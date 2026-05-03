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Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Tim Ursinus

Traduzido por

Ameaça-se uma despedida pouco gloriosa e a eliminação da Copa do Mundo: será que um ícone do clube nunca mais jogará pelo Real Madrid?

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Real Madrid
A. Arbeloa
D. Carvajal
Copa do Mundo
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A temporada não poderia ter terminado de forma pior para Dani Carvajal. Agora, ele corre o risco não só de ficar de fora da Copa do Mundo, mas também de uma despedida pouco gloriosa do Real Madrid.

Conforme informado pelo Real Madrid no sábado, foi diagnosticada no lateral-direito uma "fratura da falange distal do quinto dedo do pé direito".

  • Os madrilenos não forneceram detalhes sobre o tempo de recuperação. No entanto, parece improvável que Carvajal volte a jogar na reta final da temporada devido a uma dolorosa fratura no dedinho do pé. Da mesma forma, não se sabe se ele voltará a vestir a camisa do Real. 

    Afinal, o contrato de Carvajal expira no verão, após 13 anos e 448 partidas oficiais, muitas delas como capitão. Como peça fundamental, ele conquistou, nesse período, entre outros títulos, seis Ligas dos Campeões, cinco Supercopas da UEFA e quatro campeonatos espanhóis.

    Conforme vários meios de comunicação espanhóis relataram recentemente de forma unânime, o ícone do clube gostaria de renovar por mais um ano. No entanto, segundo informações, a tendência aponta para uma despedida, pelo menos por parte dos dirigentes do Real. Especialmente porque Carvajal já perdeu sua vaga indiscutível no time titular.

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  • CarvajalGetty Images

    Carvajal não é mais titular do Real Madrid

    O técnico Álvaro Arbeloa, porém, afirmou recentemente o contrário. “Ele disputou alguns jogos desde o início, alguns dos mais exigentes, como contra o Atlético de Madrid. Ele está indo bem, não poderia estar mais satisfeito com seu desempenho. É um jogador fundamental para nós, dentro e fora de campo.” No entanto, o balanço é modesto, com 20 partidas disputadas — em parte devido a lesões — e um total de 885 minutos em campo. 

    Segundo rumores, a relação entre Arbeloa e Carvajal estaria tensa — assim como entre vários outros jogadores. No entanto, o sucessor de Xabi Alonso já está novamente à beira da saída, em meio a uma temporada que muito provavelmente terminará sem títulos. A busca por um novo treinador já estaria a todo vapor, e o favorito do presidente Florentino Pérez para o cargo seria José Mourinho. Talvez, sob o comando do novo técnico do Real, as cartas de Carvajal também sejam embaralhadas de novo. 

  • Carvajal corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo

    No entanto, com a lesão sofrida, Carvajal tem ainda mais motivos para temer pela sua vaga na Copa do Mundo do que já tinha. Desde o início das eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro de 2025, ele entrou em campo apenas uma vez pela Espanha, tendo perdido grande parte das partidas também devido a lesões. 

    Em março, o jogador de 34 anos não foi convocado para a seleção campeã da Europa. Pedro Porro (Tottenham Hotspur), por outro lado, foi o escolhido. Além disso, Marcos Llorente (Atlético de Madrid) atuou na lateral direita. 

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