do Modena, pela rodada de abertura da Coppa Italia. O Venezia deve ser favorito em casa contra um adversário da Serie B, e a partida oferece a Busio a oportunidade de iniciar sua capitania com uma vitória, levando o embalo da temporada passada para a nova campanha.

    Somente com base em sua forma, em seu papel de liderança e em seu retorno à Serie A, Busio deve estar na disputa por uma vaga na convocação de setembro de Mauricio Pochettino. Um início forte na elite pode torná-lo cada vez mais difícil de ignorar.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1080769337.jpgNurPhoto

    Team America está de volta à ativa

    Vamos admitir: há algo divertido em um clube na Grã-Bretanha repleto de americanos. O Fulham teve Brian McBride, Kasey Keller, Clint Dempsey e Eddie Johnson; o Rangers teve Carlos Bocanegra, Alejandro Bedoya e Maurice Edu; e, mais recentemente, o Leeds de Jesse Marsch contou com Tyler Adams, Brenden Aaronson e Weston McKennie. Agora, o Middlesbrough montou seu próprio trio da USMNT com Sebastian Berhalter, Aidan Morris e Max Arfsten.

    Só isso já dá aos torcedores americanos mais um motivo para acompanhar a segunda divisão da Inglaterra. A Championship também conta com George Campbell, do West Brom, Damion Downs, do Southampton, e Charlie Kelman, do Charlton, enquanto o atacante Patrick Agyemang, do Derby County, segue afastado por uma lesão no tendão de Aquiles.

    A temporada competitiva do Boro já começou. Berhalter e Arfsten foram titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Wrexham pela Carabao Cup na última sexta-feira, e agora o Middlesbrough recebe o recém-promovido Lincoln City em sua estreia na Championship no sábado.

    Depois de perder o acesso de forma agonizante na temporada passada, sofrendo um gol aos 95 minutos na derrota por 1 a 0 para o Hull City na final do playoff, o Boro está de olho em uma nova investida rumo à Premier League. Um início forte no Riverside ajudaria muito a dar o tom.