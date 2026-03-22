Americanos no exterior: Christian Pulisic marca seu primeiro gol pelo AC Milan em 2026, enquanto Malik Tillman, do Leverkusen, acaba com a seca de gols antes da convocação para a seleção dos EUA

As comemorações de gols costumam ser usadas para transmitir mensagens, e a do Milan no sábado fez exatamente isso. Tem havido muita especulação nos últimos dias sobre a situação da equipe e sobre a relação entre Christian Pulisic e Rafael Leão. A comemoração, portanto, foi um pequeno gesto, mas muito significativo.

Leão não estava presente no sábado, mas Pulisic estava lá, dando uma assistência na vitória por 3 a 2 sobre o Torino. Após um dos gols, o time do Milan se reuniu. Metade fez a comemoração característica de Pulisic, enquanto a outra metade fez a de Leão. Foi uma demonstração de união, não apenas dos jogadores envolvidos nas manchetes, mas de toda a equipe. Esse tipo de demonstração significa algo, e era fácil perceber isso no rosto de Pulisic.









Pulisic não foi o único jogador com motivos para sorrir. Malik Tillman marcou um gol, e apesar de ter sido em um empate decepcionante, isso certamente servirá de impulso. Esse gol significou que, sem dúvida, os dois melhores meias-atacantes da Seleção Masculina dos EUA tiveram grandes contribuições para os gols poucos dias antes do concentramento da USMNT. Há também uma possibilidade muito real de que a dupla Pulisic-Tillman comece jogando junta nessas partidas. Se isso acontecer, ambos terão motivos para estar mais confiantes do que estavam antes deste fim de semana, o que é um pequeno impulso positivo para a equipe de Mauricio Pochettino.

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