Americanos no Exterior: Folarin Balogun está imparável, enquanto Christian Pulisic e o AC Milan desperdiçam uma grande oportunidade na Série A

A convocação da seleção masculina dos EUA para março deve ser anunciada esta semana. Isso significa que o tempo está se esgotando. Se os jogadores queriam impressionar Mauricio Pochettino e sua comissão técnica, este foi o último fim de semana para fazê-lo. A lista de convocados está quase certamente quase finalizada, mas esta foi uma última chance de dar ao técnico algo em que pensar.

O destaque do fim de semana é alguém que vem se destacando há semanas: Folarin Balogun. O atacante do Mônaco vem marcando golo após golo nas últimas semanas, e isso continuou em sua última partida. Ele balançou as redes novamente em mais uma vitória. Há vários jogadores em boa forma no elenco da USMNT, mas poucos conseguem igualar o nível de Balogun neste momento.

Outros jogadores importantes também tiveram atuações sólidas. Joe Scally deu uma grande assistência pelo Borussia Mönchengladbach. Aidan Morris foi o destaque na vitória do Middlesbrough. Tim Weah teve bons momentos pelo Marselha, enquanto Chris Richards liderou a defesa na vitória sem sofrer gols do Crystal Palace.

Em breve, o foco mudará para a pausa internacional. Este fim de semana, porém, foi dedicado a causar impacto no nível dos clubes, especialmente para aqueles que lutam por algo nos últimos meses da temporada.

O GOAL analisa as atuações dos americanos no exterior neste fim de semana...