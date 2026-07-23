“Amadureceu bastante” - Lamine Yamal fez um “trabalho maravilhoso” pela Espanha na Copa do Mundo de 2026, afirma Luis de la Fuente

Yamal chegou à Copa do Mundo de 2026 como um dos adolescentes mais comentados do futebol mundial e correspondeu às expectativas sob a orientação de De la Fuente, apesar de ainda estar se recuperando de uma lesão no início do torneio. O técnico da Espanha não hesitou em destacar como o jovem se adaptou aos rigores da competição, ressaltando que seu desenvolvimento mental foi tão significativo quanto seu brilhantismo técnico em campo.

“Lamine é um jogador de futebol que teve uma experiência extraordinária e um desempenho fantástico”, observou De la Fuente com orgulho em declarações ao Marca. “Ele amadureceu muito, se empenhou imensamente pela equipe e soube colocar o bem comum acima da glória individual.”