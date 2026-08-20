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Ameaça sua posição ou protege seu futuro: será que o novo atacante do Barcelona ajuda Hamza Abdul Karim?

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O jovem egípcio consegue atualmente desempenhar um papel de destaque?

Há apenas um ano, Hamza Abdel Karim buscava alguns minutos em campo pelo Ahly, e hoje seu nome passou a ser cogitado dentro do Barcelona como uma das soluções possíveis para a posição de centroavante de ofício.

Entre os dois cenários há uma trajetória que parece rápida demais até para o próprio jogador assimilar: do banco de reservas no Cairo à surpreendente convocação para a seleção do Egito na Copa do Mundo, passando pela estreia com a camisa principal do Barcelona, pelo gol diante do Ahly na Troféu Joan Gamper e pela liderança da artilharia da equipe durante o período de pré-temporada.

E agora, depois de percorrer toda essa distância em poucos meses, surge a pergunta: será que Hamza consegue carregar o peso de comandar o ataque do Barcelona? Ou a presença de um grande atacante à sua frente pode, na verdade, ser a melhor coisa a acontecer na carreira do jogador egípcio?

  • Do banco de reservas do Ahly aos maiores palcos do mundo

    É difícil compreender a situação atual de Hamza sem voltar ao ponto de partida.

    O jogador que deixou o Al-Ahly não era um atacante titular do time principal, tampouco tinha números oficiais que fizessem sua transferência para o Barcelona parecer o resultado natural de uma trajetória repleta de conquistas; suas participações eram limitadas, e suas oportunidades reais vieram em competições de menor peso, o que fez com que sua transferência para a Europa parecesse, no início, uma aposta no talento mais do que uma recompensa por conquistas consolidadas.

    Então veio Hossam Hassan para colocá-lo em um dos maiores saltos possíveis para um jogador dessa idade, ao convocá-lo para a lista do Egito na Copa do Mundo, em uma decisão que surpreendeu muitos, tendo em vista a pouca experiência do jogador no nível do time principal.

    Hamza disputou 4 partidas durante o Mundial, num total de 56 minutos, sem marcar nem dar assistência, e, portanto, os números por si só não lhe conferem um torneio excepcional que possa servir de base para avaliar seu nível; mas o valor da experiência estava em um lugar completamente diferente, pois um jogador de 18 anos se viu no meio de nomes do calibre de Mohamed Salah e Omar Marmoush, enfrentando o clima de um torneio mundial e uma enorme pressão da torcida e da imprensa, em uma edição que viu o Egito alcançar as oitavas de final pela primeira vez em sua história.

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  • Período de preparação impressionante

    Se a transferência para o Barcelona já representava, por si só, um passo enorme, o que aconteceu durante a pré-temporada tornou tudo ainda mais empolgante; Hamza não se contentou apenas em estar presente nos treinos do time principal, mas usou as oportunidades que teve para se colocar no centro da disputa pela posição de centroavante.

    Marcou dois gols contra o Birmingham City, acrescentou um gol diante do Basel e depois marcou contra o Al-Ahly durante o Troféu Joan Gamper, chegando a 4 gols na pré-temporada, o que levou Hansi Flick a falar sobre ele de um ponto de vista técnico que vai além do simples elogio a um jovem jogador.

    O treinador alemão falou sobre sua capacidade de atacar os cruzamentos, de proteger a bola e de se movimentar dentro da área, detalhes extremamente importantes para o atacante que o Barça busca.

    E foi aí que a pergunta mudou dentro do Barcelona; já não se tratava de saber se Hamza merecia uma oportunidade com o time principal, mas passou a ser a pergunta mais realista: será que ele pode ter um papel de verdade na nova temporada?

  • Flick e Deco querem um atacante: isso significa abrir mão de Hamza?

    O paradoxo é que a melhor resposta para essa pergunta talvez tenha vindo das próprias declarações de Flick e Deco.

