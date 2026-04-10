Americanos no Exterior: Christian Pulisic tem mais uma chance de acabar com a seca de gols, enquanto as estrelas da seleção americana enfrentam grandes desafios contra o Arsenal e o Manchester United





Esta não foi uma boa semana para a Seleção Masculina dos EUA. Foi uma semana que nos trouxe a triste lembrança de que, mesmo com a Copa do Mundo se aproximando, as coisas podem mudar em um instante. Devido a uma lesão inesperada, o sonho de Patrick Agyemang de disputar a Copa do Mundo chegou ao fim, e esse fato provavelmente causará algum nervosismo entre os principais jogadores ao redor do mundo, agora que entramos nas últimas semanas da temporada.

O espetáculo continua, porém, especialmente para os americanos no exterior. Mesmo com a Copa do Mundo se aproximando, ainda há disputas importantes na Europa a serem decididas antes do fim da temporada. Vários dos principais jogadores americanos estão em posição de ajudar a definir essas disputas, especialmente neste fim de semana, já que não faltam jogos decisivos nas cinco principais ligas da Europa.

Com isso em mente, o GOAL antecipa os principais destaques entre os americanos no exterior neste fim de semana.