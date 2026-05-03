Conforme informado pelo Real Madrid no sábado, foi diagnosticada no lateral-direito uma "fratura da falange distal do quinto dedo do pé direito".
Traduzido por
Ameaça-se uma despedida pouco gloriosa e a eliminação da Copa do Mundo: será que um ícone do clube nunca mais jogará pelo Real Madrid?
Os madrilenos não forneceram detalhes sobre o tempo de recuperação. No entanto, parece improvável que Carvajal volte a jogar na reta final da temporada devido a uma dolorosa fratura no dedinho do pé. Da mesma forma, não se sabe se ele voltará a vestir a camisa do Real.
Afinal, o contrato de Carvajal expira no verão, após 13 anos e 448 partidas oficiais, muitas delas como capitão. Como peça fundamental, ele conquistou, nesse período, entre outros títulos, seis Ligas dos Campeões, cinco Supercopas da UEFA e quatro campeonatos espanhóis.
Conforme vários meios de comunicação espanhóis relataram recentemente de forma unânime, o ícone do clube gostaria de renovar por mais um ano. No entanto, segundo informações, a tendência aponta para uma despedida, pelo menos por parte dos dirigentes do Real. Especialmente porque Carvajal já perdeu sua vaga indiscutível no time titular.
- Getty Images
Carvajal não é mais titular do Real Madrid
O técnico Álvaro Arbeloa, porém, afirmou recentemente o contrário. “Ele disputou alguns jogos desde o início, alguns dos mais exigentes, como contra o Atlético de Madrid. Ele está indo bem, não poderia estar mais satisfeito com seu desempenho. É um jogador fundamental para nós, dentro e fora de campo.” No entanto, o balanço é modesto, com 20 partidas disputadas — em parte devido a lesões — e um total de 885 minutos em campo.
Segundo rumores, a relação entre Arbeloa e Carvajal estaria tensa — assim como entre vários outros jogadores. No entanto, o sucessor de Xabi Alonso já está novamente à beira da saída, em meio a uma temporada que muito provavelmente terminará sem títulos. A busca por um novo treinador já estaria a todo vapor, e o favorito do presidente Florentino Pérez para o cargo seria José Mourinho. Talvez, sob o comando do novo técnico do Real, as cartas de Carvajal também sejam embaralhadas de novo.
Carvajal corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo
No entanto, com a lesão sofrida, Carvajal tem ainda mais motivos para temer pela sua vaga na Copa do Mundo do que já tinha. Desde o início das eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro de 2025, ele entrou em campo apenas uma vez pela Espanha, tendo perdido grande parte das partidas também devido a lesões.
Em março, o jogador de 34 anos não foi convocado para a seleção campeã da Europa. Pedro Porro (Tottenham Hotspur), por outro lado, foi o escolhido. Além disso, Marcos Llorente (Atlético de Madrid) atuou na lateral direita.