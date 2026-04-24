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AA Preview Oct. 3GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Americanos no exterior: Christian Pulisic e Weston McKennie se enfrentam na Série A, enquanto Folarin Balogun enfrenta Mark McKenzie

Estados Unidos
Especiais e Opinião
Milan x Juventus
Milan
Juventus
Campeonato Italiano
Chelsea x Leeds
Leeds
Copa da Inglaterra
Toulouse x Mônaco
Toulouse
Mônaco
Campeonato Francês
Liverpool x Crystal Palace
Crystal Palace
Premier League
C. Pulisic
W. McKennie
B. Aaronson
C. Richards

A GOAL analisa os principais destaques entre os americanos que atuam no exterior, incluindo alguns grandes encontros entre estrelas da Seleção Masculina dos EUA

Os olhos do futebol italiano estarão voltados para o confronto entre AC Milan e Juventus neste fim de semana. É um jogo que pode, de fato, decidir a disputa pelas vagas na Liga dos Campeões. Dois clubes históricos estão prestes a se enfrentar em uma partida com consequências muito reais, e contarão com dois jogadores americanos que certamente terão um papel importante neste momento decisivo.

Christian Pulisic e Weston McKennie estão prontos para se enfrentar neste fim de semana em uma das duas grandes batalhas entre estrelas da Seleção Masculina dos EUA. Há outra na França também, já que Mark McKenzie se torna o mais recente zagueiro encarregado de parar o em grande fase Folarin Balogun. Esse jogo tem consequências europeias muito reais para o Mônaco também, já que Balogun busca levar seu time para o futebol continental.

Enquanto isso, na Inglaterra, Brenden Aaronson e o Leeds não estão disputando uma vaga na Liga dos Campeões, mas podem garantir um lugar na final da FA Cup neste fim de semana. Chris Richards e o Crystal Palace, por sua vez, se preparam para um grande desafio contra os atuais campeões da Premier League.

O GOAL antecipa os principais destaques entre os americanos no exterior neste fim de semana.

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    Pulisic e McKennie se enfrentam na acirrada disputa da Série A

    Pulisic e McKennie estão acostumados a jogar juntos, principalmente porque fazem isso desde crianças. Este fim de semana, é claro, é diferente. Neste fim de semana, eles são adversários.

    Não é exagero dizer o quanto este jogo é importante na disputa da Série A. O Milan chega ao fim de semana na segunda posição, com o título bem fora de alcance, já que o Inter está 12 pontos à frente com cinco jogos restantes. Isso coloca o foco diretamente na conquista de uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.

    McKennie e a Juventus, por sua vez, têm o mesmo objetivo. Eles estão em quarto lugar no momento, mas apenas três pontos atrás do Milan, com um saldo de gols muito superior. Uma vitória poderia levá-los diretamente para o segundo lugar. Uma derrota, combinada com vitórias do Como ou da Roma, colocaria sua quarta colocação sob séria ameaça.

    Ambos os times precisam muito dos pontos. Os dois jogadores também precisam de um bom desempenho. Pulisic buscará marcar gols e silenciar qualquer dúvida sobre sua forma atual. McKennie, por outro lado, quer manter essa boa fase enquanto se prepara para a Copa do Mundo.

    Portanto, não se enganem: este é o jogo do fim de semana para os torcedores da USMNT, já que duas das maiores estrelas do futebol americano se enfrentam em uma partida com muito em jogo.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    Balogun busca manter a boa fase contra McKenzie

    Balogun tem estado imparável nos últimos meses. Ele marcou em oito partidas consecutivas do campeonato. Além disso, soma 10 gols nos últimos 10 jogos. Qual é a equipe encarregada de acabar com essa sequência? O Toulouse, o que significa que outra estrela da seleção americana, McKenzie, estará em campo para enfrentar Balogun.

    Historicamente, o Toulouse não tem se saído bem contra o Mônaco, tendo perdido todos os jogos em casa contra eles desde outubro de 2016. A equipe também passa por uma fase difícil, tendo perdido cada uma das últimas quatro partidas e sofrido 14 gols. O Mônaco parece estar enfrentando o Toulouse no momento perfeito, especialmente quando se leva em conta a sequência recente de Balogun.

    No entanto, há uma pressão real sobre o Mônaco para manter o ritmo. Depois de conquistar um ponto nos últimos dois jogos, o time está a dois pontos de uma vaga na Liga de Conferências, a três pontos de uma vaga na Liga Europa e a quatro pontos de uma vaga na Liga dos Campeões. Se o clube quiser disputar competições europeias na próxima temporada, precisará acumular pontos nas quatro últimas partidas da temporada.

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    Aaronson e Leeds buscam a chance de conquistar o título

    Quando se chega a esta fase da FA Cup, tudo pode acontecer. Basta olhar para o time do Crystal Palace do ano passado como exemplo disso. Será que Aaronson e o Leeds conseguirão seguir esse exemplo nesta temporada?

    A busca por isso continua neste fim de semana, quando enfrentam o Chelsea em Wembley, na esperança de garantir mais uma partida no grande estádio no futuro. O Leeds tem, na verdade, apresentado um bom desempenho contra os Blues, vencendo por 3 a 1 em dezembro antes de empatar em 2 a 2 em Stamford Bridge em fevereiro. A confiança deles também pode ser impulsionada pelo caos que a equipe adversária está passando, já que o Chelsea está menos estável do que o normal no momento, o que realmente diz muito.

    Será que o Leeds está pegando o Chelsea no momento perfeito? Eles esperam que sim, pois, se vencerem, um confronto com o Manchester City ou o Southampton será adicionado à sua agenda.

  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    Grande desafio para Richards e o Palace

    O Crystal Palace vem jogando melhor nos últimos tempos. Depois de uma queda vertiginosa no início de 2026, o time se estabilizou e o clube está atualmente em uma sequência de quatro jogos sem derrota. No entanto, o próximo compromisso é uma visita a Anfield, e essas partidas nunca são fáceis.

    Richards e a defesa do Crystal Palace certamente serão postos à prova, embora não enfrentem um time do Liverpool com o elenco completo. A recente lesão de Hugo Ekitike deixou os Reds sem seu principal atacante, o que deve facilitar um pouco a vida da zaga de três do Palace. Dito isso, ainda será um desafio, especialmente com jogadores como Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai e Mohamed Salah previstos para começar.

    É mais um bom jogo de avaliação para o Palace e, em particular, para Richards, já que ele enfrenta alguns dos melhores da Premier League enquanto tenta elevar seu próprio jogo a esse nível.