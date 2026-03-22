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Pulisic temp GFX 16-9GOAL
Ryan Tolmich e Thomas Hindle

Traduzido por

Americanos no exterior: Christian Pulisic marca seu primeiro gol pelo AC Milan em 2026, enquanto Malik Tillman, do Leverkusen, acaba com a seca de gols antes da convocação para a seleção dos EUA

O GOAL analisa os principais destaques dos jogadores americanos que atuam na Europa, incluindo momentos marcantes de dois importantes criadores da seleção dos EUA

As comemorações de gols costumam ser usadas para transmitir mensagens, e a do Milan no sábado fez exatamente isso. Tem havido muita especulação nos últimos dias sobre a situação da equipe e sobre a relação entre Christian Pulisic e Rafael Leão. A comemoração, portanto, foi um pequeno gesto, mas muito significativo.

Leão não estava presente no sábado, mas Pulisic estava lá, dando uma assistência na vitória por 3 a 2 sobre o Torino. Após um dos gols, o time do Milan se reuniu. Metade fez a comemoração característica de Pulisic, enquanto a outra metade fez a de Leão. Foi uma demonstração de união, não apenas dos jogadores envolvidos nas manchetes, mas de toda a equipe. Esse tipo de demonstração significa algo, e era fácil perceber isso no rosto de Pulisic.



Pulisic não foi o único jogador com motivos para sorrir. Malik Tillman marcou um gol, e apesar de ter sido em um empate decepcionante, isso certamente servirá de impulso. Esse gol significou que, sem dúvida, os dois melhores meias-atacantes da Seleção Masculina dos EUA tiveram grandes contribuições para os gols poucos dias antes do concentramento da USMNT. Há também uma possibilidade muito real de que a dupla Pulisic-Tillman comece jogando junta nessas partidas. Se isso acontecer, ambos terão motivos para estar mais confiantes do que estavam antes deste fim de semana, o que é um pequeno impulso positivo para a equipe de Mauricio Pochettino.

O GOAL analisa o desempenho dos americanos no exterior neste fim de semana...

  • AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Pulisic brilha enquanto o Milan demonstra união

    Não foi o gol que ele tanto buscava, mas é um começo. Pulisic voltou a fazer a diferença, e isso é uma ótima notícia tanto para o AC Milan quanto para a Seleção dos EUA.

    Começando na ponta ao lado de Nicholas Fullkrug no ataque, Pulisic deu uma assistência na vitória do Milan por 3 a 2 sobre o Torino. O grande momento do americano aconteceu no segundo gol do Milan, quando seu passe pela área serviu Adrien Rabiot para dar a vantagem ao Milan. Foi sua primeira contribuição para um gol este ano, e certamente será um alívio para ele, considerando as especulações das últimas semanas.

    Dadas as comemorações do Milan, a questão envolvendo Leão é outro peso que também pode ser tirado de cima dele. Durante toda a semana, a relação entre os dois foi analisada minuciosamente depois que Leão foi flagrado expressando sua frustração com o americano. Mas isso é algo comum que acontece regularmente no nível de elite. São duas grandes estrelas se incentivando mutuamente a serem melhores e a terem um desempenho melhor. É por isso que eles provavelmente já podem rir disso apenas alguns dias depois.

    Com a disputa pelo Scudetto ainda em andamento, o Milan precisará tanto de Pulisic quanto de Leão para recuperar terreno em relação à Inter — que tem uma vantagem de seis pontos com oito jogos restantes. No sábado, no mínimo, Pulisic aparentemente voltou aos trilhos, enquanto o clube entra nos meses finais dessa disputa.

    • Publicidade
  • 1. FC Heidenheim 1846 v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    A finalização precisa de Tillman

    O sábado não foi exatamente o melhor dia de Tillman, mas serviu para mostrar do que ele é capaz nos seus melhores momentos. Quando teve a chance de mudar o rumo da partida, Tillman se mostrou calmo e sereno, fazendo com que um gol difícil parecesse fácil aos 22 minutos da visita do Leverkusen ao Heidenheim. O americano correu para receber uma bola alta na trave oposta, finalizando de primeira com um chute que fez parecer muito mais fácil do que realmente foi.

    Infelizmente para ele, apesar de ter liderado grande parte da partida, o Leverkusen desperdiçou o resultado, empatando em 3 a 3 e jogando fora o gol de Tillman.



