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AA review Aaronson Pulisic McKennieGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Americanos no exterior: Christian Pulisic e Weston McKennie, estrelas da seleção masculina dos EUA, empatam o jogo, enquanto Brenden Aaronson e o Leeds são derrotados na semifinal da FA Cup

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Estados Unidos
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Milan x Juventus
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Chelsea x Leeds
Chelsea
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Copa da Inglaterra
C. Pulisic
W. McKennie
B. Aaronson

O GOAL analisa os principais destaques dos jogadores americanos que atuam na Europa, incluindo um confronto entre companheiros da Seleção dos EUA no grande jogo da Itália

Desde os jovens promessas até os veteranos mais experientes da Seleção Masculina dos EUA, os holofotes não pouparam os jogadores americanos que atuam no exterior neste fim de semana.

Todos os olhos estavam voltados para a Itália, onde dois dos rostos mais famosos da Seleção Masculina dos EUA, Christian Pulisic e Weston McKennie, se enfrentaram em uma partida da Série A com enormes implicações. No fim das contas, nenhum dos dois conseguiu fazer a diferença em um confronto físico e repleto de lesões que deixará ambas as equipes frustradas com o dia no famoso San Siro.

Brenden Aaronson também ficará frustrado, já que o Leeds United ficou a um passo da final da FA Cup. Eles eram azarões na semifinal de domingo contra o Chelsea, mas Aaronson e o Leeds deram o seu melhor, apenas para ver os Blues avançarem com uma vitória por 1 a 0.

Mas nem tudo foi desânimo. Alex Freeman foi fantástico em sua primeira partida como titular na La Liga, enquanto Mathis Albert, de 16 anos, se tornou o americano mais jovem a jogar na Bundesliga ao entrar no final de uma grande vitória do Borussia Dortmund.

O GOAL analisa o desempenho dos americanos no exterior neste fim de semana...

  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Pulisic e McKennie empatados na Série A

    No final, nada separou o AC Milan da Juventus. Não houve gols, mas algumas jogadas perigosas. Khephren Thuram teve um gol anulado. Mais tarde, Alexis Saelemaekers acertou a trave com um chute. Fora isso, nada digno de nota, o que deve ser decepcionante tanto para Pulisic quanto para McKennie.

    Com base na classificação da Série A, o Milan será o mais feliz dos dois. Uma vitória da Juventus teria feito com que ela empatasse com o Milan na terceira colocação. Em vez disso, ela permanece três pontos atrás e apenas três pontos à frente do Como, quinto colocado, enquanto busca manter a última vaga na Liga dos Campeões.

    Quanto aos jogadores, havia poucos motivos para comemorar. A seca de gols de Pulisic continuou, com esta partida servindo como mais uma prova de quão pouca sintonia ele tem no ataque com Rafael Leão no esquema de dois atacantes. McKennie, por sua vez, sairá da partida se sentindo abatido após sofrer uma falta violenta de Fikayo Tomori que o deixou no chão por algum tempo.

    Ambas as equipes agora se concentram nos grandes jogos que estão por vir. No entanto, ambas teriam preferido conquistar algo mais nesta partida, para tornar essas partidas finais um pouco menos estressantes.

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  • Coventry City v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Wright e Coventry conquistam o título

    Era algo já esperado, mas vale a pena comemorar mesmo assim. Não é sempre que se vê um americano conquistando um título de campeão.

    Foi isso que Haji Wright fez neste fim de semana, quando o Coventry City conquistou o Campeonato. O clube já havia garantido o acesso à Premier League, mas levantar o título do campeonato foi a cereja do bolo para um clube que mais do que mereceu o título de campeão.

    O título foi garantido no domingo, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Wrexham. Empatado em 1 a 1 faltando 10 minutos para o fim, o Coventry marcou duas vezes no final para selar a vitória. Wright já havia saído de campo naquele momento, pois foi substituído aos 71 minutos após uma partida atípica e discreta, mas tudo bem. Ainda assim, foi um dia decisivo na carreira do atacante da seleção americana.

    Agora, todos os olhos do clube podem se voltar oficialmente para a Premier League, enquanto Wright pode começar a pensar na Copa do Mundo deste verão após uma temporada de destaque na Championship.

  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-LEEDSAFP

    Aaronson e Leeds ficam de fora na semifinal da FA Cup

    Após a partida, Aaronson disse que foi direto ao celular. Ele precisava rever aquela jogada, principalmente porque foi a melhor oportunidade que o Leeds teve. Infelizmente para ele, Robert Sanchez defendeu aquela chance e, por causa disso, o Chelsea está classificado para a final da FA Cup.

    O grande momento de Aaronson aconteceu logo no início, quando ele rompeu a defesa do Chelsea para ficar cara a cara com Sanchez. O meio-campista americano, porém, não conseguiu superar o goleiro. É um momento que ele vai relembrar com frustração, principalmente porque poderia facilmente ter definido o jogo. Não foi de forma alguma a única chance do Leeds, mas foi a mais clara para realmente assumir o controle.

