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Ameaça de maldição contra Harry Kane! Feiticeiro ganês que assumiu a responsabilidade pela lesão de Cristiano Ronaldo promete “impedir” o capitão da Inglaterra no confronto da Copa do Mundo
O curandeiro coloca Kane na mira
Bonsam voltou a ser o centro das atenções antes do confronto da Inglaterra com Gana na Copa do Mundo. O curandeiro, que anteriormente assumiu a responsabilidade por um problema no joelho que afetou Ronaldo durante o torneio de 2014, afirma que agora tem Kane como alvo. O atacante do Bayern de Munique entrou em campo em excelente forma, após marcar dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Kane também está prestes a alcançar um marco significativo, estando a apenas um gol de superar o recorde de Gary Lineker de maior número de gols marcados por um jogador da Inglaterra em uma Copa do Mundo.
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Bonsam expõe suas intenções
Bonsam afirma que quer neutralizar a influência de Kane contra Gana, embora tenha insistido que não pretende causar uma lesão grave. Em entrevista ao Daily Star, o espiritualista declarou: “Estou trabalhando em Harry Kane. Já mostrei do que sou capaz antes, então sei o que preciso fazer para detê-lo. Sou muito famoso por minhas previsões. Não estou desejando que ele sofra uma lesão grave. Será apenas o suficiente para detê-lo contra o meu país. Vou fazer o meu trabalho para que isso possa ajudar Gana.”
Quanto à sua influência sobre Ronaldo, Bonsam afirmou que seus métodos vão além da medicina tradicional. Ele disse em 2014: “Sei qual é a lesão de Cristiano Ronaldo, estou trabalhando nele. Estou levando isso muito a sério. Eu disse há quatro meses que trabalharia seriamente com Cristiano Ronaldo para tirá-lo da Copa do Mundo ou, pelo menos, impedir que ele jogasse contra Gana, e a melhor coisa que posso fazer é mantê-lo fora por causa de uma lesão.
“Essa lesão nunca poderá ser curada por nenhum médico; eles nunca conseguirão identificar a causa da lesão, pois ela é espiritual. Hoje é o joelho dele, amanhã é a coxa, no dia seguinte é outra coisa.”
Os altos padrões de Tuchel na pré-temporada
Enquanto ameaças externas pairam sobre o time, Tuchel está focado em manter um ambiente profissional enquanto sua equipe busca garantir uma vaga nas oitavas de final. O lateral Djed Spence destacou a natureza exigente do técnico alemão como um fator-chave para o sucesso da equipe.
“Ele é um ótimo técnico. Ele quer o melhor de seus jogadores”, disse Spence àtalkSPORT. “Ele exige padrões elevados e, para este torneio, precisamos estar prontos, precisamos estar no nosso melhor.
“Cada treino precisa ser da mais alta qualidade. É isso que ele exige. É bom. Acho que ele é um ótimo técnico, é um cara incrível. Muito detalhista no que quer fazer. Tenho muito respeito por ele.
“É como ele sempre diz: estamos construindo uma família, criamos uma irmandade dentro da equipe, todos têm um sonho, pensam como um só. Acho que todos estão no mesmo caminho. Podemos realizar coisas especiais. Acho que ele construiu esse ambiente com este elenco.”
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Com o objetivo de garantir uma vaga nas fases eliminatórias
Os Três Leões enfrentarão Gana na segunda rodada do Grupo L, no Boston Stadium, nesta terça-feira. Atualmente, lideram o grupo com três pontos, à frente de seus adversários pelo saldo de gols. Uma vitória aumentaria ainda mais as chances da Inglaterra de se classificar para as oitavas de final antes de sua última partida na fase de grupos, permitindo que Tuchel faça algumas alterações para o jogo final contra o Panamá.