Massimo Ambrosini, ex-meio-campista do Milan e da seleção italiana, fala à DAZN sobre os momentos da Juventus: "Vi uma Juventus muito ruim, sobretudo no primeiro tempo, superada pela intensidade e pela energia do Genoa. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, mas a Juventus nunca deu a impressão de que conseguiria reverter a situação".
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Ambrosini: "A Juventus parece não ter personalidade para tentar sair de uma situação difícil"
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Ambrosini acrescenta, segundo o TuttoJuve.com: "Vejo um grupo em dificuldades. Ainda não está entrosado e dá a impressão de não ter a personalidade necessária para tentar sair de uma situação difícil. A Juventus está sem muitos jogadores e, nesses casos, é preciso algo a mais: no primeiro tempo em Lecce, isso apareceu; hoje, não".
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