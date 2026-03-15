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AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Americanos no Exterior: Folarin Balogun está imparável, enquanto Christian Pulisic e o AC Milan desperdiçam uma grande oportunidade na Série A

O GOAL analisa os principais destaques dos jogadores americanos que atuam na Europa, incluindo mais um gol do craque de camisa 9.

A convocação da seleção masculina dos EUA para março deve ser anunciada esta semana. Isso significa que o tempo está se esgotando. Se os jogadores queriam impressionar Mauricio Pochettino e sua comissão técnica, este foi o último fim de semana para fazê-lo. A lista de convocados está quase certamente quase finalizada, mas esta foi uma última chance de dar ao técnico algo em que pensar.

O destaque do fim de semana é alguém que vem se destacando há semanas: Folarin Balogun. O atacante do Mônaco vem marcando golo após golo nas últimas semanas, e isso continuou em sua última partida. Ele balançou as redes novamente em mais uma vitória. Há vários jogadores em boa forma no elenco da USMNT, mas poucos conseguem igualar o nível de Balogun neste momento.

Outros jogadores importantes também tiveram atuações sólidas. Joe Scally deu uma grande assistência pelo Borussia Mönchengladbach. Aidan Morris foi o destaque na vitória do Middlesbrough. Tim Weah teve bons momentos pelo Marselha, enquanto Chris Richards liderou a defesa na vitória sem sofrer gols do Crystal Palace.

Em breve, o foco mudará para a pausa internacional. Este fim de semana, porém, foi dedicado a causar impacto no nível dos clubes, especialmente para aqueles que lutam por algo nos últimos meses da temporada.

O GOAL analisa as atuações dos americanos no exterior neste fim de semana...

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Balogun continua na boa

    Existe estar em boa forma, e depois existe o que Folarin Balogun tem feito ao longo do último mês. Com o gol marcado contra o Brest neste fim de semana, ele já soma seis gols em seis partidas. Ele está entrando em grande forma no momento certo, com a aproximação da concentração de março.

    Há muito o que admirar nessa sequência de gols, que coincidiu com vitórias em quatro das últimas cinco partidas do Mônaco, incluindo uma vitória sobre o PSG. O mais notável é que os gols foram distribuídos. Balogun ficou sem marcar apenas uma vez nessas seis partidas, o que significa que ele está encontrando maneiras de causar impacto semana após semana, em vez de depender de uma única grande atuação. Acrescente-se o fato de que Balogun não é o cobrador de pênaltis do Mônaco e o quadro fica ainda mais claro: o atacante da seleção americana está criando perigo toda vez que entra em campo.

    Isso pode ser suficiente para garantir a ele a maior parte dos minutos durante a janela internacional de março, o que, por sua vez, poderia fortalecer suas chances de conquistar a vaga de titular na Copa do Mundo. A disputa está acirrada, mas Balogun está se destacando ao continuar marcando gol após gol.

    • Publicidade
  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

    Pulisic e o Milan desperdiçam uma grande oportunidade

    Essa era a chance do Milan realmente aumentar a pressão. Depois de derrotar o Inter no fim de semana passado, os Rossoneri viram, no sábado, seus rivais da cidade perderem pontos contra o Napoli. A diferença de 10 pontos registrada no fim de semana passado poderia ter diminuído rapidamente para cinco se o Milan tivesse cumprido sua parte.

    No fim das contas, tudo ficou no “se”, já que o Milan não conseguiu fazer acontecer em campo. O time sofreu uma derrota por 1 a 0 para a Lazio, resultado que o deixa oito pontos atrás do líder do campeonato e em busca de respostas. A disputa pelo Scudetto agora parece mais distante do que no início da semana, um desfecho desmoralizante para um time que estava tão perto de pressionar seus eternos rivais.

    Como de costume, Christian Pulisic foi titular pelo Milan. E, como de costume, ele foi perigoso. Ele criou três chances, teve um chute no alvo, mais dois fora do alvo e dois bloqueados. Pulisic continuou pressionando, mas nunca conseguiu concretizar.

    Esse tem sido o tema desta temporada para a estrela da seleção americana. A pausa internacional de março pode estar chegando na hora certa. Uma mudança de ares pode ser exatamente o que Pulisic precisa, embora ele ainda tenha mais um jogo antes da pausa para acabar com sua seca de gols de três meses e meio.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-LEEDSAFP

    Nada separa o Leeds de Aaronson e o Palace de Richards

    Para um jogo que terminou em 0 a 0, o confronto entre o Crystal Palace e o Leeds foi bastante agitado. Um pênalti perdido, um cartão vermelho e um gol anulado garantiram que não faltasse drama, mesmo que faltassem gols.

