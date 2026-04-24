Americanos no exterior: Christian Pulisic e Weston McKennie se enfrentam na Série A, enquanto Folarin Balogun enfrenta Mark McKenzie

Os olhos do futebol italiano estarão voltados para o confronto entre AC Milan e Juventus neste fim de semana. É um jogo que pode, de fato, decidir a disputa pelas vagas na Liga dos Campeões. Dois clubes históricos estão prestes a se enfrentar em uma partida com consequências muito reais, e contarão com dois jogadores americanos que certamente terão um papel importante neste momento decisivo.

Christian Pulisic e Weston McKennie estão prontos para se enfrentar neste fim de semana em uma das duas grandes batalhas entre estrelas da Seleção Masculina dos EUA. Há outra na França também, já que Mark McKenzie se torna o mais recente zagueiro encarregado de parar o em grande fase Folarin Balogun. Esse jogo tem consequências europeias muito reais para o Mônaco também, já que Balogun busca levar seu time para o futebol continental.

Enquanto isso, na Inglaterra, Brenden Aaronson e o Leeds não estão disputando uma vaga na Liga dos Campeões, mas podem garantir um lugar na final da FA Cup neste fim de semana. Chris Richards e o Crystal Palace, por sua vez, se preparam para um grande desafio contra os atuais campeões da Premier League.

O GOAL antecipa os principais destaques entre os americanos no exterior neste fim de semana.