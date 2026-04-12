Americanos no Exterior: Christian Pulisic e o AC Milan passam por um momento difícil, enquanto a disputa entre os atacantes esquenta com gols de Folarin Balogun e Ricardo Pepi

A disputa pela vaga de atacante na Seleção Masculina dos EUA sofreu uma reviravolta dramática na última semana. A lesão de Patrick Agyemang vai abalar profundamente a hierarquia do elenco, talvez até abrindo uma vaga na seleção para a Copa do Mundo. No entanto, não há motivo para os demais candidatos ficarem tranquilos, e eles estão jogando como se isso fosse verdade.

Tanto Ricardo Pepi quanto Folarin Balogun balançaram as redes, sendo os destaques deste fim de semana para os americanos no exterior. Ambos continuam marcando gols a um ritmo incrível e têm ambições muito reais de serem titulares neste verão. Essas ambições estão claramente motivando-os, o que tem sido uma má notícia para os times que enfrentaram nas últimas semanas.

Um jogador que não marcou neste fim de semana, porém, foi Christian Pulisic. Sua seca de gols continua e, neste fim de semana, as consequências também continuaram, já que as dificuldades do Milan culminaram em uma derrota terrível.

O GOAL analisa o desempenho dos americanos no exterior neste fim de semana...