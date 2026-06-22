Ameaça de maldição contra Harry Kane! Feiticeiro ganês que assumiu a responsabilidade pela lesão de Cristiano Ronaldo promete “impedir” o capitão da Inglaterra no confronto da Copa do Mundo

Bonsam afirma que quer neutralizar a influência de Kane contra Gana, embora tenha insistido que não pretende causar uma lesão grave. Em entrevista ao Daily Star, o espiritualista declarou: “Estou trabalhando em Harry Kane. Já mostrei do que sou capaz antes, então sei o que preciso fazer para detê-lo. Sou muito famoso por minhas previsões. Não estou desejando que ele sofra uma lesão grave. Será apenas o suficiente para detê-lo contra o meu país. Vou fazer o meu trabalho para que isso possa ajudar Gana.”

Quanto à sua influência sobre Ronaldo, Bonsam afirmou que seus métodos vão além da medicina tradicional. Ele disse em 2014: “Sei qual é a lesão de Cristiano Ronaldo, estou trabalhando nele. Estou levando isso muito a sério. Eu disse há quatro meses que trabalharia seriamente com Cristiano Ronaldo para tirá-lo da Copa do Mundo ou, pelo menos, impedir que ele jogasse contra Gana, e a melhor coisa que posso fazer é mantê-lo fora por causa de uma lesão.

“Essa lesão nunca poderá ser curada por nenhum médico; eles nunca conseguirão identificar a causa da lesão, pois ela é espiritual. Hoje é o joelho dele, amanhã é a coxa, no dia seguinte é outra coisa.”