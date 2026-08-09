Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
AA Recap August 9GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Americanos no exterior: meio-campista da USMNT Sebastian Berhalter impressiona com assistência em estreia pelo Middlesbrough, enquanto Ricardo Pepi e PSV têm dificuldades

Análises
Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
Middlesbrough
Championship
PSV
Eredivisie
S. Berhalter
M. Arfsten
R. Pepi

GOAL analisa as principais conclusões sobre os americanos que atuam na Europa, incluindo uma estreia de destaque.

Enquanto a maioria das principais estrelas do futebol dos Estados Unidos ainda espera o início de suas temporadas, vários veteranos de Copa do Mundo estiveram em ação neste fim de semana. A manchete do fim de semana foi uma estreia sensacional, que dá ao novo time favorito da América um pouco de embalo para o início da temporada.

Os novos contratados Sebastian Berhalter e Max Arfsten deixaram sua marca imediatamente no Middlesbrough, com o primeiro dando a assistência para o gol decisivo no primeiro jogo da dupla pelo clube. Como resultado, o Boro começou a campanha com vitória na Copa da Liga Inglesa, com Berhalter e Arfsten ditando o tom com uma primeira impressão perfeita em sua nova casa.

Mas nem tudo foi perfeito. Ricardo Pepi e Diego Kochen tiveram dias difíceis em suas respectivas ligas, que também já começaram. Embora o segundo possa esperar algumas dores de crescimento, o início complicado do clube do primeiro já causa preocupação poucos dias após o começo da temporada.

GOAL analisa os principais destaques dos americanos no exterior neste fim de semana.

  • Middlesbrough v Wrexham - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Estreias no Boro

    Um tuíte de um torcedor do Middlesbrough viralizou parcialmente neste fim de semana. Nele, o torcedor se referiu a Berhalter como "mostarda pra c***lho". Uma publicação em seguida esclareceu que mostarda era algo bom, o que faz sentido diante da primeira impressão deixada por Berhalter.

    Essa primeira impressão foi marcada pela assistência de Berhalter, que garantiu ao Boro uma vitória por 1 a 0 sobre o Wrexham de Ryan Reynolds e Rob McElhenney na Copa da Liga Inglesa. A assistência contou bastante com a finalização de Will Lankshear, mas essa não foi a única contribuição de Berhalter. Ele criou mais chances, quatro, do que qualquer outro em campo. Também teve dois desarmes, duas interceptações e 11 passes para o terço final. Além disso, levantou cruzamento atrás de cruzamento e, embora eles nem sempre encontrassem um companheiro, Berhalter mostrou sua capacidade de bater na bola e criar perigo, o que explica por que o Boro o contratou.

    O clube também contratou Arfsten, que fez sua estreia. Começando na lateral esquerda, o agora ex-astro do Columbus Crew jogou 67 minutos e foi obrigado a defender bastante pelo seu lado do campo. Não foi perfeito, mas foi sólido o suficiente, já que o Wrexham nunca conseguiu furar a defesa.

    Com o retorno de Aidan Morris esperado em breve, existe a possibilidade de que os três americanos sejam peças importantes para o Boro nesta temporada e, se Berhalter, em especial, mantiver esse nível, o clube terá motivos para se sentir bem em relação à sua campanha na Championship.

    • Publicidade
  • imago-sport-1080475549.jpgGonzales Photo

    Dia difícil para Kochen e Lyngby

    Kochen foi titular pela terceira partida consecutiva neste fim de semana. Foi, no entanto, mais uma atuação difícil para o goleiro de 20 anos.

    Neste verão, Kochen foi emprestado ao Lyngby, um clube que lhe daria o tempo de jogo que o Barcelona nunca poderia oferecer. Depois de três partidas, porém, o Lyngby segue sem vencer. O jogo mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Randers, resultado que manteve a infeliz sequência do Lyngby de sofrer múltiplos gols em todos os jogos até aqui nesta temporada.

    Os resultados, de forma realista, não são uma surpresa. O Lyngby está em sua primeira temporada na elite da Dinamarca, o que significa que haverá dores de crescimento evidentes. O mesmo pode ser dito do goleiro, que, com apenas 20 anos, ainda tem muito a evoluir. A esperança é que esse crescimento aconteça ao longo desta temporada, e isso vale tanto para o jogador quanto para o clube após um início difícil de campanha.


  • imago-sport-1080802640.jpgANP

    Motivos para se preocupar com Pepi e o PSV?

    Pepi foi perigoso na estreia do PSV na Eredivisie. Ele teve mais toques na área do que qualquer outro jogador em campo. Também finalizou mais vezes. No fim, porém, não marcou, o que ajuda a explicar por que o PSV acabou cedendo um empate decepcionante.

    Depois de abrir 2 a 1 aos 74 minutos, o PSV deixou a vitória escapar no fim e sofreu o empate aos 92 na igualdade por 2 a 2 com o Fortuna Sittard, no sábado. Como resultado, o PSV deixou pontos pelo caminho no início da defesa do título da Eredivisie, que começou com uma atuação pouco inspirada.

    Foi uma partida frustrante para Pepi, em especial. De certa forma, ele foi bem marcado e ficou limitado a apenas 17 toques na bola. Quase metade desses toques, porém, aconteceu dentro da área, enquanto Pepi se posicionava e esperava pelo grande momento. Ele não veio. Das quatro finalizações, apenas uma exigiu defesa.

    As coisas devem melhorar para Pepi e para o PSV, que não contou com o outro americano do time, Sergino Dest, por causa de uma suspensão herdada da temporada passada. No entanto, depois de perder a Supercopa por 4 a 0 para o AZ Alkmaar, há preocupação em Eindhoven, e ela vai continuar até que o PSV se pareça um pouco mais com o time que vimos na temporada passada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Defensora americana lidera o Celtic em grande vitória

    O Celtic abriu a temporada na segunda-feira com uma vitória por 1 a 0 sobre o Dundee, incomumente discreta. Os campeões da Escócia, porém, voltaram a mostrar seu melhor neste fim de semana, com uma vitória tranquila em seu segundo jogo.

    O Celtic atropelou o Kilmarnock por 5 a 1 no sábado e chegou a seis pontos em seis possíveis no início da temporada. Sob uma perspectiva americana, o veterano de Copa do Mundo Auston Trusty foi titular e jogou os 90 minutos. Mais notavelmente, Cameron Carter-Vickers começou ao lado dele e foi a campo durante os 90 minutos pela segunda vez em menos de uma semana, depois de perder quase toda a última temporada por causa de uma lesão. Essa lesão impediu o defensor de 28 anos de buscar uma vaga na Copa do Mundo, mas, com apenas alguns dias da nova temporada, Carter-Vickers parece ter voltado à forma física ideal.

    Essa é uma boa notícia para o Celtic, que parece pronto para depender bastante de sua dupla defensiva americana nesta temporada.