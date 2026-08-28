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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Alvo do Manchester United, atacante surpresa da Bundesliga para substituir estrela que quer sair, enquanto o Tottenham entra na disputa

Mercado da bola
Manchester United
Tottenham
I. Matanovic
Freiburg
Premier League
Bundesliga
J. Zirkzee

Manchester United e Tottenham Hotspur teriam entrado na disputa pela contratação do atacante do Freiburg Igor Matanovic antes do fechamento da janela de transferências. O imponente internacional croata se tornou um alvo prioritário dos gigantes da Premier League, que buscam reforçar suas opções no ataque para a nova temporada.

  • Manchester United mira substituto para Zirkzee

    O United se prepara para a vida após Joshua Zirkzee, à medida que o atacante holandês fica cada vez mais perto de deixar Old Trafford. Os relatos indicam que Zirkzee está forçando a saída do United após uma passagem difícil pela Inglaterra, onde marcou apenas nove gols em 75 partidas. O ex-jogador do Bologna agora está fortemente ligado a um retorno à Serie A, com a Fiorentina avançando nas conversas, o que deixa Michael Carrick precisando de reforços.

    Com 1,96 m de altura, Matanovic surgiu como o candidato ideal para preencher essa lacuna, segundo a La Gazzetta dello Sport. O jogador de 23 anos teve uma campanha de estreia produtiva no Freiburg depois de chegar em um acordo de £ 6,9 milhões vindo do Eintracht Frankfurt. Ele encerrou a temporada com 15 gols em todas as competições, ficando perto de um título depois que o time de Julian Schuster foi derrotado pelo Aston Villa na final da Liga Europa.


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  • Sport-Club Freiburg v Crystal Palace - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Tottenham e Fiorentina entram na disputa

    A disputa por Matanovic está longe de ser uma corrida de um cavalo só, já que o Tottenham também é apontado como um forte interessado no croata. O técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, supostamente está disposto a acrescentar mais altura ao seu setor ofensivo, apesar de já contar com nomes como Dominic Solanke e Richarlison.

    Acrescentando outra camada de complexidade ao carrossel de transferências, há o efeito dominó envolvendo a Fiorentina. Além da busca por Zirkzee, o time de Fabio Grosso também monitora Matanovic como uma alternativa em potencial. A Fiorentina vasculha ativamente o mercado para substituir Moise Kean, que está prestes a se juntar ao projeto do Como, de Cesc Fabregas. Caso as negociações por Zirkzee emperrem, a guinada da Fiorentina em direção ao atacante do Freiburg pode desencadear uma intensa guerra de ofertas entre três clubes.


  • A reformulação ofensiva de Carrick

    O interesse do United em um novo camisa 9 surge em meio a uma reformulação mais ampla do elenco. Após a venda de Rasmus Hojlund para o Napoli, o elenco passou a parecer curto em áreas centrais. Embora o United tenha integrado com sucesso Youri Tielemans e Carlos Baleba ao seu meio-campo, a falta de poder de decisão ficou evidente na recente derrota surpreendente por 2 a 0 para o Hull City.

    As negociações para a saída de Zirkzee estão avançando no momento, com a Fiorentina confiante em garantir um acordo de empréstimo por uma temporada. Se o United conseguir negociar a saída do internacional holandês, isso abriria o espaço necessário no orçamento e no elenco para apresentar uma proposta formal por Matanovic antes do prazo de terça-feira.


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  • imago-sport-1082041031.jpgDeFodi Images

    Valorização em alta de Matanovic

    O perfil de Matanovic cresceu bastante após suas atuações por clube e seleção. Embora não tenha marcado em três aparições durante a Copa do Mundo do verão, ele começou a nova temporada em forma arrasadora. Recentemente, o atacante marcou dois gols na vitória do Freiburg sobre o Dusseldorf pela DFB-Pokal, reforçando ainda mais que está pronto para dar o salto a um palco maior.

    Para o United, a chegada de Matanovic representaria uma mudança em direção a uma presença mais física no ataque. Com o Tottenham também à espreita e o jogador atraindo comparações com a lenda croata Mario Mandzukic, a disputa por sua contratação promete ser uma das histórias marcantes do fim da janela de transferências.