    Isso o ajudará pessoalmente, porém, já que ele se prepara para a convocação da Seleção Americana. Ele enfrenta uma disputa por uma vaga no time titular, especialmente se Weston McKennie for considerado um dos meio-campistas ofensivos, como esperado. A melhor maneira de garantir uma vaga no meio-campo ofensivo é proporcionar momentos de brilhantismo no ataque, que foi exatamente o que Tillman fez pelo Leverkusen no sábado. Será que ele conseguirá fazer o mesmo pela Seleção Americana nos próximos jogos?

  • Folarin Balogun 2026Getty

    Folarin Balogun marca um gol decisivo

    Em um confronto entre dois companheiros da seleção americana, Folarin Balogun e Tanner Tessmann, um deles saiu claramente vitorioso. O jogo entre Mônaco e Lyon foi um daqueles confrontos estranhos da primavera que significavam muito, mas que, reconhecidamente, poderiam ter pouca importância. Ambas as equipes estão na briga por vagas na Liga dos Campeões e precisavam urgentemente de uma vitória aqui. Mas havia a sensação de que elas poderiam simplesmente perder jogos suficientes em outras rodadas do campeonato para tornar essa partida de seis pontos irrelevante.

    E isso ainda pode acontecer. Mas no domingo, o Mônaco foi superior e dominou completamente a partida — apesar de jogar fora de casa. A equipe superou o adversário em chutes a gol, posse de bola e, de certa forma, em qualidade, conquistando uma vitória confortável por 2 a 1. Balogun teve um papel fundamental naquela noite, convertendo um pênalti para dar à sua equipe a vantagem de 2 a 1 — vantagem que eles mantiveram pelo resto da partida. Balogun já tem 15 gols na temporada, e dá para apostar que ele vai marcar mais alguns também.

  • Johnny Cardoso Atletico MadridGetty

    Johnny Cardoso apresenta uma hora de grande intensidade

    O domingo representou uma oportunidade para Johnny Cardoso deixar sua marca. O meio-campista tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga regular no time de Diego Simeone nesta temporada, em parte devido a lesões, e ainda não conseguiu se firmar de vez no Atlético de Madrid. Um clássico contra o Real Madrid, mesmo com pouco em jogo, ainda assim oferecia o tipo de palco que ele ainda não conseguiu aproveitar plenamente.

    Eles foram excelentes no primeiro tempo, e Cardoso foi parte do motivo. O plano, claramente, era o Atlético dificultar ao máximo no meio-campo e, então, atacar no contra-ataque. Cardoso cumpriu essa primeira tarefa com desenvoltura, entrando com tudo nas divididas, interrompendo jogadas e recorrendo um pouco às artimanhas também, com algumas faltas sorrateiras que não foram marcadas.

    Com a bola, ele contribuiu pouco — mas essa não era realmente sua função naquele dia. No fim das contas, ele foi vítima de uma mudança no sistema. O Atlético teve que se tornar mais ofensivo quando o time da casa abriu o placar, e isso significou sacrificar um meio-campista central. Cardoso, apesar de não ter feito nada de errado, foi o excluído. O Atlético acabou perdendo por 3 a 2, mas o americano mostrou, pelo menos, que é confiável nos jogos mais importantes.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    Momentos que você pode ter perdido

    + Weston McKennie teve uma atuação atípica, passando despercebido no empate de 1 a 1 da Juventus contra o Sassuolo

    + Mark McKenzie e o Toulouse não sofreram gols na vitória por 1 a 0 sobre o Lorient

    + Joe Scally jogou 88 minutos, enquanto Gio Reyna ficou no banco no empate de 3 a 3 do Borussia Mönchengladbach com o FC Colônia

    + Antonee Robinson jogou 67 minutos na goleada do Fulham sobre o Burnley por 3 a 1

    + Brenden Aaronson teve uma atuação discreta durante 68 minutos no empate sem gols entre Leeds e Brentford

    + Mais uma atuação de destaque de Aidan Morris, que foi dominante no empate de 0 a 0 do Middlesbrough com o Blackburn Rovers

    + Patrick Agyemang jogou 84 minutos e recebeu um cartão amarelo na vitória do Derby County por 1 a 0 sobre o Birmingham City

    + Cole Campbell fez sua estreia pelo Hoffenheim, saindo do banco na derrota por 5 a 0 para o RB Leipzig

    + Rokas Pukstas marcou um gol na goleada de 6 a 0 do Hajduk Split

    + Damion Downs foi o primeiro jogador a sair do banco, mas o Hamburgo desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 na derrota por 3 a 2 para o Dortmund

    + Gianluca Busio teve uma atuação sólida no meio-campo no empate de 1 a 1 do Venezia com o Monza