    Tanto o Palace quanto o Leeds contavam com a presença de um jogador americano. Pelo Palace, Chris Richards passou grande parte do primeiro tempo lançando a bola na área do Leeds pela lateral. O zagueiro americano acabou apresentando um ótimo desempenho, ajudando o Palace a não sofrer gols e criando algumas chances no outro lado do campo.

    Brenden Aaronson e o Leeds, por sua vez, ficarão desapontados. Dominic Calvert-Lewin perdeu uma chance de ouro na marca do pênalti e, momentos depois, o Leeds ficou com um a menos após um cartão vermelho nos acréscimos do primeiro tempo. Aaronson, infelizmente, saiu de campo como resultado disso, sendo substituído no intervalo enquanto o Leeds buscava segurar o empate.

    Eles conseguiram, deixando o grande confronto de domingo entre jogadores da Seleção dos EUA empatado ao apito final.

  • Joe Scally of Borussia Mönchengladbach controls the ballGetty Images

    Scally se destaca com uma assistência

    Todos conhecem a reputação defensiva de Joe Scally. É o lado ofensivo do seu jogo que costuma ser alvo de discussão. O sábado serviu de prova de que ele pode contribuir no ataque — e de forma decisiva.

    Começando em sua habitual posição de lateral, Scally deu a assistência para o segundo gol do Borussia Mönchengladbach, praticamente garantindo a vitória por 2 a 0 sobre o St. Pauli. Na jogada, Scally se sobrepostou no espaço, correu para receber a bola e segurou um zagueiro que se aproximava. Em seguida, com pouco espaço e encurralado contra a linha de fundo, ele deu um passe rasteiro direto para Franck Honorat, que finalizou de primeira. Honorat marcou o gol, mas isso não teria acontecido sem Scally.

    O americano, é claro, fez mais do que isso. Ele também fez duas entradas e deu dois alívios, ajudando a manter o gol invicto. Foi uma atuação completa de Scally, que precisaria de mais algumas assim de cara para o verão.

  • Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Momentos que você pode ter perdido

    + Weston McKennie foi titular na lateral-direita na vitória da Juventus por 1 a 0 sobre a Udinese

    + Aidan Morris teve uma atuação digna do prêmio de Melhor em Campo no meio-campo, levando o Middlesbrough a um empate em 1 a 1 com o Bristol City

    + Tanner Tessman foi titular e atuou como zagueiro central no empate sem gols do Lyon com o Le Havre

    + Mark McKenzie e o Toulouse venceram por 4 a 3 em uma partida emocionante contra o Metz, graças a um gol da vitória aos 99 minutos

    + Malik Tillman jogou os 90 minutos como um dos dois meias-atacantes do Bayer Leverkusen no empate em 1 a 1 contra o Bayern de Munique, que ficou com nove jogadores

    + Alex Freeman saiu do banco nos minutos finais do empate de 1 a 1 do Villarreal com o Alavés

    + Benja Cremaschi foi forçado a sair aos 11 minutos da derrota do Parma por 4 a 1 para o Torino, após sofrer uma lesão no menisco

    + Tim Weah impressionou pela direita e ajudou o Marselha a conquistar uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Auxerre

    + Charlie Kelman marcou um pênalti aos 93 minutos, garantindo ao Charlton United o empate em 1 a 1 com o Oxford United

    + Gianluca Busio comandou o jogo do meio-campo, mas o Venezia não conseguiu marcar no empate sem gols com a Sampdoria

    + Ricardo Pepi foi titular no ataque na derrota do PSV por 3 a 2 para o NEC Nijmegen, em uma rara partida em que o atacante não marcou

    + Haji Wright também ficou sem marcar gols, enquanto o Coventry sofreu uma derrota por 2 a 1 contra o Southampton

    + Yunus Musah não participou do empate de 1 a 1 da Atalanta com a Inter

    + Damion Downs jogou 67 minutos no empate de 1 a 1 do Hamburgo contra seu ex-clube, o FC Colônia

    + Antonee Robinson jogou os 90 minutos e recebeu um cartão amarelo no empate de 0 a 0 do Fulham com o Nottingham Forest

    + Daryl Dike e George Campbell atuaram na goleada de 3 a 0 do West Brom sobre o Hull City, que jogou com 10 jogadores

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