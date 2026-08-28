O United se prepara para a vida após Joshua Zirkzee, à medida que o atacante holandês fica cada vez mais perto de deixar Old Trafford. Os relatos indicam que Zirkzee está forçando a saída do United após uma passagem difícil pela Inglaterra, onde marcou apenas nove gols em 75 partidas. O ex-jogador do Bologna agora está fortemente ligado a um retorno à Serie A, com a Fiorentina avançando nas conversas, o que deixa Michael Carrick precisando de reforços.

Com 1,96 m de altura, Matanovic surgiu como o candidato ideal para preencher essa lacuna, segundo a La Gazzetta dello Sport. O jogador de 23 anos teve uma campanha de estreia produtiva no Freiburg depois de chegar em um acordo de £ 6,9 milhões vindo do Eintracht Frankfurt. Ele encerrou a temporada com 15 gols em todas as competições, ficando perto de um título depois que o time de Julian Schuster foi derrotado pelo Aston Villa na final da Liga Europa.



