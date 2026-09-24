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Khaled Mahmoud
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“Amanhã será emocionante!”: Roberto Mancini se prepara para retorno à Itália contra a Bélgica após pesadelo na repescagem da Copa do Mundo

R. Mancini
Itália
Liga das Nações A
Itália x Bélgica
Bélgica

Roberto Mancini se prepara para uma noite evocativa no Estádio Olímpico, enquanto se prepara para comandar a Itália mais uma vez em um confronto de alto risco pela Liga das Nações contra a Bélgica. O veterano técnico volta ao banco da seleção em busca de redenção após a fracasso devastador do país em se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

  • Retorno emocionante ao Olímpico

    Mancini admitiu que seu retorno ao comando da Itália será um momento emocionante enquanto prepara sua equipe para enfrentar a Bélgica, em Roma. O Stadio Olimpico ocupa um lugar especial no coração do treinador, tendo sido palco de vários triunfos durante a bem-sucedida campanha da Itália na Euro 2020, torneio que ele venceu de forma marcante antes de sua controversa saída da seleção no verão de 2023.

    Falando à imprensa antes do confronto, Mancini refletiu sobre a importância do local e o peso da ocasião. "Amanhã será emocionante, claro. Tivemos enormes satisfações neste estádio e esperamos acrescentar mais uma amanhã", disse Mancini à Sky Sport Italia.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-PRESSERAFP

    Superando a sombra da Copa do Mundo

    A sombra da ausência da Itália na próxima Copa do Mundo paira fortemente sobre a seleção nacional, mas Mancini está determinado a usar essa dor como motivação para o futuro. Tendo estado no comando durante o fracasso da Itália em se classificar para a Copa do Mundo de 2022, ele viu de longe a equipe sofrer outra dolorosa eliminação nos play-offs, nos pênaltis, contra a Bósnia e Herzegovina por 2026. Essa seca prolongada, que começou com a ausência na edição de 2018, marca uma sequência sem precedentes de três Copas do Mundo consecutivas fora para uma potência do futebol que ostenta quatro títulos mundiais, o mais recente em 2006.

    “Infelizmente, isso é futebol, às vezes você pode perder jogos de forma absurda. Mas o lado bom do esporte é que ele lhe dá a oportunidade de se redimir imediatamente. Precisamos manter isso em mente, mas depois focar no futuro”, explicou Mancini.

  • Rostos novos e experimentos táticos

    Mancini apresentou vários talentos novos ao elenco para injetar energia, incluindo Michael Kayode, do Brentford, e Alessandro Romano, do Cagliari. No entanto, o técnico tratou de conter as expectativas em relação a uma reformulação imediata, observando que o tempo limitado no campo de treino torna uma revolução total difícil.

    Ao falar sobre a integração dos novos convocados, Mancini destacou os desafios de uma curta pausa internacional enquanto busca iniciar a campanha da Itália em uma competição na qual o sucesso ainda escapou da equipe. A Itália nunca venceu a Liga das Nações, tendo ficado com o terceiro lugar nas edições de 2020-21 e 2022-23. "Tivemos apenas duas sessões de treino, já que a segunda-feira foi de recuperação. Conhecemos um pouco melhor alguns rapazes, que só tínhamos visto durante a observação, e isso certamente ajudou a entendê-los melhor", afirmou.

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  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-TRAININGAFP

    Parceria entre Kean e Esposito se desenha

    Um dos desdobramentos táticos mais intrigantes envolve a possibilidade de uma dupla de ataque. Embora a Itália seja amplamente esperada em um tradicional esquema 4-3-3, ainda há dúvidas significativas sobre a formação inicial do trio ofensivo. Cresce a especulação de que Moise Kean pode atuar ao lado de Francesco Pio Esposito em dupla, em vez de os dois serem vistos apenas como alternativas para a única vaga de centroavante.

    Ao ser questionado sobre a possibilidade de escalar os dois atacantes desde o início, Mancini despistou, mas indicou que considera a opção seriamente. “Sim, é possível. Temos muitas possibilidades e os rapazes estão com vontade, então espero fazer as escolhas certas”, concluiu Mancini.

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