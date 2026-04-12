Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Americans Abroad Pulisic, Pepi, BalogunGetty/GOAL
Thomas Hindle e Ryan Tolmich

Traduzido por

Americanos no exterior: Folarin Balogun e Ricardo Pepi marcam, enquanto Christian Pulisic e o AC Milan atingem o fundo do poço

Análises
Milan
Juventus
Especiais e Opinião
Campeonato Italiano
Estados Unidos

O GOAL analisa os principais destaques dos jogadores americanos que atuam na Europa, incluindo mais dois gols importantes

A disputa pela vaga de atacante na Seleção Masculina dos EUA sofreu uma reviravolta dramática na última semana. A lesão de Patrick Agyemang vai abalar profundamente a hierarquia do elenco, talvez até abrindo uma vaga na seleção para a Copa do Mundo. No entanto, não há motivo para os demais candidatos ficarem acomodados, e eles estão jogando de acordo com isso.

Tanto Ricardo Pepi quanto Folarin Balogun balançaram as redes, sendo os destaques deste fim de semana para os americanos no exterior. Ambos continuam marcando gols a um ritmo incrível e têm ambições muito reais de serem titulares neste verão. Essas ambições estão claramente motivando-os, o que tem sido uma má notícia para os times que enfrentaram nas últimas semanas.

Um jogador que não marcou neste fim de semana, porém, é Christian Pulisic. Sua seca de gols continua e, neste fim de semana, as consequências também continuaram, já que as dificuldades do Milan culminaram em uma derrota terrível.

O GOAL analisa o desempenho dos americanos no exterior neste fim de semana...

  • Ricardo Pepi PSVGetty

    O grande objetivo do Pepi

    A temporada da Eredivisie chegou ao fim e o PSV é campeão. Para Ricardo Pepi, porém, ainda há muito em jogo. A Copa do Mundo se aproxima e Pepi tem ambições. A melhor maneira de concretizar essas ambições? Gols.

    Pepi marcou um deles neste fim de semana, em uma vitória rotineira sobre o Sparta Rotterdam. O gol foi o 11º de Pepi em apenas 1.086 minutos. Foi mais uma temporada em que Pepi marcou a um ritmo absurdo, e é por isso que os clubes da Premier League estão de olho nele.

    No que diz respeito à seleção americana, porém, Pepi está em uma disputa. Ele jogou apenas alguns minutos em março e, embora tenha aproveitado ao máximo esses minutos ao dar assistência para Patrick Agyemang com uma pressão cheia de empenho contra a Bélgica, ele não jogou na partida seguinte contra Portugal. Parece que ele está em segundo lugar na hierarquia, no mínimo.

    O problema para Pepi, porém, é que ele não foi o único a marcar. O jogador que parece estar no topo da hierarquia também marcou.

    • Publicidade
  • Folarin Balogun 2026Getty

    Balogun continua em grande forma

    O gol de Folarin Balogun não foi tão decisivo quanto o de Pepi. Ele aconteceu na derrota por 4 a 1 para o Paris FC, resultado que prejudicou bastante a tentativa do Mônaco de subir na tabela. Quando Balogun marcou, sua equipe já perdia por 3 a 0, então esteve longe de ser um gol decisivo.

    No entanto, isso fará maravilhas para manter a confiança de Balogun em alta. No momento, talvez não haja jogador mais confiante, não apenas no elenco da Seleção dos EUA, mas talvez em toda a Europa.

    Com seu gol neste fim de semana, Balogun já marcou em seis partidas consecutivas pelo Mônaco. O atacante parece estar atingindo seu auge no melhor momento possível, e tanto o Mônaco quanto a seleção americana esperam que ele mantenha essa forma até o final da temporada. Há anos, Balogun tem o potencial para ser um atacante de elite e, nas últimas semanas, ele transformou esse potencial em algo real.

  • Hull City v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Wright e Coventry estão quase na Premier League

    O fim de semana foi frustrante para Haji Wright e o Coventry City. A equipe ficou no empate em 0 a 0 com o Sheffield United, com Wright sendo substituído no meio do segundo tempo. Com o empate, o Coventry perdeu a chance de garantir o acesso. Mesmo assim, deu mais um passo nessa direção.

    Com o ponto conquistado e os outros resultados do Campeonato, a promoção do Coventry está praticamente garantida. O time precisará de apenas um ponto nas quatro partidas restantes para garantir sua vaga na Premier League pela primeira vez em 25 anos. Embora certamente pareça negativo não terem garantido uma vaga na primeira divisão da Inglaterra neste fim de semana na primeira oportunidade, eles podem se consolar sabendo que ainda melhoraram sua posição.

    Faltam quatro jogos, e o Coventry também está na briga pelo título. A equipe está em boa posição e, mesmo após um empate sem gols, há todos os motivos para acreditar que vai conseguir o título em um futuro muito próximo.

  • Christian Pulisic Milan 2026Getty

    Mais um dia ruim para Pulisic e o Milan

    Em termos de resultados, pior do que isso para o AC Milan é difícil. Enquanto surgem dúvidas sobre o desempenho da equipe e como isso afetará o futuro do clube, o Milan fracassou. Uma derrota por 3 a 0 para o Udinese será sempre imperdoável. Perder em casa no meio da disputa por vagas na Liga dos Campeões não é nada bom.

    Christian Pulisic foi relativamente bom, para seu crédito. Ele foi de longe o melhor dos três jogadores de ataque do Milan. No entanto, não foi bom o suficiente para realmente mudar o jogo, o que continua sendo um tema e um ponto de discussão nas últimas semanas da temporada.

    Pulisic ainda não marcou nenhum gol este ano, e não há como negar o impacto que isso teve sobre o Milan. O time estava na briga pelo título no outono, quando ele estava em grande forma, e caiu para o meio do pelotão nesta recente fase de declínio. Agora está em terceiro lugar na liga, mas apenas cinco pontos à frente do quinto colocado, o Como, que tem um jogo a menos. O Milan perdeu três de quatro jogos, sendo que esta última derrota foi a pior de todas. Será que eles conseguem reverter a situação? E Pulisic? A resposta a essas perguntas pode, em última análise, definir a temporada deles.

  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Momentos que você pode ter perdido

    + Chris Richards e o Crystal Palace conseguiram virar o jogo, mas acabaram perdendo por 2 a 1 para o Newcastle.

    + Malik Tillman continuou em má fase pelo Leverkusen e ficou em campo apenas alguns minutos nos acréscimos, saindo do banco na derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund.

    + Tyler Adams teve uma atuação sólida nos 20 minutos em que esteve em campo, ajudando o Bournemouth a conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal, resultado que alterou o panorama da disputa pelo título.

    + Tim Weah jogou os 90 minutos na confortável vitória do Marselha por 3 a 1 sobre o Metz.

    + Antonee Robinson passou por uma hora difícil contra Mohamed Salah antes de ser substituído na derrota do Fulham para o Liverpool.

    + Gio Reyna não saiu do banco na derrota do Borussia Mönchengladbach por 1 a 0 para o RB Leipzig. Joe Scally jogou os 90 minutos como lateral-direito.

    + O lateral-esquerdo da seleção americana John Tolkin sofreu uma grave lesão no joelho na vitória do Holstein Kiel por 2 a 1 sobre o Fortuna Düsseldorf.

    + Daryl Dike passou por 85 minutos frustrantes no empate sem gols e muito disputado do West Brom contra o Millwall.

    + Weston McKennie ficou de fora da partida da Juve contra a Atalanta devido a suspensão.