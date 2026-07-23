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“Amadureceu bastante” - Lamine Yamal fez um “trabalho maravilhoso” pela Espanha na Copa do Mundo de 2026, afirma Luis de la Fuente
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Reflexões sobre a evolução e o impacto do Yamal
Yamal chegou à Copa do Mundo de 2026 como um dos adolescentes mais comentados do futebol mundial e correspondeu às expectativas sob a orientação de De la Fuente, apesar de ainda estar se recuperando de uma lesão no início do torneio. O técnico da Espanha não hesitou em destacar como o jovem se adaptou aos rigores da competição, ressaltando que seu desenvolvimento mental foi tão significativo quanto seu brilhantismo técnico em campo.
“Lamine é um jogador de futebol que teve uma experiência extraordinária e um desempenho fantástico”, observou De la Fuente com orgulho em declarações ao Marca. “Ele amadureceu muito, se empenhou imensamente pela equipe e soube colocar o bem comum acima da glória individual.”
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De la Fuente valoriza a humanidade em detrimento do estrelato individual
Yamal marcou apenas um gol no torneio, mas De la Fuente ainda assim ficou muito satisfeito com seu impacto geral, acrescentando: “Ele é um grande jogador de futebol, muito jovem, que ainda está em desenvolvimento, mas isso o tornará melhor no futuro. Seu desenvolvimento foi planejado. Ele vinha de um período de inatividade e fez um trabalho maravilhoso.”
O técnico reiterou que o conceito fundamental de “La Familia” – originalmente forjado durante a campanha vitoriosa no Campeonato Europeu – continuou sendo o principal catalisador por trás do ímpeto imparável da equipe na Copa do Mundo. “Além do inquestionável talento futebolístico, eu destacaria a qualidade humana”, explicou ele. “É um grupo generoso e solidário. Enfrentamos as melhores seleções do mundo, mas elas se depararam com a melhor equipe do mundo.”
Os 26 espartanos: neutralizando os ícones de elite do jogo
Para ilustrar a identidade defensiva coletiva e agressiva que paralisou completamente forças ofensivas lendárias como a França de Kylian Mbappé e a Argentina de Lionel Messi durante as fases eliminatórias, De la Fuente traçou um paralelo histórico marcante. O técnico contrastou com orgulho sua filosofia de priorizar a equipe em relação aos modelos dependentes de superestrelas de seus rivais internacionais de elite.
“Dissemos que havíamos enfrentado a Portugal de Cristiano e a França de Mbappé e que iríamos jogar contra a Argentina de Messi... mas eles tiveram que enfrentar uma seleção de 26 jogadores”, afirmou o técnico com entusiasmo. “Lembrando aquela famosa frase dos 300 espartanos... bem, nós somos os 26 espanhóis.” Esse bloco estrutural unificado acabou restringindo a agressiva linha de ataque argentina a um total minúsculo de dois chutes ao longo de 120 minutos exaustivos na final.
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"O melhor ainda está por vir"
Questionado sobre como tem vivido as últimas 96 horas como campeão mundial, De la Fuente disse: “Sinto emoção e orgulho, e sinto o carinho e a felicidade de um país unido por uma causa comum. E isso faz com que você se sinta muito, muito realizado e muito satisfeito.”
Questionado se esta seleção espanhola já atingiu seu limite máximo depois de cativar o mundo, o técnico respondeu: “De forma alguma. Sou muito exigente; sou muito competitivo. Sou daqueles que acham que sempre dá para melhorar. É um princípio que temos todos os dias no trabalho, em cada treino, em cada sessão que realizamos: sempre fazer melhor do que fizemos ontem. A melhor versão dessa equipe ainda está por vir. O melhor ainda está por vir.”
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