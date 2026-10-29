Ambrosini: "A Juventus parece não ter personalidade para tentar sair de uma situação difícil"

Ambrosini acrescenta, segundo o TuttoJuve.com: "Vejo um grupo em dificuldades. Ainda não está entrosado e dá a impressão de não ter a personalidade necessária para tentar sair de uma situação difícil. A Juventus está sem muitos jogadores e, nesses casos, é preciso algo a mais: no primeiro tempo em Lecce, isso apareceu; hoje, não".