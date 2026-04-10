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Pulisic McKennie Aaronson AAGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Americanos no Exterior: Christian Pulisic tem mais uma chance de acabar com a seca de gols, enquanto as estrelas da seleção americana enfrentam grandes desafios contra o Arsenal e o Manchester United

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C. Pulisic
W. McKennie
B. Aaronson

A GOAL analisa os principais destaques entre os jogadores americanos no exterior, incluindo grandes confrontos da Série A e da Premier League


Esta não foi uma boa semana para a Seleção Masculina dos EUA. Foi uma semana que nos trouxe a triste lembrança de que, mesmo com a Copa do Mundo se aproximando, as coisas podem mudar em um instante. Devido a uma lesão inesperada, o sonho de Patrick Agyemang de disputar a Copa do Mundo chegou ao fim, e esse fato provavelmente causará algum nervosismo entre os principais jogadores ao redor do mundo, agora que entramos nas últimas semanas da temporada.

O espetáculo continua, porém, especialmente para os americanos no exterior. Mesmo com a Copa do Mundo se aproximando, ainda há disputas importantes na Europa a serem decididas antes do fim da temporada. Vários dos principais jogadores americanos estão em posição de ajudar a definir essas disputas, especialmente neste fim de semana, já que não faltam jogos decisivos nas cinco principais ligas da Europa.

Com isso em mente, o GOAL antecipa os principais destaques entre os americanos no exterior neste fim de semana.

  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Testes da Premier League

    Se você é um jogador americano na Premier League neste fim de semana, boa sorte, porque vai enfrentar os grandes times.

    Tyler Adams está pronto para voltar ao Bournemouth, e sua recompensa é o jogo no início da tarde de sábado contra o líder da liga, o Arsenal. Os Gunners precisam de uma vitória para se estabilizarem e manterem o Manchester City à distância no topo da tabela.

    Antonee Robinson e o Fulham, por sua vez, enfrentam o Liverpool, que também está desesperado por uma vitória, enquanto Chris Richards e o Crystal Palace devem enfrentar o Newcastle, que ainda tem esperança de subir na tabela. Depois, há o Leeds, com Brenden Aaronson pronto para entrar em campo na segunda-feira para o último jogo do fim de semana. O adversário? O Manchester United, em Old Trafford.

    Não há jogos fáceis na programação deste fim de semana, mas assim é a vida na Premier League, certo?

    • Publicidade
  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    A próxima oportunidade de Pulisic

    Mais uma semana, mais uma oportunidade. É assim que Christian Pulisic deve se sentir, enquanto essa seca de gols continua.

    O próximo compromisso do Milan é uma partida em casa contra a Udinese. Para o Milan, é quase uma vitória obrigatória. Após duas derrotas nas últimas três partidas, o clube está caindo no meio da tabela e se aproximando de uma verdadeira disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Essa disputa ainda não é particularmente real, mas parecerá ser se eles perderem pontos novamente neste fim de semana. Há motivos para ficar nervoso.

    O astro americano do clube também tem motivos para sentir um pouco de nervosismo. Pulisic ainda não marcou nenhum gol este ano, o que está alimentando as críticas nas redes sociais. Isso também está dando aos torcedores da Seleção dos EUA algo com que se preocupar, já que todos estão de olho na Copa do Mundo. Cada semana é uma nova chance de silenciar as dúvidas, porém, e um pouco de sorte pode ser tudo o que Pulisic precisa para voltar aos trilhos.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    Mais novidades sobre McKennie?

    Embora as dificuldades de Pulisic tenham sido amplamente divulgadas, o mesmo vale para os sucessos de Weston McKennie. Será que há mais por vir?

    A Atalanta espera que não, especialmente considerando a situação na disputa da Série A. Antes da partida, a Juventus está em quinto lugar com 57 pontos. A Atalanta está em sétimo com 53. Este é um jogo que pode mudar tudo, e é o tipo de partida em que um time conta com seus melhores jogadores. McKennie é, sem dúvida, esse jogador para a Juve, tendo marcado logo no início da vitória de segunda-feira sobre o Genoa para manter a boa fase em Turim.

    Há também um subenredo americano interessante no lado da Atalanta. Yunus Musah não participou da concentração da seleção dos EUA em março, mas a porta não está totalmente fechada para seu sonho de disputar a Copa do Mundo. Será que ele poderia enfrentar McKennie, outro membro do trio do meio-campo da Atalanta, em uma demonstração de seu próprio talento? Com ou sem a participação de Musah, este é um jogo a ser acompanhado pelos americanos simplesmente por causa da boa fase de McKennie.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    Americanos ajudando americanos na Ligue 1?

    A disputa pelas vagas na Liga dos Campeões está acirrada no topo da Ligue 1. Atrás do PSG e do Lens, há seis times separados por apenas sete pontos, incluindo cinco que estão a três pontos de distância. Dessas cinco equipes, três contam com jogadores americanos. A situação promete ser caótica, mas será que outro americano poderia ajudar a agitar ainda mais as coisas?

    No domingo, Mark McKenzie e o Toulouse enfrentam o Lille, uma das poucas equipes nessa disputa sem uma estrela da seleção americana. No momento, o Lille ocupa a terceira posição na liga, com 50 pontos. O Marselha de Tim Weah e o Mônaco de Folarin Balogun estão um ponto atrás, com 49, enquanto Tanner Tessmann e o Lyon somam 48. Apesar de alguns tropeços recentes, McKenzie e o Toulouse têm se mostrado, em geral, sólidos na defesa. Será que eles podem dar uma força para algumas das outras equipes mencionadas tirando pontos do Lille?

    Os outros terão que cumprir sua parte, é claro. Tessmann será o único com a vantagem de saber o resultado, já que o Lyon joga depois que o Toulouse enfrentar o Lille no domingo. De qualquer forma, este parece ser um grande fim de semana, no qual várias estrelas da seleção americana podem tentar se destacar do pelotão.