Amad Diallo é o "chill guy" que vai se transformando em protagonista do Manchester United de Rúben Amorim e já mostra que merece a renovação de contrato

O jovem de 22 anos superou Marcus Rashford e Alejandro Garnacho como o melhor ponta do clube - e merece muito o reconhecimento

Ole Gunnar Solskjaer era o jogador que costumava fazer os fãs do Manchester United felizes quando os céus estavam cinzentos, e agora há um novo tipo no pedaço que está proporcionando algo ligeiramente parecido. Os Red Devils estavam à beira de uma quarta derrota consecutiva para o Manchester City no Etihad Stadium, e enfrentando três consecutivas pela primeira vez em nove anos no campeonato. No entanto, Amad Diallo transformou um dérbi miserável em uma vitória inesquecível.

O show do ponta em território inimigo consolidou seu status de herói entre os torcedores após o gol da vitória em cima do Liverpool na temporada passada. Amad disse que estava "trabalhando muito para viver este momento", mas já vem trazendo alegria ao clube há muito tempo.

"Estou tão feliz que o time está muito feliz comigo porque sou um cara tranquilo," Amad disse à TV do Manchester United. "Toda vez que estamos treinando, coloco um sorriso no rosto de todos. Mas no jogo você tem que estar focado e dar o seu melhor. Sabíamos que hoje não seria fácil porque eles estão entre os melhores times. Mas este é um dérbi e você precisa ter mais fome do que eles e mostramos que estamos com fome."

Quatro anos depois de assinar com o United por impressionantes £37 milhões (R$ 290 milhões), apesar de ter jogado apenas cinco jogos no profissional pela Atalanta, o "cara tranquilo" está se transformando no porta-bandeira de um dos maiores clubes da Inglaterra. Esse investimento inicial agora está rendendo frutos, mas o clube precisa mostrar a Amad o quanto o valorizam e garantir seu futuro, assegurando que ele possa continuar trazendo sorrisos por muitos anos.