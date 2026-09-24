AFP
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“Amanhã será emocionante!”: Roberto Mancini se prepara para retorno à Itália contra a Bélgica após pesadelo na repescagem da Copa do Mundo
Retorno emocionante ao Olímpico
Mancini admitiu que seu retorno ao comando da Itália será um momento emocionante enquanto prepara sua equipe para enfrentar a Bélgica, em Roma. O Stadio Olimpico ocupa um lugar especial no coração do treinador, tendo sido palco de vários triunfos durante a bem-sucedida campanha da Itália na Euro 2020, torneio que ele venceu de forma marcante antes de sua controversa saída da seleção no verão de 2023.
Falando à imprensa antes do confronto, Mancini refletiu sobre a importância do local e o peso da ocasião. "Amanhã será emocionante, claro. Tivemos enormes satisfações neste estádio e esperamos acrescentar mais uma amanhã", disse Mancini à Sky Sport Italia.
- AFP
Superando a sombra da Copa do Mundo
A sombra da ausência da Itália na próxima Copa do Mundo paira fortemente sobre a seleção nacional, mas Mancini está determinado a usar essa dor como motivação para o futuro. Tendo estado no comando durante o fracasso da Itália em se classificar para a Copa do Mundo de 2022, ele viu de longe a equipe sofrer outra dolorosa eliminação nos play-offs, nos pênaltis, contra a Bósnia e Herzegovina por 2026. Essa seca prolongada, que começou com a ausência na edição de 2018, marca uma sequência sem precedentes de três Copas do Mundo consecutivas fora para uma potência do futebol que ostenta quatro títulos mundiais, o mais recente em 2006.
“Infelizmente, isso é futebol, às vezes você pode perder jogos de forma absurda. Mas o lado bom do esporte é que ele lhe dá a oportunidade de se redimir imediatamente. Precisamos manter isso em mente, mas depois focar no futuro”, explicou Mancini.
Rostos novos e experimentos táticos
Mancini apresentou vários talentos novos ao elenco para injetar energia, incluindo Michael Kayode, do Brentford, e Alessandro Romano, do Cagliari. No entanto, o técnico tratou de conter as expectativas em relação a uma reformulação imediata, observando que o tempo limitado no campo de treino torna uma revolução total difícil.
Ao falar sobre a integração dos novos convocados, Mancini destacou os desafios de uma curta pausa internacional enquanto busca iniciar a campanha da Itália em uma competição na qual o sucesso ainda escapou da equipe. A Itália nunca venceu a Liga das Nações, tendo ficado com o terceiro lugar nas edições de 2020-21 e 2022-23. "Tivemos apenas duas sessões de treino, já que a segunda-feira foi de recuperação. Conhecemos um pouco melhor alguns rapazes, que só tínhamos visto durante a observação, e isso certamente ajudou a entendê-los melhor", afirmou.
- AFP
Parceria entre Kean e Esposito se desenha
Um dos desdobramentos táticos mais intrigantes envolve a possibilidade de uma dupla de ataque. Embora a Itália seja amplamente esperada em um tradicional esquema 4-3-3, ainda há dúvidas significativas sobre a formação inicial do trio ofensivo. Cresce a especulação de que Moise Kean pode atuar ao lado de Francesco Pio Esposito em dupla, em vez de os dois serem vistos apenas como alternativas para a única vaga de centroavante.
Ao ser questionado sobre a possibilidade de escalar os dois atacantes desde o início, Mancini despistou, mas indicou que considera a opção seriamente. “Sim, é possível. Temos muitas possibilidades e os rapazes estão com vontade, então espero fazer as escolhas certas”, concluiu Mancini.
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