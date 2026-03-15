Um gol de Gustav Isaksen freia a marcha do Milan rumo ao primeiro lugar. Os rossoneri perdem por 0 a 1 no Olimpico contra a Lazio; decisivo o gol do dinamarquês aos 26 minutos do primeiro tempo, que afasta a equipe de Allegri da Inter: ontem, os nerazzurri empataram em 1 a 1 contra a Atalanta, mas a derrota do Milan faz com que eles abram uma vantagem de um ponto, com a equipe de Chivu agora com +8 sobre os rossoneri. O Milan perdeu após duas vitórias consecutivas contra a Cremonese e justamente no clássico contra a Inter; o próximo jogo será no San Siro contra o Torino, e a Inter jogará em Florença contra a equipe de Vanoli.
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Ambrosini após Lazio x Milan: “O Milan é candidato ao título? Está mais perto do quinto lugar do que do primeiro”
Ao analisar o pós-jogo de Lazio x Milan nos estúdios da DAZN, o ex-meio-campista do Milan, Massimo Ambrosini, comentou assim a derrota da equipe de Allegri, que com essa derrota pode estar definitivamente fora da disputa pelo título: “Não é impossível reabrir a disputa pelo título, mas depois do que aconteceu esta noite, certamente é muito difícil. O Milan, neste momento, está mais perto do quinto lugar do que do primeiro. E agora, mais do que nunca, além de comentários e perspectivas, a equipe de Allegri precisa se concentrar para garantir a classificação para a próxima Liga dos Campeões”.
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