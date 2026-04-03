Americanos no exterior: Pulisic em busca de gols, Balogun de olho no grande momento, Aaronson busca a recuperação

E assim termina mais uma janela de convocatórias da Seleção Masculina dos EUA. É sempre intrigante ver pelo que os jogadores realmente estão jogando. Alguns dizem que o foco está inteiramente nos clubes, em ter um bom desempenho e contribuir para as equipes em que atuam semana após semana. Outros afirmam que tudo gira em torno de jogar pela seleção nacional. Em anos de Copa do Mundo, o foco talvez recaia um pouco mais sobre esta última opção.

Esta janela de março pareceu um pouco mais crucial. Mauricio Pochettino insistiu que a disputa pelas vagas na seleção dos EUA continua aberta. É difícil acreditar nele, até porque ele contou principalmente com rostos conhecidos nesta janela e não obteve os melhores resultados.

Ele insistiu que havia muitos aspectos positivos a serem tirados das duas derrotas para Portugal e Bélgica. Isso é passível de debate, mas uma coisa é certa: seus melhores jogadores precisam recuperar a forma logo.

Não há tempo para esperar. A temporada dos clubes é implacável. Os jogos serão muitos e intensos, e vários grandes nomes foram jogados diretamente no fogo.

A falta de gols de Christian Pulisic é preocupante, e um grande confronto contra o Napoli não é o lugar ideal para ele reencontrar seu faro de gol. Folarin Balogun estava marcando gols com facilidade antes da pausa e precisará recuperar essa forma após duas semanas complicadas.

Depois, há Gio Reyna, que provavelmente precisa se familiarizar com a bola de novo.

O GOAL US analisa as principais histórias a acompanhar entre os americanos no exterior neste fim de semana...