É fácil enxergar a chegada de um novo atacante como uma má notícia para Hamza, porque significa, simplesmente, que o número de minutos disponíveis para ele vai diminuir, e que o caminho até a equipe titular ficará mais difícil.

Mas, quando se olha para a questão pelo ângulo da evolução do jogador, o cenário pode ser completamente diferente.

Hamza não se transferiu para o Barcelona após uma longa trajetória no Ahly ou uma temporada inteira no Campeonato Egípcio; ao contrário, ele chegou após uma etapa em que buscava, na verdade, uma oportunidade de jogar, e logo em seguida disputou a Copa do Mundo, para então se ver no time principal do Barcelona.

Essa velocidade impressionante de ascensão pode ser um ponto forte, mas também pode se transformar em um risco se vier acompanhada da atribuição ao jogador de responsabilidades maiores do que sua capacidade atual de suportá-las.

Fazer de Hamza o principal atacante do Barcelona significa que cada partida se transformará em um teste direto para ele: se marcar, dirão que é a revelação da temporada; se ficar três jogos sem balançar as redes, começarão as comparações com Lewandowski; se desperdiçar uma chance decisiva, o lance virará material para críticas; e, se o nível da equipe cair, a posição de atacante será o primeiro lugar onde todos buscarão as causas do problema.

E isso é um peso enorme para um jogador de dezoito anos.

Já se chegar um grande atacante titular, Hamza poderá viver uma etapa completamente diferente: treinar diariamente com um atacante do mais alto nível, observar suas movimentações e aprender com ele, conquistar minutos reais em LaLiga, nas copas e na Liga dos Campeões, e começar alguns jogos quando Flick precisar fazer o rodízio, sem ser cobrado a decidir cada partida em que entra.