Enquanto a maioria das principais estrelas do futebol dos Estados Unidos ainda espera o início de suas temporadas, vários veteranos de Copa do Mundo estiveram em ação neste fim de semana. A manchete do fim de semana foi uma estreia sensacional, que dá ao novo time favorito da América um pouco de embalo para o início da temporada.

Os novos contratados Sebastian Berhalter e Max Arfsten deixaram sua marca imediatamente no Middlesbrough, com o primeiro dando a assistência para o gol decisivo no primeiro jogo da dupla pelo clube. Como resultado, o Boro começou a campanha com vitória na Copa da Liga Inglesa, com Berhalter e Arfsten ditando o tom com uma primeira impressão perfeita em sua nova casa.

Mas nem tudo foi perfeito. Ricardo Pepi e Diego Kochen tiveram dias difíceis em suas respectivas ligas, que também já começaram. Embora o segundo possa esperar algumas dores de crescimento, o início complicado do clube do primeiro já causa preocupação poucos dias após o começo da temporada.

GOAL analisa os principais destaques dos americanos no exterior neste fim de semana.