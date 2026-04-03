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AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Americanos no exterior: Pulisic em busca de gols, Balogun de olho no grande momento, Aaronson busca a recuperação

C. Pulisic
F. Balogun
B. Aaronson
Milan
Mônaco
Leeds
Estados Unidos
Borussia Moenchengladbach
Especiais e Opinião

Com Christian Pulisic passando por uma fase de seca e Folarin Balogun precisando recuperar o faro de gol, este promete ser um fim de semana agitado para os americanos que jogam no exterior.

E assim termina mais uma janela de convocatórias da Seleção Masculina dos EUA. É sempre intrigante ver pelo que os jogadores realmente estão jogando. Alguns dizem que o foco está inteiramente nos clubes, em ter um bom desempenho e contribuir para as equipes em que atuam semana após semana. Outros afirmam que tudo gira em torno de jogar pela seleção nacional. Em anos de Copa do Mundo, o foco talvez recaia um pouco mais sobre esta última opção.

Esta janela de março pareceu um pouco mais crucial. Mauricio Pochettino insistiu que a disputa pelas vagas na seleção dos EUA continua aberta. É difícil acreditar nele, até porque ele contou principalmente com rostos conhecidos nesta janela e não obteve os melhores resultados.

Ele insistiu que havia muitos aspectos positivos a serem tirados das duas derrotas para Portugal e Bélgica. Isso é passível de debate, mas uma coisa é certa: seus melhores jogadores precisam recuperar a forma logo.

Não há tempo para esperar. A temporada dos clubes é implacável. Os jogos serão muitos e intensos, e vários grandes nomes foram jogados diretamente no fogo.

A falta de gols de Christian Pulisic é preocupante, e um grande confronto contra o Napoli não é o lugar ideal para ele reencontrar seu faro de gol. Folarin Balogun estava marcando gols com facilidade antes da pausa e precisará recuperar essa forma após duas semanas complicadas.

Depois, há Gio Reyna, que provavelmente precisa se familiarizar com a bola de novo.

O GOAL US analisa as principais histórias a acompanhar entre os americanos no exterior neste fim de semana...

  • FBL-EUR-C1-MONACO-GALATASARAYAFP

    Folarin Balogun precisa marcar um gol

    Balogun não teve uma boa passagem pela seleção americana. Contra a Bélgica, ele foi notavelmente ineficaz. Para ser justo, isso não foi culpa dele. Os EUA lançavam bolas diretamente para os pés dele e pediam que o atacante atuasse como pivô, em vez de na função de ponta-de-lança, na qual ele costuma se destacar. Na prática, ele foi colocado em uma situação de fracasso.

    Sua atuação contra Portugal não foi muito melhor. Os EUA já estavam praticamente fora do jogo quando ele entrou em campo, e Balogun teve dificuldades. Em 23 minutos de jogo, ele conseguiu apenas cinco toques na bola e nunca esteve realmente envolvido.

    Isso foi uma pena, considerando sua boa fase pelo Mônaco antes da pausa. Ele marcou sete gols em sete partidas, enquanto o Mônaco vivia sua melhor sequência da temporada. Este deveria ter sido o momento de Balogun dar um salto à frente pela seleção dos EUA. Agora, parece que tudo voltou à estaca zero.

    De fato, este fim de semana será crucial para o americano. O Marselha é um adversário cativante. Eles estão em terceiro lugar na Ligue 1, três pontos à frente do Mônaco, que ocupa a sexta posição. Se Balogun e companhia conseguirem uma vitória, voltarão à briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Considerando que eles venceram cinco partidas consecutivas e jogam em casa, talvez seja hora de sonhar.

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Christian Pulisic está em baixa

    As coisas não estão dando certo para Christian Pulisic no momento. Os motivos são muitos. Ele está tomando decisões erradas no ataque. Seus companheiros não estão convertendo as chances que ele cria. Além disso, há a dura realidade de que ele não tem marcado gols quando realmente deveria. Pulisic está desperdiçando muitas oportunidades. O atacante da seleção americana não tem sido particularmente eficaz ao longo do ano.

    Essas dificuldades continuaram para a seleção americana durante esta pausa. Pulisic não foi necessariamente ruim contra Portugal e a Bélgica, mas não marcou nem deu assistências quando os EUA realmente precisavam que ele se destacasse. Então, o que está acontecendo? Isso sempre fez parte da história de Pulisic. A inconsistência já o impediu de avançar em alguns momentos. Ele passa por períodos de seca todos os anos, e este parece ser um desses momentos. Em algum momento, isso tem que acabar. Essas coisas sempre acabam.

    O momento seria ideal. A partida do Milan contra o Napoli é uma das mais importantes do ano. É um confronto entre o segundo e o terceiro colocado, e embora o Inter esteja se distanciando na disputa pelo título, ainda há uma chance de que uma ou ambas as equipes possam entrar em uma boa sequência e tornar as coisas interessantes. Isso começa com a vitória sobre o adversário. Eles se enfrentam na tarde de segunda-feira, e Pulisic será fundamental se o Milan quiser fazer alguma coisa contra os atuais campeões. A boa notícia? O Milan tem o segundo melhor desempenho fora de casa da Série A, e o craque do Napoli, Romelu Lukaku, quase certamente não vai jogar.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um grande jogo para Brenden Aaronson

    O Leeds provavelmente já está a salvo do rebaixamento. A equipe ocupa a 15ª posição e, com outros times perdendo pontos ao seu redor, talvez seja hora de Daniel Farke e companhia pensarem um pouco mais alto. A boa notícia é que o time teve sorte no sorteio da FA Cup. Nas quartas de final, enfrentará o West Ham, que também passa por dificuldades e precisa de algo para animar sua temporada.

    O West Ham, porém, tem mais pelo que lutar. A equipe de Nuno Espírito Santo está em 18º lugar, mas a apenas um ponto da zona de segurança. Se o Tottenham perder pontos, eles certamente sentirão o cheiro de sangue.

    O Leeds, então, talvez possa se empenhar um pouco mais nesta partida. Não há necessidade real de poupar as pernas e, mesmo fora de casa, os Lilywhites acreditarão em suas chances. Aaronson teve uma pausa internacional surpreendentemente tranquila. Pochettino não o utilizou muito em nenhum dos amistosos, apesar de ele não ter sofrido nenhuma lesão.

    Seu futuro na seleção dos EUA, então, pode estar em dúvida. Mas ele certamente tem muito pelo que jogar com a camisa do Leeds. Uma boa campanha na FA Cup não seria um mau começo.

  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    Será que Gio Reyna vai ter algum tempo de jogo?

    Antes da pausa para os jogos internacionais, Pochettino sugeriu que poderia ser uma boa ideia dar uma chance a Reyna no time titular, já que ele não vem jogando regularmente. A lógica? Ele queria ver como um jogador sem ritmo poderia se sair pela equipe. O resultado não foi dos melhores. Reyna mal pisou em campo pela seleção dos EUA e decepcionou quando entrou em campo. Neste momento, ele provavelmente já acumulou crédito suficiente para garantir uma vaga no elenco neste verão.

    No entanto, se ele quiser causar impacto, certamente precisará de mais minutos em campo. Isso pode ser difícil no Borussia Mönchengladbach, onde ele praticamente saiu de cena. Voltar a essa equipe não será fácil. O Mönchengladbach não é um time ofensivo, e Reyna não é um jogador defensivo. Eles precisarão manter a posse de bola e ser os agressores contra o Heidenheim neste fim de semana. Pode ser uma chance para Reyna brilhar.