    O Chelsea, no fim das contas, aproveitou seu momento decisivo. O cabeceio de Enzo Fernández no primeiro tempo foi tudo o que precisavam, e os Blues seguraram o resultado para garantir sua vaga na final da FA Cup, mandando Aaronson e o Leeds de volta para casa do Estádio de Wembley insatisfeitos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MONACOAFP

    A sequência de Balogun chega ao fim, e o Mônaco perde pontos cruciais

    A sequência de gols tinha que acabar em algum momento e, infelizmente para Balogun e o Mônaco, ela terminou aos oito. Além disso, acabou em uma partida que parecia imperdível, o que tornou o resultado ainda mais frustrante no final.

    Depois de abrir 2 a 0, o Mônaco desperdiçou a vantagem e acabou empatando com o Toulouse em 2 a 2, graças a um gol de Emersonn aos 90 minutos. Com o empate, o Mônaco está fora das vagas europeias e tem muito trabalho pela frente nas três últimas partidas da temporada se quiser participar de alguma competição continental na próxima temporada.

    Do lado do Toulouse, Mark McKenzie se destacou, ajudando muito a neutralizar seu companheiro da seleção americana Balogun. McKenzie venceu oito de seus dez duelos e fez duas interceptações e três desarmes. Como um todo, a defesa do Toulouse realmente neutralizou o Mônaco após sofrer dois gols no início, com Balogun incapaz de chutar a gol durante seus 84 minutos em campo.

    Foi um empate que parecerá uma derrota para o Mônaco e que mostrou a garra do Toulouse. Infelizmente para Balogun e o Mônaco, o resultado veio no pior momento possível, às vésperas das últimas semanas da temporada.

  • Freeman brilha em sua primeira partida como titular na La Liga

    Se isso foi um sinal do que está por vir, então Alex Freeman está pronto para a La Liga.

    O lateral-direito da seleção americana foi titular pela primeira vez na primeira divisão espanhola e não pareceu deslocado na vitória do Villarreal sobre o Celta de Vigo. Freeman, que até então havia jogado poucos minutos saindo do banco, cumpriu sua função tanto na defesa quanto no ataque, com destaque para uma fantástica entrada que impediu um gol no primeiro tempo, o que realmente definiu o tom de sua atuação. Notavelmente, Freeman venceu todos os seus duelos, além de realizar duas desarmes e cinco rebatidas.

    Ele também teve bons momentos com a bola, como já é sua marca registrada desde que despontou no Orlando City há pouco mais de um ano. Ele completou 96% de seus passes e, embora a maior parte deles tenha sido em seu próprio campo, isso demonstrou sua tranquilidade com a bola neste nível mais alto.

    Com o Villarreal classificado para a Liga dos Campeões, Freeman deve ter mais oportunidades nessas últimas semanas, especialmente após seu desempenho em sua primeira partida como titular.

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    Momentos que você pode ter perdido

    + O ponta da seleção juvenil dos EUA, Mathis Albert, tornou-se o americano mais jovem a jogar na Bundesliga ao participar da vitória do Borussia Dortmund por 4 a 0 sobre o Freiburg

    + Gianluca Busio e a Venezia continuaram sua campanha pela promoção à Série A com uma vitória por 2 a 0 sobre o Empoli

    + Tim Weah e o Marselha desperdiçaram a vantagem no final da partida ao sofrerem um pênalti aos 88 minutos, empatando em 1 a 1 com o Nice

    + Antonee Robinson entrou em campo como reserva no final da partida na vitória do Fulham por 1 a 0 sobre o Aston Villa

    + Tanner Tessmann entrou em campo mais cedo devido a uma lesão e ajudou o Lyon a conquistar uma vitória crucial por 3 a 2 sobre o Auxerre

    + Foi um dia difícil para Chris Richards e o Crystal Palace, que perderam por 3 a 1 para o Liverpool em Anfield

    + Johnny Cardoso saiu do banco no início do segundo tempo para ajudar o Atlético de Madrid a conquistar uma vitória por 3 a 2 sobre o Athletic Bilbao

    + Noahkai Banks não foi escalado para o empate de 1 a 1 do Augsburg com o Eintracht Frankfurt

    + O Bayer Leverkusen derrotou o FC Colônia por 2 a 0, com Malik Tillman entrando como substituto no segundo tempo

    + Joe Scally foi titular, enquanto Gio Reyna jogou os últimos 13 minutos, mas o Borussia Mönchengladbach não conseguiu marcar e empatou em 0 a 0 com o Wolfsburg

    + Damion Downs entrou nos dois minutos finais, enquanto Cole Campbell jogou os quatro minutos finais na vitória do Hoffenheim sobre o Hamburgo, após estar perdendo

    + O Middlesbrough de Aidan Morris arrasou na goleada de 5 a 1 sobre o Watford

    + Tanto Daryl Dike quanto George Campbell foram titulares no empate de 0 a 0 do West Brom contra o Ipswich Town