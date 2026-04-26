Americanos no exterior: Christian Pulisic e Weston McKennie, estrelas da seleção masculina dos EUA, empatam o jogo, enquanto Brenden Aaronson e o Leeds são derrotados na semifinal da FA Cup

Desde os jovens promessas até os veteranos mais experientes da Seleção Masculina dos EUA, os holofotes não pouparam os jogadores americanos que atuam no exterior neste fim de semana.

Todos os olhos estavam voltados para a Itália, onde dois dos rostos mais famosos da Seleção Masculina dos EUA, Christian Pulisic e Weston McKennie, se enfrentaram em uma partida da Série A com enormes implicações. No fim das contas, nenhum dos dois conseguiu fazer a diferença em um confronto físico e repleto de lesões que deixará ambas as equipes frustradas com o dia no famoso San Siro.

Brenden Aaronson também ficará frustrado, já que o Leeds United ficou a um passo da final da FA Cup. Eles eram azarões na semifinal de domingo contra o Chelsea, mas Aaronson e o Leeds deram o seu melhor, apenas para ver os Blues avançarem com uma vitória por 1 a 0.

Mas nem tudo foi desânimo. Alex Freeman foi fantástico em sua primeira partida como titular na La Liga, enquanto Mathis Albert, de 16 anos, se tornou o americano mais jovem a jogar na Bundesliga ao entrar no final de uma grande vitória do Borussia Dortmund.

O GOAL analisa o desempenho dos americanos no exterior neste fim de semana...