Ameaça-se uma despedida pouco gloriosa e a eliminação da Copa do Mundo: será que um ícone do clube nunca mais jogará pelo Real Madrid?

Os madrilenos não forneceram detalhes sobre o tempo de recuperação. No entanto, parece improvável que Carvajal volte a jogar na reta final da temporada devido a uma dolorosa fratura no dedinho do pé. Da mesma forma, não se sabe se ele voltará a vestir a camisa do Real.

Afinal, o contrato de Carvajal expira no verão, após 13 anos e 448 partidas oficiais, muitas delas como capitão. Como peça fundamental, ele conquistou, nesse período, entre outros títulos, seis Ligas dos Campeões, cinco Supercopas da UEFA e quatro campeonatos espanhóis.

Conforme vários meios de comunicação espanhóis relataram recentemente de forma unânime, o ícone do clube gostaria de renovar por mais um ano. No entanto, segundo informações, a tendência aponta para uma despedida, pelo menos por parte dos dirigentes do Real. Especialmente porque Carvajal já perdeu sua vaga indiscutível no time titular.