    Após a vitória sobre o Al Ahly, Flick afirmou que o Barcelona ainda busca um novo centroavante de ofício, enquanto Deco ressaltou a dificuldade de repor um jogador do porte de Robert Lewandowski, em uma mensagem clara de que o clube não quer entrar em uma longa temporada com cálculos ofensivos que dependam de um jovem que ainda não disputou uma temporada completa no futebol europeu.

    E aqui não devemos interpretar a busca por um novo atacante como um julgamento negativo sobre Hamza; pois o Barcelona pode estar completamente convencido do talento do jogador e, ao mesmo tempo, considerar que colocar toda a responsabilidade do ataque da equipe sobre os seus ombros, aos dezoito anos, seria uma decisão sem lógica.

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  • O grande atacante: concorrente pela vaga ou rede de proteção?

    É fácil enxergar a chegada de um novo atacante como uma má notícia para Hamza, porque significa, simplesmente, que o número de minutos disponíveis para ele vai diminuir, e que o caminho até a equipe titular ficará mais difícil.

    Mas, quando se olha para a questão pelo ângulo da evolução do jogador, o cenário pode ser completamente diferente.

    Hamza não se transferiu para o Barcelona após uma longa trajetória no Ahly ou uma temporada inteira no Campeonato Egípcio; ao contrário, ele chegou após uma etapa em que buscava, na verdade, uma oportunidade de jogar, e logo em seguida disputou a Copa do Mundo, para então se ver no time principal do Barcelona.

    Essa velocidade impressionante de ascensão pode ser um ponto forte, mas também pode se transformar em um risco se vier acompanhada da atribuição ao jogador de responsabilidades maiores do que sua capacidade atual de suportá-las.

    Fazer de Hamza o principal atacante do Barcelona significa que cada partida se transformará em um teste direto para ele: se marcar, dirão que é a revelação da temporada; se ficar três jogos sem balançar as redes, começarão as comparações com Lewandowski; se desperdiçar uma chance decisiva, o lance virará material para críticas; e, se o nível da equipe cair, a posição de atacante será o primeiro lugar onde todos buscarão as causas do problema.

    E isso é um peso enorme para um jogador de dezoito anos.

    Já se chegar um grande atacante titular, Hamza poderá viver uma etapa completamente diferente: treinar diariamente com um atacante do mais alto nível, observar suas movimentações e aprender com ele, conquistar minutos reais em LaLiga, nas copas e na Liga dos Campeões, e começar alguns jogos quando Flick precisar fazer o rodízio, sem ser cobrado a decidir cada partida em que entra.

  • A maior ironia

    Talvez a maior ironia na história de Hamza seja que a melhor coisa para o seu futuro pode não ser aquela que parece a melhor para ele no presente.

    Sim, não contratar um atacante lhe dará uma chance maior de ser titular e o colocará em uma posição de destaque nos planos de Flick, mas a presença de um grande nome titular pode lhe dar algo mais importante: tempo.

    Tempo para aprender sem alarde, para errar sem que seus deslizes se transformem em crise, para atuar sem ter a obrigação de salvar o Barcelona, para adquirir experiência na La Liga e na Liga dos Campeões, e para saber como lidar com uma temporada longa, e não apenas com um período de preparação bem-sucedido.

    E depois de duas ou três temporadas, a equação pode mudar por completo. Nesse momento, Hamza pode ter deixado de ser um jogador que buscava minutos no Al Ahly para se tornar um atacante que disputou dezenas de partidas com o Barcelona, enfrentou os melhores zagueiros da Europa, jogou a Liga dos Campeões e soube como lidar com a pressão da camisa catalã.

    Só então a pergunta passa a ser: Hamza está pronto para ser o atacante titular? Uma pergunta totalmente lógica.

    Já agora, talvez a melhor pergunta seja: como preservar a velocidade de sua evolução sem queimar etapas?

    E, por esse ângulo, um novo atacante não parece um inimigo do sonho de Hamza Abdel Karim; pelo contrário, talvez seja um de seus melhores aliados. Um atacante que carrega o fardo do presente, enquanto Hamza se constrói com tranquilidade para carregar o fardo do futuro.

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