Há apenas um ano, Hamza Abdel Karim buscava alguns minutos em campo pelo Ahly, e hoje seu nome passou a ser cogitado dentro do Barcelona como uma das soluções possíveis para a posição de centroavante de ofício.
Entre os dois cenários há uma trajetória que parece rápida demais até para o próprio jogador assimilar: do banco de reservas no Cairo à surpreendente convocação para a seleção do Egito na Copa do Mundo, passando pela estreia com a camisa principal do Barcelona, pelo gol diante do Ahly na Troféu Joan Gamper e pela liderança da artilharia da equipe durante o período de pré-temporada.
E agora, depois de percorrer toda essa distância em poucos meses, surge a pergunta: será que Hamza consegue carregar o peso de comandar o ataque do Barcelona? Ou a presença de um grande atacante à sua frente pode, na verdade, ser a melhor coisa a acontecer na carreira do jogador egípcio?